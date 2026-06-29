Vrishchik Rashifal 29 June 2026: पंचांग के अनुसार आज पूरे दिन द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि रहेगी. नक्षत्रों की बात करें तो आज पूरे दिन मूला नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

आज के दिन ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग और शुक्ल योग का सुंदर संयोग बन रहा है, जो आपकी संवाद शैली और रणनीतियों को सफल बनाने में विशेष रूप से सहायक सिद्ध होगा. चंद्रमा की स्थिति को देखें तो वे अलसुबह 01:09 के बाद धनु राशि में संचार कर रहे हैं.

शुभ समय (चौघड़िया): आज के दिन किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत के लिए दो विशेष मुहूर्त उपलब्ध हैं. सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. इसके बाद दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा.

राहुकाल: सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय में नए या मांगलिक कार्यों को करने से बचें.

शुभ दिशा: आज के दिन पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए भाग्यशाली और शुभ रहेगा.

बिजनेस और व्यापार राशिफल (Business Rashifal)

व्यापारी वर्ग के लिए आज का दिन बेहद भाग्यशाली और मंगलमय होने वाला है. विशेषकर जो जातक मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन (निर्माण और उत्पादन) के बिजनेस से जुड़े हैं, उनके लिए आज बेहतरीन संयोग बनेंगे. क्वालिटी कंट्रोल में पिछले कुछ समय से जो छोटी-छोटी दिक्कतें आ रही थीं, आज उनके सुलझने का साफ रास्ता दिखेगा, जिससे आपकी प्रोडक्शन एफिशिएंसी (उत्पादन क्षमता) में बड़ा इजाफा होगा.

आज आपको अपने बिजनेस को और बेहतर स्थिति में ले जाने के लिए न्यू सेल्स स्ट्रेटजी (नई बिक्री रणनीति) और आधुनिक तकनीक को अपनाना चाहिए; यह बदलाव आपके व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा. बाजार में आज आपको कोई बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने की प्रबल संभावना बनी हुई है.

फाइनेंस और धन राशिफल (Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन थोड़ा संभलकर चलने का संकेत दे रहा है. आज चंद्रमा के दूसरे भाव (धन भाव) में होने से आपको पैसों के लेन-देन और बड़े निवेश के मामलों में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए. हालांकि, व्यापार में बड़ा ऑर्डर मिलने से धन की आवक अच्छी रहेगी. आज आपको अपनी बहन की तरफ से मिलने वाली किसी विशेष फाइनेंशियल एडवाइस (सलाह) से बड़ा आर्थिक फायदा हो सकता है.

नौकरी और करियर राशिफल (Job and Career Rashifal)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन करियर में बड़े और सकारात्मक बदलाव लेकर आ रहा है. एंप्लॉयड पर्सन के लिए करियर को लेकर स्थान या नौकरी में बदलाव की सुंदर स्थिति बन रही है; बाजार से आपको तरक्की के न्यू ऑफर्स (नए प्रस्ताव) भी प्राप्त होंगे, जिससे मन में जॉब बदलने का विचार आ सकता है.

ऑफिस में आपकी अच्छी परफॉर्मेंस और मेहनत आपको करियर की ऊंचाइयों तक ले जाएगी. जो युवा नई नौकरी की तलाश में हैं या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, वे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स (संवाद शैली) को और मजबूत बनाएं, ताकि आज होने वाले किसी भी टेलीफोनिक या वीडियो कॉल इंटरव्यू में आप बेहद प्रभावशाली तरीके से अपनी बात रख सकें.

शिक्षा, कला और खेल राशिफल (Education, Arts and Sports Rashifal)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खेल जगत से जुड़े लोगों (Students, Artists and Sports Persons) के लिए आज का दिन गहरी आत्म-समीक्षा का है. अनुकूल समय का लाभ उठाने के लिए आप सभी को इधर-उधर की बातों से हटकर अपने काम में ध्यान लगाने और अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए मजबूत प्लानिंग (भविष्य की रणनीति) करने की सख्त जरूरत है. आपकी एकाग्रता ही आपको आगे बढ़ाएगी.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love and Family Rashifal)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियां और शांति लेकर आया है. घरेलू वातावरण पूरी तरह शांत और सुखद बना रहेगा. जिन प्रेमियों या पार्टनर्स के बीच पिछले कुछ समय से बातचीत पूरी तरह बंद थी, आज उनकी बात फिर से शुरू हो सकती है. लाइफ पार्टनर के बिहेवियर (व्यवहार) में आया सकारात्मक परिवर्तन आपके चेहरे पर बड़ी खुशियां लाएगा. इसके साथ ही, जो लोग लंबे समय से काम के सिलसिले में घर से दूर रह रहे हैं, आज उनका घर आगमन हो सकता है, जिससे परिवार में उत्सव का माहौल रहेगा.

स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा (Health Rashifal)

शारीरिक और मानसिक रूप से आज आप खुद को बेहद ऊर्जावान, एक्टिव और तनावमुक्त महसूस करेंगे. पारिवारिक रिश्तों की मधुरता और करियर के नए बेहतरीन अवसर आपके भीतर एक नया उत्साह भर देंगे. अपनी अच्छी दिनचर्या और खान-पान का पूरा ध्यान रखें.

भाग्यशाली अंक, रंग और अचूक उपाय

भाग्यशाली रंग: Red (लाल)

भाग्यशाली अंक: 2

अशुभ अंक: 7

आज का विशेष उपाय: सोमवार और पूर्णिमा के पावन योग पर शिवलिंग पर शहद और कच्चा दूध अर्पित करें. इसके साथ ही शिव चालीसा का पाठ करें और नारायण कवच का श्रवण करें. घर से बाहर निकलते समय माता-पिता और बड़ी बहन का आशीर्वाद लेना आपके लिए हर कार्य में सफलता के द्वार खोलेगा.

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