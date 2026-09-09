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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोअंक शास्त्रiPhone 18 और लॉन्च डेट दोनों में 9 नंबर, Apple के लिए शुभ या खतरे की घंटी?

iPhone 18 और लॉन्च डेट दोनों में 9 नंबर, Apple के लिए शुभ या खतरे की घंटी?

Apple Event 2026: iPhone 18 का मूलांक 9 और लॉन्च डेट भी 9 सितंबर. जानें सूर्य, शनि और मंगल के अंकों का यह मेल Apple के लिए क्या संकेत देता है.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 09 Sep 2026 02:35 PM (IST)
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iPhone 18 Numerology: आज रात 10:30 बजे जैसे ही Apple का मेगा इवेंट शुरू होगा, दुनिया की नजर नए iPhone पर टिक जाएगी. चर्चा कैमरा, AI, डिजाइन और संभावित फोल्डेबल मॉडल की होगी. लेकिन iPhone 18 के नाम और इसकी लॉन्च डेट में अंकों का ऐसा मेल बन रहा है, जो पहली नजर में जितना ताकतवर लगता है, अंदर से उतना ही उलझा हुआ है.

अंक ज्योतिष के अनुसार iPhone 18 का जोड़ 9 आता है. तारीख 9 सितंबर है, यानी दिन और महीना भी 9-9. इस तरह मॉडल नंबर से लेकर लॉन्च डेट तक मंगल का अंक लगातार दिखाई दे रहा है. इससे भी दिलचस्प बात यह है कि 18 के भीतर सूर्य का 1 और शनि का 8 मौजूद है. ज्योतिष में सूर्य और शनि के संबंध सहज नहीं माने जाते. दोनों के टकराव से निकलने वाला अंतिम अंक 9 मंगल का है.

यानी नाम में नेतृत्व भी है, दबाव भी और बाजार में हलचल मचाने वाली आक्रामक ऊर्जा भी.

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18 केवल मॉडल नंबर नहीं, इसके भीतर दो विपरीत ताकतें

अंक ज्योतिष में किसी संख्या को केवल एक अंक में बदलकर देखना पूरा अध्ययन नहीं माना जाता. उसके भीतर मौजूद अंकों का स्वभाव भी समझना पड़ता है.

iPhone 18 में पहला अंक 1 है. इसका स्वामी सूर्य माना जाता है. सूर्य नेतृत्व, प्रतिष्ठा, अधिकार और सबसे आगे रहने की इच्छा का प्रतीक है. यह Apple की ब्रांड छवि से मेल खाता है. कंपनी आमतौर पर ऐसा प्रोडक्ट पेश करना चाहती है, जिसे बाकी बाजार फॉलो करे.

दूसरा अंक 8 है, जिसका स्वामी शनि है. शनि लागत, देरी, प्रतिबंध, कठिन परीक्षा और लंबे समय में मिलने वाले परिणाम से जुड़ा है. तकनीकी प्रोडक्ट के संदर्भ में यह ऊंची कीमत, सप्लाई की परेशानी, फीचर की सीमित उपलब्धता या यूजर्स की कड़ी समीक्षा की ओर संकेत कर सकता है.

सूर्य और शनि की यही खींचतान इस लॉन्च का सबसे रोचक हिस्सा है. Apple किसी फीचर को अपनी बड़ी उपलब्धि बनाकर पेश कर सकता है, लेकिन उसी की कीमत या वास्तविक उपयोगिता पर सवाल भी सबसे अधिक उठ सकते हैं.

1 और 8 के बाद मिलता है मंगल का अंक 9

जब 1 और 8 को जोड़ा जाता है तो अंक 9 मिलता है. नौ का स्वामी मंगल है. मंगल मशीनरी, इंजीनियरिंग, गति, जोखिम और मुकाबले का ग्रह है.

इसलिए iPhone 18 का अंक किसी शांत या मामूली अपडेट की ओर इशारा नहीं करता. यह ऐसा मॉडल हो सकता है जिसे Apple बाजार में बदलाव लाने वाले प्रोडक्ट के रूप में पेश करे. यदि फोल्डेबल iPhone सामने आता है तो कंपनी सीधे Samsung और दूसरे फोल्डेबल फोन निर्माताओं के क्षेत्र में उतरेगी.

लेकिन मंगल जितनी तेजी देता है, उतनी ही जल्दी विवाद भी खड़ा कर सकता है. नया डिजाइन नाजुक हुआ, बैटरी उम्मीद के मुताबिक नहीं चली या AI फीचर सभी देशों में उपलब्ध नहीं हुआ तो शुरुआती उत्साह तीखी आलोचना में बदल सकता है.

9 सितंबर यानी मंगल के अंक की दोहरी मौजूदगी

लॉन्च 9 सितंबर को है. दिन का अंक 9 और महीने का क्रम भी 9 है. इसके साथ iPhone 18 का मूल अंक भी 9 बन रहा है. अंक ज्योतिष के अनुसार किसी एक अंक का बार-बार आना उसके गुणों को अधिक स्पष्ट करता है.

इस 9-9-9 के मेल को केवल भाग्यशाली मानना सही नहीं होगा. इसका सकारात्मक पक्ष जबरदस्त ऊर्जा, वैश्विक चर्चा और प्रतिस्पर्धियों पर दबाव है. नकारात्मक पक्ष जल्दबाजी, जरूरत से ज्यादा प्रचार और यूजर्स की तीखी प्रतिक्रिया हो सकता है.

लॉन्च के बाद फोन की चर्चा होना लगभग तय है. असली परीक्षा यह होगी कि चर्चा तारीफ की होती है या लोग पूछते हैं, इतनी कीमत देने के बाद वास्तव में नया क्या मिला?

पूरी लॉन्च डेट का जोड़ बन रहा है 1

9 सितंबर 2026 की पूरी तारीख का जोड़ इस प्रकार है (9+9+2+0+2+6=28). इसके बाद (2+8=10) और (1+0=1) आता है. इस तारीख का अंतिम अंक 1 है, जिसका स्वामी सूर्य है. यह Apple को पूरे लॉन्च का केंद्र बनाने और बाजार में अपना नेतृत्व दिखाने का संकेत देता है. लेकिन यहां भी अंतिम अंक तक पहुंचने से पहले संख्या 28 आती है.

संख्या 28 में 2 चंद्रमा और 8 शनि का अंक है. चंद्रमा जनता की पसंद और भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि शनि व्यावहारिकता और कीमत की परीक्षा लेता है. इसे इस तरह समझ सकते हैं, लोग फोन को देखकर प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन खरीदने से पहले कीमत और उपयोगिता का हिसाब जरूर लगाएंगे.

बुधवार का बुध खोलेगा हर फीचर की परत

लॉन्च बुधवार को हो रहा है. बुधवार का स्वामी बुध है, जो तकनीक, सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन, डेटा और व्यापार से जुड़ा है. घटना के समय बुध अपनी उच्च राशि कन्या में रहेगा.

यह तकनीकी प्रस्तुति को मजबूत बनाता है, लेकिन कन्या का बुध हर छोटी बात का हिसाब भी मांगता है. लॉन्च खत्म होते ही टेक एक्सपर्ट कैमरा, प्रोसेसर, AI, बैटरी, प्राइवेसी और कीमत की बारीकी से जांच करेंगे. प्रेजेंटेशन में चमकने वाला फीचर वास्तविक इस्तेमाल में कितना काम आता है, इसका फैसला समीक्षाएं करेंगी.

Apple के लिए शुभ या खतरे की घंटी?

अंक 9 Apple को चर्चा, गति और प्रतिस्पर्धा में बढ़त दिला सकता है. तारीख का अंक 1 कंपनी की नेतृत्व वाली छवि को मजबूत करता है. मगर 18 के भीतर सूर्य और शनि की खींचतान बता रही है कि रास्ता पूरी तरह आसान नहीं होगा.

इस संयोग का साफ संकेत है, लॉन्च बड़ा होगा, ध्यान भी खूब खींचेगा, लेकिन Apple जिस फीचर को अपनी सबसे बड़ी जीत बताएगा, वही कीमत, उपलब्धता या उपयोगिता की कसौटी पर घिर सकता है.

Apple ने अंक ज्योतिष देखकर मॉडल का नाम या लॉन्च डेट तय की है, इसका कोई प्रमाण नहीं है. लेकिन iPhone 18, तारीख 9 और सितंबर के नौवें महीने का यह मेल लॉन्च को अंक ज्योतिष की दृष्टि से जरूर रोचक बनाता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University, Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है. इसके साथ ही उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush’ सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, जिसमें Keyword Research, Topic Clusters, E-E-A-T आधारित कंटेंट और AI Search Optimization शामिल हैं. वे Astrosage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम कर चुके हैं. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

वर्तमान में Youth Protest, CJP आंदोलन और एक्टर शाहरुख खान को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 09 Sep 2026 01:36 PM (IST)
Tags :
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