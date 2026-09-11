मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन पारिवारिक खुशियों और व्यापारिक लाभ से भरा रहेगा. प्रत्यक्ष ग्राहकों से जुड़ने और ऑफलाइन मार्केटिंग से बिक्री में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी. दफ्तर में आपके नए विचार उच्चाधिकारियों को प्रभावित करेंगे. अटका हुआ धन वापस मिलने से बचत बढ़ेगी, हालांकि सट्टे या जोखिम भरे निवेश से बचें. पार्टनर के साथ शाम को बाहर जाने की योजना बन सकती है. पर्याप्त नींद लें और योग अपनाएं. आपका लकी अंक 7 और लकी रंग हल्का नीला है. जरूरतमंद को जल व दूध अर्पित करें.
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वृषभ राशि वालों की मजबूत संवाद कला आज कार्यक्षेत्र के उलझे मामलों को सुलझाएगी. व्यापारिक समझौतों पर हस्ताक्षर करने से पहले दस्तावेजों की बारीकी से जांच अवश्य कर लें. आमदनी के नए साधन खुलेंगे, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग पर संयम रखना होगा. जीवनसाथी से खुलकर बात करने से पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी. अत्यधिक सोचने और लंबे स्क्रीन टाइम से आंखों में खिंचाव हो सकता है, इसलिए विश्राम लें. आपका लकी नंबर 3 और शुभ रंग पिस्ता हरा है. भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित कर हरी वस्तुओं का दान करें.
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मिथुन राशि के जातकों की मेहनत आज दफ्तर में वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेगी, जिससे नई जिम्मेदारी के योग बनेंगे. पुराने संपर्कों से कारोबारियों को अच्छा मुनाफा होगा. आय का नया स्रोत मिलने से आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी. विद्यार्थियों के लिए नया कौशल सीखने का यह सही समय है. परिवार में अपनी बात जबरन थोपने से बचें. बाहर के तले-भुने खानपान से परहेज करें ताकि पेट ठीक रहे. प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. आपका लकी अंक 6 और लकी रंग आसमानी नीला है. सफेद वस्त्र पहनें और मां लक्ष्मी की आराधना करें.
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कर्क राशि वालों को नौकरी में पदोन्नति या किसी बड़े प्रोजेक्ट का अवसर मिल सकता है. पुराने संपर्कों के सहयोग से व्यापार में फंसा हुआ धन वापस आने की प्रबल संभावना है. पारिवारिक सुख-शांति बनी रहेगी, हालांकि दूसरों के मामलों में अत्यधिक दखल से बचें. काम के बढ़ते दबाव के बीच समय पर भोजन करें और पानी की कमी न होने दें. पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर गंभीर चर्चा होगी. विवाह योग्य जातकों को अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं. आपका शुभ अंक 2 और लकी रंग चांदी है. शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें.
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सिंह राशि के जातकों का आत्मविश्वास और नेतृत्व कौशल आज सामाजिक व पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ाएगा. व्यापार में नए प्रस्तावों पर भावुक होने के बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण रखें. कार्यक्षेत्र में पुरानी मेहनत का फल तरक्की के रूप में सामने आएगा. आमदनी सामान्य रहेगी, लेकिन महंगी वस्तुओं की खरीदारी से पूर्व बचत को प्राथमिकता दें. दफ्तर में काम के बीच छोटे ब्रेक लें ताकि ऊर्जा बनी रहे. प्रेम जीवन में अहंकार को आड़े न आने दें. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग तांबे जैसा है. सूर्य देव को जल चढ़ाएं.
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कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्र का प्रभाव करियर में नई ऊंचाइयां लेकर आएगा. कार्यक्षेत्र में आपकी कला और कार्यकुशलता को सही मंच मिलेगा. व्यापारियों को नई रणनीतियों से शानदार मुनाफा हो सकता है. घर में धार्मिक या मांगलिक आयोजन से सकारात्मक माहौल रहेगा. आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी और अचानक धन लाभ के योग हैं. मानसिक तनाव से दूर रहने के लिए सुबह की सैर अपनाएं. लव लाइफ में पारदर्शिता रखें, रिश्ता और गहरा होगा. आपका लकी नंबर 5 और शुभ रंग हरा है. शिवलिंग पर शुद्ध जल अर्पित करें.
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तुला राशि वालों के लिए आज टीमवर्क से जुड़े कार्यों में बड़ी सफलता के योग हैं. साझेदारी के व्यापार में वित्तीय शर्तों की पूरी जांच-पड़ताल के बाद ही कदम बढ़ाएं. कार्यक्षेत्र की व्यस्तता का असर पारिवारिक जीवन पर न पड़ने दें और पुराने विवादों को हवा न दें. अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाकर बजट संतुलित रखें. लगातार बैठकर काम करने के बजाय बीच-बीच में टहलें. पार्टनर को पर्याप्त समय देने से प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे. आपका लकी अंक 2 और शुभ रंग बैंगनी है. मां दुर्गा को सफेद पुष्प व खीर अर्पित करें.
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वृश्चिक राशि के जातकों को पुराने संपर्कों के सहयोग से व्यापार में वृद्धि और फंसा हुआ धन वापस मिलने के संकेत हैं. दफ्तर में अटके हुए काम टीम के सहयोग से पूरे होंगे. परिवार में धार्मिक आयोजन से शांति रहेगी और बच्चों से खुशी मिलेगी. अधिक चिंता करने से सिरदर्द हो सकता है, इसलिए मसालेदार भोजन से बचें और आराम लें. जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर सार्थक चर्चा होगी. जोखिम भरे निवेश से पूरी तरह दूर रहें. आपका लकी अंक 9 और लकी रंग मैरून है. सुंदरकांड का पाठ करें.
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धनु राशि वालों को कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का पूर्ण समर्थन मिलेगा, जिससे जटिल प्रोजेक्ट समय पर पूरे होंगे. नए संपर्कों से व्यापारियों को लाभ होगा. परिवार से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण मसला आपकी इच्छानुसार हल होने से मन प्रसन्न रहेगा. यात्रा या शिक्षा संबंधी खर्च सामने आ सकते हैं, इसलिए आर्थिक संतुलन बनाए रखें. अधिक भागदौड़ के कारण थकान रह सकती है, पर्याप्त नींद लें. प्रेम संबंधों में पारदर्शिता रखें और किसी बात को छिपाने से बचें. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग सरसों है. भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें.
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मकर राशि के जातकों का अनुशासन और कड़ा परिश्रम आज वरिष्ठ अधिकारियों को संतुष्ट करेगा, जिससे नई जिम्मेदारियां मिलेंगी. व्यापार में निरंतर प्रयासों से लाभ होगा और पुरानी देनदारियां कम होंगी. पारिवारिक दायित्वों को प्राथमिकता दें और घर के वरिष्ठों का मार्गदर्शन लें. अत्यधिक काम के बोझ से शारीरिक थकान हो सकती है, इसलिए संतुलित आहार और विश्राम पर ध्यान दें. पार्टनर के साथ भविष्य की वित्तीय योजनाओं पर चर्चा होगी. आपका लकी नंबर 7 और शुभ रंग स्लेटी है. जरूरतमंद या काले कुत्ते को भोजन कराएं.
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कुंभ राशि वालों को कार्यक्षेत्र में अपनी योग्यता साबित करने का बेहतरीन मौका मिलेगा. व्यापार में नई दिशाएं खुलेंगी और रुका हुआ पैसा मिलने से मानसिक राहत मिलेगी. छात्र नए विषयों को सीखने में रुचि लेंगे. परिवार में सामाजिक या धार्मिक उत्सव का माहौल रहेगा. अत्यधिक सोचने के कारण मानसिक थकान हो सकती है, इसलिए योग व ध्यान का सहारा लें. जीवनसाथी के साथ संबंध मजबूत होंगे और विवाह योग्य जातकों को अच्छे रिश्ते मिल सकते हैं. आपका लकी अंक 5 और शुभ रंग आसमानी है. शिवलिंग पर जल अर्पित करें.
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मीन राशि के जातक आज अपनी कल्पनाशक्ति और रचनात्मकता के बल पर कार्यक्षेत्र की पुरानी समस्याओं को सुलझा लेंगे. सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा. परिवार में आत्मीयता रहेगी और किसी रिश्तेदार से अहम बातचीत हो सकती है. आर्थिक मामलों में भावुक होकर किसी को उधार न दें और खर्चों की सूची बनाकर चलें. भावनात्मक तनाव से बचने के लिए दिनचर्या में हल्का व्यायाम शामिल करें. प्रेम संबंधों में खुलापन नजदीकी बढ़ाएगा. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग समुद्री हरा है. पीपल की परिक्रमा कर केसर का तिलक लगाएं.