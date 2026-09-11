कर्क राशि वालों को नौकरी में पदोन्नति या किसी बड़े प्रोजेक्ट का अवसर मिल सकता है. पुराने संपर्कों के सहयोग से व्यापार में फंसा हुआ धन वापस आने की प्रबल संभावना है. पारिवारिक सुख-शांति बनी रहेगी, हालांकि दूसरों के मामलों में अत्यधिक दखल से बचें. काम के बढ़ते दबाव के बीच समय पर भोजन करें और पानी की कमी न होने दें. पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर गंभीर चर्चा होगी. विवाह योग्य जातकों को अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं. आपका शुभ अंक 2 और लकी रंग चांदी है. शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें.