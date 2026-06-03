Aaj ka Vrishchik Rashifal 3 June 2026: द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण तृतीया तिथि फिर चतुर्थी तिथि रहेगी. आज पूरे दिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, शुभ योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा धनु राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आधुनिक कम्युनिटी बिल्डिंग पर काम करने का है. पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र होने से आज अपने बिज़नेस मॉडल पर टीम संग बैठकर ब्रेनस्टॉर्म (गहन मंथन) करिए; सोशल मीडिया, फेसबुक ग्रुप या डिस्कॉर्ड पर अपनी एक नई कस्टमर कम्युनिटी तैयार करें, यही ब्रांड एंबेसडर्स आपके काम को फ्री में प्रमोट करेंगे. बिजनेसमैन दोपहर के समय अपने चेंबर में थोड़ा मौन बैठकर ध्यान करें, यह आंतरिक शांति देगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए बुधवार का दिन संभलकर निर्णय लेने का संकेत दे रहा है. आज कार्यस्थल पर आप काम को लेकर थोड़े कन्फ्यूज (भ्रमित) रह सकते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं; ध्यान रखें कि जल्दबाजी में लिए गए किसी गलत डिसीजन से आपके काम पर उंगली उठ सकती है, जो करियर ग्रोथ में बाधा बनेगी. दिनभर की थकान के बाद शाम का समय थोड़ा स्वयं को दें, कोई पसंदीदा शौक पूरा करने से खुशी मिलेगी.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और खेलकूद से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन मार्गदर्शकों की सलाह से बड़ा मुकाम हासिल करने का रहेगा. लक्ष्मीनारायण योग होने से स्पोर्ट्स पर्सन और सामान्य स्टूडेंट्स के लिए दिन बहुत अच्छा रहेगा. आपके टीचर्स और सीनियर्स की दी गई सही सलाह आज आपके संबंधित फील्ड और करियर की दिशा में कोई बहुत बड़ा व सकारात्मक बदलाव लेकर आएगी.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन सूझबूझ से आगे बढ़ने का है. दूसरे चंद्रमा के प्रभाव से आज घर-परिवार में छोटी-मोटी गलतफहमियों की वजह से रिश्तों में कुछ खटास आने की आशंका है; लेकिन आप अपनी गजब की सूझबूझ और शांत व्यवहार से उन सभी पारिवारिक मसलों को समय रहते सॉल्व (हल) करने में पूरी तरह सफल रहेंगे. सुबह हल्का नाश्ता करने की आदत डालें, एक्टिव रहेंगे.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन सामान्य रूप से ठीक रहेगा. दफ्तर के कन्फ्यूजन और भागदौड़ के कारण शाम को मानसिक व शारीरिक थकान महसूस हो सकती है. चेंबर में बैठकर किया गया मौन ध्यान आपके तनाव को पूरी तरह दूर कर आपको रिचार्ज रखेगा.

भाग्यशाली रंग: ग्रीन

भाग्यशाली अंक: 3

अशुभ अंक: 8

आज का विशेष उपाय: आज द्वितीय चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और कन्फ्यूजन से मुक्ति के लिए मां दुर्गा की आराधना करें. आज के दिन संध्या समय मां दुर्गा के सम्मुख कपूर का दीपक जलाएं और उन्हें मिश्री का भोग लगाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें.

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