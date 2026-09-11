Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोआज का राशिफल 11 सितंबर 2026, वृषभ और तुला राशि रहें सावधान, कर्क-कुंभ राशि को बंपर फायदा; पढ़ें 12 राशियों का हाल

आज का राशिफल 11 सितंबर 2026, वृषभ और तुला राशि रहें सावधान, कर्क-कुंभ राशि को बंपर फायदा; पढ़ें 12 राशियों का हाल

आज का राशिफल 11 सितंबर 2026, किन राशियों को कार्यक्षेत्र में मिलेगी नई जिम्मेदारी और रुका हुआ धन? जानिए सभी 12 राशियों का व्यापार, नौकरी, प्रेम संबंध, सेहत और दिन के सरल उपाय.

Written By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा  | Updated at : 11 Sep 2026 02:00 AM (IST)
आज का राशिफल 11 सितंबर 2026, किन राशियों को कार्यक्षेत्र में मिलेगी नई जिम्मेदारी और रुका हुआ धन? जानिए सभी 12 राशियों का व्यापार, नौकरी, प्रेम संबंध, सेहत और दिन के सरल उपाय.

आज का राशिफल 11 सितंबर 2026

1/12
मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन पारिवारिक खुशियों और व्यापारिक लाभ से भरा रहेगा. प्रत्यक्ष ग्राहकों से जुड़ने और ऑफलाइन मार्केटिंग से बिक्री में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी. दफ्तर में आपके नए विचार उच्चाधिकारियों को प्रभावित करेंगे. अटका हुआ धन वापस मिलने से बचत बढ़ेगी, हालांकि सट्टे या जोखिम भरे निवेश से बचें. पार्टनर के साथ शाम को बाहर जाने की योजना बन सकती है. पर्याप्त नींद लें और योग अपनाएं. आपका लकी अंक 7 और लकी रंग हल्का नीला है. जरूरतमंद को जल व दूध अर्पित करें.
मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन पारिवारिक खुशियों और व्यापारिक लाभ से भरा रहेगा. प्रत्यक्ष ग्राहकों से जुड़ने और ऑफलाइन मार्केटिंग से बिक्री में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी. दफ्तर में आपके नए विचार उच्चाधिकारियों को प्रभावित करेंगे. अटका हुआ धन वापस मिलने से बचत बढ़ेगी, हालांकि सट्टे या जोखिम भरे निवेश से बचें. पार्टनर के साथ शाम को बाहर जाने की योजना बन सकती है. पर्याप्त नींद लें और योग अपनाएं. आपका लकी अंक 7 और लकी रंग हल्का नीला है. जरूरतमंद को जल व दूध अर्पित करें.
2/12
वृषभ राशि वालों की मजबूत संवाद कला आज कार्यक्षेत्र के उलझे मामलों को सुलझाएगी. व्यापारिक समझौतों पर हस्ताक्षर करने से पहले दस्तावेजों की बारीकी से जांच अवश्य कर लें. आमदनी के नए साधन खुलेंगे, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग पर संयम रखना होगा. जीवनसाथी से खुलकर बात करने से पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी. अत्यधिक सोचने और लंबे स्क्रीन टाइम से आंखों में खिंचाव हो सकता है, इसलिए विश्राम लें. आपका लकी नंबर 3 और शुभ रंग पिस्ता हरा है. भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित कर हरी वस्तुओं का दान करें.
वृषभ राशि वालों की मजबूत संवाद कला आज कार्यक्षेत्र के उलझे मामलों को सुलझाएगी. व्यापारिक समझौतों पर हस्ताक्षर करने से पहले दस्तावेजों की बारीकी से जांच अवश्य कर लें. आमदनी के नए साधन खुलेंगे, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग पर संयम रखना होगा. जीवनसाथी से खुलकर बात करने से पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी. अत्यधिक सोचने और लंबे स्क्रीन टाइम से आंखों में खिंचाव हो सकता है, इसलिए विश्राम लें. आपका लकी नंबर 3 और शुभ रंग पिस्ता हरा है. भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित कर हरी वस्तुओं का दान करें.
3/12
मिथुन राशि के जातकों की मेहनत आज दफ्तर में वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेगी, जिससे नई जिम्मेदारी के योग बनेंगे. पुराने संपर्कों से कारोबारियों को अच्छा मुनाफा होगा. आय का नया स्रोत मिलने से आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी. विद्यार्थियों के लिए नया कौशल सीखने का यह सही समय है. परिवार में अपनी बात जबरन थोपने से बचें. बाहर के तले-भुने खानपान से परहेज करें ताकि पेट ठीक रहे. प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. आपका लकी अंक 6 और लकी रंग आसमानी नीला है. सफेद वस्त्र पहनें और मां लक्ष्मी की आराधना करें.
मिथुन राशि के जातकों की मेहनत आज दफ्तर में वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेगी, जिससे नई जिम्मेदारी के योग बनेंगे. पुराने संपर्कों से कारोबारियों को अच्छा मुनाफा होगा. आय का नया स्रोत मिलने से आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी. विद्यार्थियों के लिए नया कौशल सीखने का यह सही समय है. परिवार में अपनी बात जबरन थोपने से बचें. बाहर के तले-भुने खानपान से परहेज करें ताकि पेट ठीक रहे. प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. आपका लकी अंक 6 और लकी रंग आसमानी नीला है. सफेद वस्त्र पहनें और मां लक्ष्मी की आराधना करें.
4/12
कर्क राशि वालों को नौकरी में पदोन्नति या किसी बड़े प्रोजेक्ट का अवसर मिल सकता है. पुराने संपर्कों के सहयोग से व्यापार में फंसा हुआ धन वापस आने की प्रबल संभावना है. पारिवारिक सुख-शांति बनी रहेगी, हालांकि दूसरों के मामलों में अत्यधिक दखल से बचें. काम के बढ़ते दबाव के बीच समय पर भोजन करें और पानी की कमी न होने दें. पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर गंभीर चर्चा होगी. विवाह योग्य जातकों को अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं. आपका शुभ अंक 2 और लकी रंग चांदी है. शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें.
कर्क राशि वालों को नौकरी में पदोन्नति या किसी बड़े प्रोजेक्ट का अवसर मिल सकता है. पुराने संपर्कों के सहयोग से व्यापार में फंसा हुआ धन वापस आने की प्रबल संभावना है. पारिवारिक सुख-शांति बनी रहेगी, हालांकि दूसरों के मामलों में अत्यधिक दखल से बचें. काम के बढ़ते दबाव के बीच समय पर भोजन करें और पानी की कमी न होने दें. पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर गंभीर चर्चा होगी. विवाह योग्य जातकों को अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं. आपका शुभ अंक 2 और लकी रंग चांदी है. शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें.
5/12
सिंह राशि के जातकों का आत्मविश्वास और नेतृत्व कौशल आज सामाजिक व पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ाएगा. व्यापार में नए प्रस्तावों पर भावुक होने के बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण रखें. कार्यक्षेत्र में पुरानी मेहनत का फल तरक्की के रूप में सामने आएगा. आमदनी सामान्य रहेगी, लेकिन महंगी वस्तुओं की खरीदारी से पूर्व बचत को प्राथमिकता दें. दफ्तर में काम के बीच छोटे ब्रेक लें ताकि ऊर्जा बनी रहे. प्रेम जीवन में अहंकार को आड़े न आने दें. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग तांबे जैसा है. सूर्य देव को जल चढ़ाएं.
सिंह राशि के जातकों का आत्मविश्वास और नेतृत्व कौशल आज सामाजिक व पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ाएगा. व्यापार में नए प्रस्तावों पर भावुक होने के बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण रखें. कार्यक्षेत्र में पुरानी मेहनत का फल तरक्की के रूप में सामने आएगा. आमदनी सामान्य रहेगी, लेकिन महंगी वस्तुओं की खरीदारी से पूर्व बचत को प्राथमिकता दें. दफ्तर में काम के बीच छोटे ब्रेक लें ताकि ऊर्जा बनी रहे. प्रेम जीवन में अहंकार को आड़े न आने दें. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग तांबे जैसा है. सूर्य देव को जल चढ़ाएं.
6/12
कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्र का प्रभाव करियर में नई ऊंचाइयां लेकर आएगा. कार्यक्षेत्र में आपकी कला और कार्यकुशलता को सही मंच मिलेगा. व्यापारियों को नई रणनीतियों से शानदार मुनाफा हो सकता है. घर में धार्मिक या मांगलिक आयोजन से सकारात्मक माहौल रहेगा. आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी और अचानक धन लाभ के योग हैं. मानसिक तनाव से दूर रहने के लिए सुबह की सैर अपनाएं. लव लाइफ में पारदर्शिता रखें, रिश्ता और गहरा होगा. आपका लकी नंबर 5 और शुभ रंग हरा है. शिवलिंग पर शुद्ध जल अर्पित करें.
कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्र का प्रभाव करियर में नई ऊंचाइयां लेकर आएगा. कार्यक्षेत्र में आपकी कला और कार्यकुशलता को सही मंच मिलेगा. व्यापारियों को नई रणनीतियों से शानदार मुनाफा हो सकता है. घर में धार्मिक या मांगलिक आयोजन से सकारात्मक माहौल रहेगा. आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी और अचानक धन लाभ के योग हैं. मानसिक तनाव से दूर रहने के लिए सुबह की सैर अपनाएं. लव लाइफ में पारदर्शिता रखें, रिश्ता और गहरा होगा. आपका लकी नंबर 5 और शुभ रंग हरा है. शिवलिंग पर शुद्ध जल अर्पित करें.
7/12
तुला राशि वालों के लिए आज टीमवर्क से जुड़े कार्यों में बड़ी सफलता के योग हैं. साझेदारी के व्यापार में वित्तीय शर्तों की पूरी जांच-पड़ताल के बाद ही कदम बढ़ाएं. कार्यक्षेत्र की व्यस्तता का असर पारिवारिक जीवन पर न पड़ने दें और पुराने विवादों को हवा न दें. अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाकर बजट संतुलित रखें. लगातार बैठकर काम करने के बजाय बीच-बीच में टहलें. पार्टनर को पर्याप्त समय देने से प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे. आपका लकी अंक 2 और शुभ रंग बैंगनी है. मां दुर्गा को सफेद पुष्प व खीर अर्पित करें.
तुला राशि वालों के लिए आज टीमवर्क से जुड़े कार्यों में बड़ी सफलता के योग हैं. साझेदारी के व्यापार में वित्तीय शर्तों की पूरी जांच-पड़ताल के बाद ही कदम बढ़ाएं. कार्यक्षेत्र की व्यस्तता का असर पारिवारिक जीवन पर न पड़ने दें और पुराने विवादों को हवा न दें. अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाकर बजट संतुलित रखें. लगातार बैठकर काम करने के बजाय बीच-बीच में टहलें. पार्टनर को पर्याप्त समय देने से प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे. आपका लकी अंक 2 और शुभ रंग बैंगनी है. मां दुर्गा को सफेद पुष्प व खीर अर्पित करें.
8/12
वृश्चिक राशि के जातकों को पुराने संपर्कों के सहयोग से व्यापार में वृद्धि और फंसा हुआ धन वापस मिलने के संकेत हैं. दफ्तर में अटके हुए काम टीम के सहयोग से पूरे होंगे. परिवार में धार्मिक आयोजन से शांति रहेगी और बच्चों से खुशी मिलेगी. अधिक चिंता करने से सिरदर्द हो सकता है, इसलिए मसालेदार भोजन से बचें और आराम लें. जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर सार्थक चर्चा होगी. जोखिम भरे निवेश से पूरी तरह दूर रहें. आपका लकी अंक 9 और लकी रंग मैरून है. सुंदरकांड का पाठ करें.
वृश्चिक राशि के जातकों को पुराने संपर्कों के सहयोग से व्यापार में वृद्धि और फंसा हुआ धन वापस मिलने के संकेत हैं. दफ्तर में अटके हुए काम टीम के सहयोग से पूरे होंगे. परिवार में धार्मिक आयोजन से शांति रहेगी और बच्चों से खुशी मिलेगी. अधिक चिंता करने से सिरदर्द हो सकता है, इसलिए मसालेदार भोजन से बचें और आराम लें. जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर सार्थक चर्चा होगी. जोखिम भरे निवेश से पूरी तरह दूर रहें. आपका लकी अंक 9 और लकी रंग मैरून है. सुंदरकांड का पाठ करें.
9/12
धनु राशि वालों को कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का पूर्ण समर्थन मिलेगा, जिससे जटिल प्रोजेक्ट समय पर पूरे होंगे. नए संपर्कों से व्यापारियों को लाभ होगा. परिवार से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण मसला आपकी इच्छानुसार हल होने से मन प्रसन्न रहेगा. यात्रा या शिक्षा संबंधी खर्च सामने आ सकते हैं, इसलिए आर्थिक संतुलन बनाए रखें. अधिक भागदौड़ के कारण थकान रह सकती है, पर्याप्त नींद लें. प्रेम संबंधों में पारदर्शिता रखें और किसी बात को छिपाने से बचें. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग सरसों है. भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें.
धनु राशि वालों को कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का पूर्ण समर्थन मिलेगा, जिससे जटिल प्रोजेक्ट समय पर पूरे होंगे. नए संपर्कों से व्यापारियों को लाभ होगा. परिवार से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण मसला आपकी इच्छानुसार हल होने से मन प्रसन्न रहेगा. यात्रा या शिक्षा संबंधी खर्च सामने आ सकते हैं, इसलिए आर्थिक संतुलन बनाए रखें. अधिक भागदौड़ के कारण थकान रह सकती है, पर्याप्त नींद लें. प्रेम संबंधों में पारदर्शिता रखें और किसी बात को छिपाने से बचें. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग सरसों है. भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें.
10/12
मकर राशि के जातकों का अनुशासन और कड़ा परिश्रम आज वरिष्ठ अधिकारियों को संतुष्ट करेगा, जिससे नई जिम्मेदारियां मिलेंगी. व्यापार में निरंतर प्रयासों से लाभ होगा और पुरानी देनदारियां कम होंगी. पारिवारिक दायित्वों को प्राथमिकता दें और घर के वरिष्ठों का मार्गदर्शन लें. अत्यधिक काम के बोझ से शारीरिक थकान हो सकती है, इसलिए संतुलित आहार और विश्राम पर ध्यान दें. पार्टनर के साथ भविष्य की वित्तीय योजनाओं पर चर्चा होगी. आपका लकी नंबर 7 और शुभ रंग स्लेटी है. जरूरतमंद या काले कुत्ते को भोजन कराएं.
मकर राशि के जातकों का अनुशासन और कड़ा परिश्रम आज वरिष्ठ अधिकारियों को संतुष्ट करेगा, जिससे नई जिम्मेदारियां मिलेंगी. व्यापार में निरंतर प्रयासों से लाभ होगा और पुरानी देनदारियां कम होंगी. पारिवारिक दायित्वों को प्राथमिकता दें और घर के वरिष्ठों का मार्गदर्शन लें. अत्यधिक काम के बोझ से शारीरिक थकान हो सकती है, इसलिए संतुलित आहार और विश्राम पर ध्यान दें. पार्टनर के साथ भविष्य की वित्तीय योजनाओं पर चर्चा होगी. आपका लकी नंबर 7 और शुभ रंग स्लेटी है. जरूरतमंद या काले कुत्ते को भोजन कराएं.
11/12
कुंभ राशि वालों को कार्यक्षेत्र में अपनी योग्यता साबित करने का बेहतरीन मौका मिलेगा. व्यापार में नई दिशाएं खुलेंगी और रुका हुआ पैसा मिलने से मानसिक राहत मिलेगी. छात्र नए विषयों को सीखने में रुचि लेंगे. परिवार में सामाजिक या धार्मिक उत्सव का माहौल रहेगा. अत्यधिक सोचने के कारण मानसिक थकान हो सकती है, इसलिए योग व ध्यान का सहारा लें. जीवनसाथी के साथ संबंध मजबूत होंगे और विवाह योग्य जातकों को अच्छे रिश्ते मिल सकते हैं. आपका लकी अंक 5 और शुभ रंग आसमानी है. शिवलिंग पर जल अर्पित करें.
कुंभ राशि वालों को कार्यक्षेत्र में अपनी योग्यता साबित करने का बेहतरीन मौका मिलेगा. व्यापार में नई दिशाएं खुलेंगी और रुका हुआ पैसा मिलने से मानसिक राहत मिलेगी. छात्र नए विषयों को सीखने में रुचि लेंगे. परिवार में सामाजिक या धार्मिक उत्सव का माहौल रहेगा. अत्यधिक सोचने के कारण मानसिक थकान हो सकती है, इसलिए योग व ध्यान का सहारा लें. जीवनसाथी के साथ संबंध मजबूत होंगे और विवाह योग्य जातकों को अच्छे रिश्ते मिल सकते हैं. आपका लकी अंक 5 और शुभ रंग आसमानी है. शिवलिंग पर जल अर्पित करें.
12/12
मीन राशि के जातक आज अपनी कल्पनाशक्ति और रचनात्मकता के बल पर कार्यक्षेत्र की पुरानी समस्याओं को सुलझा लेंगे. सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा. परिवार में आत्मीयता रहेगी और किसी रिश्तेदार से अहम बातचीत हो सकती है. आर्थिक मामलों में भावुक होकर किसी को उधार न दें और खर्चों की सूची बनाकर चलें. भावनात्मक तनाव से बचने के लिए दिनचर्या में हल्का व्यायाम शामिल करें. प्रेम संबंधों में खुलापन नजदीकी बढ़ाएगा. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग समुद्री हरा है. पीपल की परिक्रमा कर केसर का तिलक लगाएं.
मीन राशि के जातक आज अपनी कल्पनाशक्ति और रचनात्मकता के बल पर कार्यक्षेत्र की पुरानी समस्याओं को सुलझा लेंगे. सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा. परिवार में आत्मीयता रहेगी और किसी रिश्तेदार से अहम बातचीत हो सकती है. आर्थिक मामलों में भावुक होकर किसी को उधार न दें और खर्चों की सूची बनाकर चलें. भावनात्मक तनाव से बचने के लिए दिनचर्या में हल्का व्यायाम शामिल करें. प्रेम संबंधों में खुलापन नजदीकी बढ़ाएगा. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग समुद्री हरा है. पीपल की परिक्रमा कर केसर का तिलक लगाएं.
Published at : 11 Sep 2026 02:00 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Horoscope 2026 Rashifal 11 September 2026

ऐस्ट्रो फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऐस्ट्रो
तेल 100 डॉलर के करीब और दिल्ली आ रहे Putin, क्या मोदी निकाल पाएंगे राहत का रास्ता?
10 महीने के भीतर दूसरी बार भारत आ रहे Putin, मोदी से मुलाकात से पहले बदली रूस की दशा
वास्तु शास्त्र
सिरहाने भूलकर भी ना रखें दवाईयां, वास्तु में बताया खतरनाक!
सिरहाने भूलकर भी ना रखें दवाईयां, वास्तु में बताया खतरनाक!
राशिफल
टैरो राशिफल 11 सितंबर 2026, मेष और कुंभ राशि वालों के बनेंगे प्रॉपर्टी खरीद के मजबूत योग, धनु राशि को मिलेगा बंपर मुनाफा!
टैरो राशिफल 11 सितंबर 2026, मेष और कुंभ राशि वालों के बनेंगे प्रॉपर्टी खरीद के मजबूत योग, धनु राशि को मिलेगा बंपर मुनाफा! जानें 12 राशियों का भाग्य
राशिफल
Weekly Horoscope 13 to 19 September 2026: इन 4 राशियों के करियर में आएगा बड़ा उछाल, जानें मेष से मीन का साप्ताहिक राशिफल
साप्ताहिक राशिफल: 13 से 19 सितंबर तक कैसा रहेगा आपका सप्ताह? पढ़ें मेष से मीन का संपूर्ण भविष्यफल
Advertisement

वीडियोज

Sansani: मंच पर डांसर या लेडी डॉन! | Bihar News
Mumbai News | Breaking News: लोकल में हादसा..ट्रेन से नीचे गिरी महिला | Maharashtra
BRICS Summit 2026 India | Janhit: शी भारत आ रहे हैं..कितना 'भरोसा' ला रहे है? | ABP News | Jinping
Mayawati Expels Akash Anand | Akhilesh Yadav: मायावती के फैसले से वोट 'आनंद' किसे? | UP Election
Iran US War | Donald Trump | Sandeep Chaudhary: खाड़ी में का तांडव...फिर पड़ेगी महंगाई की मार?

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
म्लादिच मर गया, लेकिन नफरत जिंदा है: जब जेनोसाइड का दोषी ‘राष्ट्रीय नायक’ बना दिया जाए
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ब्रिक्स सम्मेलन के साझा घोषणापत्र पर मंथन, भारत के लिए बड़ी चुनौती
ब्रिक्स सम्मेलन के साझा घोषणापत्र पर मंथन, भारत के लिए बड़ी चुनौती
पंजाब
कांग्रेस किसके नेतृत्व में लड़ेगी पंजाब चुनाव? पायलट ने साफ किया रुख
कांग्रेस किसके नेतृत्व में लड़ेगी पंजाब चुनाव? पायलट ने साफ किया रुख
बॉलीवुड
'हनुमान अंश' समेत माइथोलॉजी की 5 मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्में, एक ने कमाया 8407% प्रॉफिट
'हनुमान अंश' समेत माइथोलॉजी की 5 मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्में, एक ने कमाया 8407% प्रॉफिट
स्पोर्ट्स
वैभव सूर्यवंशी ने मोहम्मद शमी को दिया खास तोहफा, वीडियो आपका भी जीत लेगा दिल
वैभव सूर्यवंशी ने मोहम्मद शमी को दिया खास तोहफा, वीडियो आपका भी जीत लेगा दिल
इंडिया
BRICS 2026 में कौन-कौन आ रहा भारत? पुतिन, जिनपिंग समेत मेहमानों की पूरी लिस्ट
BRICS 2026 में कौन-कौन आ रहा भारत? पुतिन, जिनपिंग समेत मेहमानों की पूरी लिस्ट
इंडिया
पंजाब चुनाव से पहले BJP ने खेला ‘तुरूप का पत्ता’, उतरेंगे नितिन नवीन और शाह
पंजाब चुनाव से पहले BJP ने खेला ‘तुरूप का पत्ता’, उतरेंगे नितिन नवीन और शाह
इंडिया
लद्दाख वार्ता पर तंज के लिए सोनम वांगचुक ने शेयर किया कॉमेडियन जसपाल भट्टी का Video
लद्दाख वार्ता पर तंज के लिए सोनम वांगचुक ने शेयर किया कॉमेडियन जसपाल भट्टी का Video
महाराष्ट्र
गुजरात में National Film Awards पर बोले राज ठाकरे, 'पहले मुंबई और अब दिल्ली के साथ...'
गुजरात में National Film Awards पर बोले राज ठाकरे, 'पहले मुंबई और अब दिल्ली के साथ...'
ENT LIVE
Prince Narula ने Elvish Yadav को लेकर कही बड़ी बात, बोले- पुरानी लड़ाई अब मायने नहीं रखती
Prince Narula ने Elvish Yadav को लेकर कही बड़ी बात, बोले- पुरानी लड़ाई अब मायने नहीं रखती
ENT LIVE
Kareena Kapoor हुईं Sanjay Leela Bhansali के ऑफिस के बाहर स्पॉट, क्या होगा बड़ा कोलैबोरेशन?
Kareena Kapoor हुईं Sanjay Leela Bhansali के ऑफिस के बाहर स्पॉट, क्या होगा बड़ा कोलैबोरेशन?
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Amrapali Dubey-Mahhi Vij के बीच ‘Bhabhi’ शब्द पर बवाल, फिर मांगी माफी
Bigg Boss 20: Amrapali Dubey-Mahhi Vij के बीच ‘Bhabhi’ शब्द पर बवाल, फिर मांगी माफी
ENT LIVE
Bigg Boss 20 Episode 3: Aamrapali Dubey और Arishfa Khan में जोरदार लड़ाई, 4 कंटेस्टेंट नॉमिनेट
Bigg Boss 20 Episode 3: Aamrapali Dubey और Arishfa Khan में जोरदार लड़ाई, 4 कंटेस्टेंट नॉमिनेट
ENT LIVE
Salman Khan की Monster में Ali Fazal की एंट्री? टीजर में दिखेगा भाईजान का रॉ लुक
Salman Khan की Monster में Ali Fazal की एंट्री? टीजर में दिखेगा भाईजान का रॉ लुक
Embed widget