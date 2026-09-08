iPhone 18 पर टिकी दुनिया की नजर, Apple जिस फीचर को बताएगा खास उसी पर क्यों उठ सकते हैं सवाल?

Apple का सालाना मेगा इवेंट कल यानी 9 सितंबर 2026 को कैलिफोर्निया के क्यूपर्टिनो में होने जा रहा है. भारतीय समय के अनुसार कार्यक्रम रात 10:30 बजे शुरू होगा. इवेंट में iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max और Apple के पहले फोल्डेबल फोन से पर्दा उठने की उम्मीद है. हालांकि कौन से मॉडल और फीचर पेश किए जाएंगे, इसका ऐलान तो इवेंट में ही होगा.

नए iPhone को लेकर कैमरा, डिजाइन और AI फीचर्स की चर्चा है. लेकिन लॉन्च के समय की ग्रह स्थिति एक दिलचस्प तस्वीर दिखा रही है. कुंडली में डिजाइन और प्रचार से जुड़े ग्रह मजबूत हैं, मगर जनता की प्रतिक्रिया बताने वाला चंद्रमा कमजोर होकर केतु के बेहद करीब है. ज्योतिषीय संकेत यह सवाल खड़ा करते हैं कि Apple जिस फीचर को इस लॉन्च की सबसे बड़ी खूबी बताएगा, क्या यूजर्स उसकी उपयोगिता से पूरी तरह सहमत होंगे?

क्यूपर्टिनो के समय से बनाई गई लॉन्च कुंडली

यह इवेंट कुंडली 9 सितंबर 2026 को सुबह 10:00 बजे, क्यूपर्टिनो के स्थानीय समय के अनुसार बनाई गई है. इसमें तुला लग्न उदित हो रहा है. लग्न 2 अंश 15 कला पर है और इसका स्वामी शुक्र अपनी ही राशि तुला में लग्न के करीब बैठा है.

केंद्र में स्वराशि का शुक्र मालव्य महापुरुष योग बना रहा है. ज्योतिष में शुक्र डिजाइन, सुंदरता, रंग, कैमरा, डिस्प्ले और लग्जरी उत्पादों का कारक माना जाता है. इससे इतना संकेत जरूर मिलता है कि Apple का सबसे असरदार पक्ष फोन का लुक, डिस्प्ले या नया फॉर्म फैक्टर हो सकता है.

लेकिन शुक्र का षड्बल अनुपात 1.06 है. यानी वह जरूरी शक्ति से थोड़ा ही ऊपर है. इसलिए मालव्य योग होने के बावजूद यह कहना जल्दबाजी होगी कि केवल डिजाइन के दम पर उत्पाद को एकतरफा सफलता मिल जाएगी.

उच्च का बुध, फिर तकनीकी फीचर पर सवाल क्यों?

बुध कन्या राशि में है, जो उसकी अपनी और उच्च राशि मानी जाती है. बुध तकनीक, कम्युनिकेशन, सॉफ्टवेयर, प्रोसेसर, गणना और व्यापार का कारक है. पहली नजर में यह स्थिति AI, कैमरा प्रोसेसिंग और नए चिप से जुड़े फीचर्स के लिए मजबूत दिखाई देती है.

तुला लग्न से बुध भाग्य और विदेश से जुड़े भावों का स्वामी है, लेकिन स्वयं द्वादश भाव में बैठा है. कुंडली में बुध अस्त भी है और मीन राशि में बैठा वक्री शनि उसे सातवीं दृष्टि से देख रहा है.

इसका सीधा अर्थ फीचर खराब होना नहीं है. संकेत यह है कि उसकी पूरी क्षमता शुरुआत में साफ दिखाई न दे. संभव है कि कोई चर्चित AI या सॉफ्टवेयर फीचर चुनिंदा देशों और भाषाओं तक सीमित रहे, बाद में अपडेट के जरिए मिले या उसके इस्तेमाल के लिए Apple के दूसरे डिवाइस और सेवाओं की जरूरत पड़े. यहीं से यूजर्स पूछ सकते हैं कि जिस फीचर के लिए ज्यादा कीमत ली जा रही है, उसका लाभ उन्हें तुरंत मिलेगा भी या नहीं.

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चंद्रमा-केतु की युति बनाएगी राय का अंतर

इस कुंडली की सबसे संवेदनशील स्थिति सिंह राशि में चंद्रमा और केतु की युति है. चंद्रमा 4 अंश 16 कला और केतु 4 अंश 36 कला पर है. दोनों के बीच करीब 20 कला का अंतर है, इसलिए इसका प्रभाव सामान्य युति से अधिक माना जाएगा.

चंद्रमा जनता, ग्राहकों की पसंद और बाजार के मूड का प्रतिनिधित्व करता है. उसका षड्बल 4.36 रूप है, जबकि आवश्यक बल 6 रूप माना गया है. इस गणना में चंद्रमा सात मुख्य ग्रहों में सबसे कमजोर है. कमजोर चंद्रमा पर केतु का प्रभाव किसी उत्पाद को लेकर भ्रम, अधूरी संतुष्टि या परस्पर विरोधी प्रतिक्रिया दे सकता है.

यही कारण है कि लॉन्च के बाद एक वर्ग Apple के नए फीचर को भविष्य की तकनीक बता सकता है, जबकि दूसरा उसकी जरूरत पर सवाल उठा सकता है. चर्चा बड़ी होगी, लेकिन राय एक जैसी नहीं रहेगी.

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मघा नक्षत्र से मिल रहा पुराने गौरव का संकेत

चंद्रमा मघा नक्षत्र में है और मघा का स्वामी केतु है. मघा को विरासत, प्रतिष्ठा और पुराने गौरव से जोड़ा जाता है. Apple अपने किसी पुराने सफल डिजाइन या लोकप्रिय पहचान को नए रूप में पेश कर सकता है. इसके उलट केतु पुरानी व्यवस्था से अचानक दूरी का भी संकेत देता है.

इसलिए कंपनी किसी परिचित फीचर को बदलती या हटाती है तो वही फैसला बहस का विषय बन सकता है. ज्योतिष से यह तय नहीं किया जा सकता कि वह कैमरा होगा, डिजाइन होगा या कोई AI सुविधा. वास्तविक फीचर की जानकारी Apple की घोषणा के बाद ही सामने आएगी.

प्रचार मजबूत, लेकिन सफलता का रास्ता आसान नहीं

राशि कुंडली में गुरु कर्क राशि में उच्च का होकर दशम भाव में दिखाई देता है. लेकिन भाव चलित में वह एकादश भाव में पहुंच जाता है. सूर्य भी राशि कुंडली के एकादश भाव से चलित में द्वादश भाव में चला जाता है.

भावबल की गणना इस अंतर को और स्पष्ट करती है. एकादश भाव 9.13 रूप के साथ मजबूत है, जबकि दशम भाव केवल 4.27 रूप लेकर सभी भावों में सबसे कमजोर है. इसका अर्थ यह निकलता है कि लॉन्च का प्रचार, वैश्विक चर्चा, सोशल मीडिया शोर और शुरुआती मांग बहुत मजबूत हो सकती है. इसके मुकाबले उत्पाद का लंबी अवधि का व्यावसायिक असर तुरंत तय नहीं होगा.

भाव चलित में मंगल दशम भाव में आता है. यह स्मार्टफोन बाजार में आक्रामक प्रतिस्पर्धा, तुलना और कीमत को लेकर तीखी बहस का संकेत देता है. Samsung, Google और दूसरे प्रीमियम फोन से इसकी तुलना भी तेजी से हो सकती है.

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किस फीचर पर उठ सकते हैं सवाल?

कुंडली में शुक्र और बुध की स्थिति देखकर डिजाइन, डिस्प्ले, कैमरा, AI और सॉफ्टवेयर से जुड़े बदलाव मुख्य आकर्षण बन सकते हैं. इनमें से जो सुविधा सबसे ज्यादा प्रचारित होगी, उसी की कीमत, उपलब्धता या रोजमर्रा की उपयोगिता पर सबसे अधिक सवाल उठने के संकेत हैं.

लॉन्च कुंडली कमजोर नहीं है. यह Apple को दुनिया का ध्यान खींचने और अपने प्रीमियम डिजाइन की चमक दिखाने का अवसर देती है. मगर कमजोर चंद्रमा और केतु की नजदीकी बता रही है कि तालियां खूब बजेंगी, पर कार्यक्रम खत्म होने के बाद एक सवाल भी रह जाएगा, नए iPhone का सबसे बड़ा फीचर वास्तव में कितना काम का है?

FAQ

iPhone 18 का लॉन्च कब होगा?

Apple Event 9 सितंबर 2026 को क्यूपर्टिनो में आयोजित होगा. भारत में इसका प्रसारण रात 10:30 बजे से देखा जा सकेगा.

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