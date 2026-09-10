EV से फॉरेन ट्रिप तक... iPhone Pro Max के दाम में आ जाएंगी ये 7 चीजें

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ₹1.8 लाख में iPhone 18 Pro Max के कई विकल्प।

100 साल नेटफ्लिक्स, प्रीमियम होम जिम, 8 साल दूध।

प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर, विदेश यात्रा या 24 कैरेट सोना।

कोडिंग, एआई जैसे उन्नत कौशल सीखने में निवेश करें।

iphone 18 Pro Launch: Apple ने 9 सितंबर को अपना सालाना इवेंट आयोजित किया. इस इवेंट में iPhone 18 सीरीज के दो प्रीमियम मॉडल लॉन्च किए गए. iPhone 18 Pro की शुरुआती कीमत ₹1.65 लाख है और iPhone 18 Pro Max 256GB की कीमत ₹1,79,900 है. कई खरीदारों के लिए स्मार्टफोन पर लगभग ₹1.8 लाख खर्च करना एक बड़ा फैसला होता है. लेकिन क्या हो अगर इस पैसे से पूरी लाइफ स्टाइल को अपग्रेड किया जाए? आइए जानते हैं कि एक आईफोन प्रो मैक्स की कीमत में आप क्या-क्या खरीद सकते हैं.

100 साल से ज्यादा का नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन

एक काफी आसान ऑप्शन है मनोरंजन सब्सक्रिप्शन पर पैसे खर्च करना. नेटफ्लिक्स के मोबाइल प्लान के लिए ₹149 प्रति महीने के हिसाब से ₹1,79,900 में लगभग 1,207 महीने यानी 100 साल से ज्यादा का सब्सक्रिप्शन पेमेंट हो सकता है. यहां तक कि ₹649 वाले महीने के प्रीमियम 4K प्लेन के साथ भी यही रकम लगभग 277 महीने यानी कि लगभग 23 साल से ज्यादा समय तक चल सकती है.





एक प्रीमियम होम जिम

फोन खरीदने के बजाय इस बजट का इस्तेमाल एक बढ़िया होम जिम बनाने में किया जा सकता है. कमर्शियल ग्रेड सेटअप में मल्टीफंक्शनल जिम रैक या फिर स्क्वाट केज, ओलंपिक बारबेल, 150-200 किलोग्राम तक वजन वाली रबर कोटेड वेट प्लेट्स और एडजेस्टेबल वर्कआउट बेंच शामिल हो सकते हैं. इस बजट में 2.5 किलोग्राम से 30 किलोग्राम तक के कमर्शियल डंबल, रबर फ्लोरिंग और एक अच्छी क्वालिटी की ट्रेडमिल या फिर कार्डियो साइकिल भी आ सकती है. दूसरे शब्दों में एक स्मार्टफोन के बजट से सालों के लिए एक पूरा फिटनेस सेटअप तैयार किया जा सकता है.

एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदें

एक और बेहतरीन विकल्प इलेक्ट्रिक स्कूटर पर पैसे खर्च करना है. कुछ बड़े ब्रांड के मॉडल लगभग ₹1.25 लाख से ₹1.45 लाख की रेंज में मौजूद हैं. कीमत वेरिएंट और लोकेशन पर निर्भर करती है. इससे ₹1.8 लाख के बजट में से इंश्योरेंस, एसेसरीज या फिर एक्सटेंडेड वारंटी के लिए भी काफी पैसे बच सकते हैं.





लगभग 8 साल तक रोजाना दूध

उतने ही पैसे से कई सालों तक घर का रोज का खर्च भी चल सकता है. अगर अमूल दूध के 1 लीटर की कीमत लगभग ₹50 से ₹60 है तो ₹1,79,900 के बजट से ₹60 प्रति लीटर के हिसाब से लगभग 3000 लीटर दूध खरीदा जा सकता है. इसका मतलब है कि हर दिन 1 लीटर दूध के हिसाब से 8 साल से ज्यादा समय तक दूध मिल सकता है.

परिवार के साथ विदेश यात्रा

जो लोग गैजेट से ज्यादा अनुभवों को अहमियत देते हैं उनके लिए ₹1.8 नाक में तीन लोगों की 5 से 6 दिनों की विदेश यात्रा का खर्च उठाया जा सकता है. यह ट्रिप थाईलैंड, वियतनाम या फिर दुबई की हो सकती है. यह यात्रा की लागत, रहने की जगह, मौसम और खर्च करने की पसंद पर भी निर्भर करेगा.

24 कैरेट सोना खरीदना

एक और ऑप्शन है असली सोना खरीदना. मौजूदा कीमत पर ₹1.8 लाख में लगभग 20 से 22 ग्राम 24 कैरेट सोना खरीदा जा सकता है. हालांकि सही मात्रा बाजार की कीमत, शुद्धता, टैक्स और मेकिंग या फिर ट्रांजैक्शन चार्ज पर भी निर्भर करेगी.

एडवांस स्किल्स में निवेश

इन पैसों का इस्तेमाल शिक्षा के लिए भी किया जा सकता है. कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर डेटा साइंस का कोई प्रीमियम प्रोग्राम लाइव मेंटरशिप, एडवांस्ड ट्रेंनिंग और इंडस्ट्री ओरिएंटेड लर्निंग दे सकता है.

संस्थान और कोर्स के आधार पर इस बजट से कोई बड़ा प्रोफेशनल प्रोग्राम या फिर पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की क्वालिफिकेशन पूरी की जा सकती है. इस तरह का निवेश समय के साथ करियर के मौकों और कमाई की क्षमता को बेहतर बना सकता है.

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सिर्फ एक फोन या फिर पूरी लाइफ स्टाइल में बदलाव

iPhone 18 Pro Max में प्रीमियम हार्डवेयर और फीचर्स मिलते हैं लेकिन यह एक काफी बड़ी रकम है. इतने ही बजट में आप कई सालों का मनोरंजन, घर पर पूरा जिम, इलेक्ट्रिक स्कूटर, विदेश यात्रा, सोना या फिर प्रोफेशनल शिक्षा जैसी चीजें पा सकते हैं.

बेहतर विकल्प आपकी अपनी प्राथमिकता पर ही निर्भर करता है. जिन लोगों को टेक्नोलॉजी का शौक है उनके लिए iPhone की कीमत सही हो सकती है लेकिन दूसरों के लिए पूरा बजट एक ही स्मार्टफोन पर खर्च करने के बजाय इस पैसे को अलग-अलग चीजों में लगाने से काफी ज्यादा फायदेमंद महसूस हो सकता है.

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