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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Vrishchik Rashifal 25 May 2026: वृश्चिक राशि सरकारी ऑडिट और कानूनी जांच की मुश्किलें होंगी दूर, बड़ों के सहयोग से नई बिजनेस प्लानिंग को मिलेगी हरी झंडी

Aaj ka Vrishchik Rashifal 25 May 2026: वृश्चिक राशि सरकारी ऑडिट और कानूनी जांच की मुश्किलें होंगी दूर, बड़ों के सहयोग से नई बिजनेस प्लानिंग को मिलेगी हरी झंडी

Scorpio Horoscope 25 May 2026: गंगा दशहरा पर वृश्चिक राशि वालों के लिए बन रहा है वज्र योग, क्या सोमवार को विरोधियों से होगी आपकी मित्रता? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 25 May 2026 03:35 AM (IST)
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Aaj ka Vrishchik Rashifal 25 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि रहेगी. आज पूरे दिन उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, वज्र योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा सुबह 09:07 के बाद कन्या राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज गंगा दशहरा का पावन दिन आपके लिए बड़ी व्यावसायिक सफलता और राहत लेकर आया है. यदि आपके बिजनेस में कोई सरकारी ऑडिट (Government Audit) या कानूनी जांच चल रही है, तो आज आपकी ईमानदारी और सही व मजबूत दस्तावेज आपको किसी भी बड़ी मुश्किल से बेहद आसानी से बाहर निकाल लेंगे. आज आपकी कुंडली में वज्र योग बनने से फैमिली के बड़े बुजुर्गों के साथ मिलकर बिजनेस के लिए जो नई प्लानिंग (योजना) आपने बनाई थी, उसे आज हरी झंडी (मंजूरी) मिल सकती है. इसके साथ ही, आपके पुराने संपर्कों और नेटवर्क के जरिए आज बिजनेस में कोई ऐसा बड़ा क्लाइंट जुड़ेगा जो आपको लंबे समय तक भारी आर्थिक लाभ देता रहेगा. ध्यान रहे, यदि आज बिजनेस में पार्टनरशिप (साझेदारी) संबंधित कोई नया विचार या प्रस्ताव आपके मन में बन रहा है, तो उसके संदर्भ में उचित सोच-विचार और कागजी लिखापढ़ी जरूर करें.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए सोमवार का दिन अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने और आकर्षण का केंद्र बनने का है. ग्रहों की चाल आज ऐसी अद्भुत चलेगी कि जो को-वर्कर्स या लोग कल तक आपके खिलाफ थे, वे आज आपकी शानदार कार्यशैली और सौम्य व्यवहार से गहरे प्रभावित होकर स्वयं आपकी तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाएंगे, जिससे ऑफिस का वर्क कल्चर बहुत बेहतर हो जाएगा. वर्कस्पेस पर आज दूसरे लोग आपके आकर्षक व्यक्तित्व की तरफ अट्रेक्ट (आकर्षित) होंगे. ऑफिस में एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) के सामने आज कुछ छोटी-मोटी कामकाजी परेशानियां जरूर आ सकती हैं, परंतु वे अपनी आंतरिक प्रतिभा व हुनर के बल पर बड़ी उपलब्धियां हासिल करने में पूरी तरह सक्षम रहेंगे. सीनियर और बॉस की सही गाइडेंस (मार्गदर्शन) से आपके सभी जटिल वर्क (काम) समय से पहले कंप्लीट हो जाएंगे.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों, कलाकारों और खेल जगत से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन कड़ी मेहनत और व्यस्तता का रहेगा. ग्यारहवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से स्टूडेंट, आर्टिस्ट एंड स्पोर्ट्स पर्सन आज बाहरी दुनिया के भटकाव से दूर होकर पूरी तरह अपने-अपने फील्ड (क्षेत्र) की तैयारी और अभ्यास में व्यस्त रहेंगे, जिससे आगामी समय में उनकी सफलता का मार्ग प्रशस्त होगा.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियों को साझा करने और मानसिक सुकून पाने का है. आज आपको अपनी संतान की ओर से कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है जिससे आपको बड़ा हौसला मिलेगा. ज्योतिषाचार्य के अनुसार, आज का दिन परिवार को समर्पित करें; रात का भोजन पूरे परिवार के साथ मिलकर करें और अपने दिमाग में चल रहे भविष्य के सकारात्मक विचारों को उनके साथ जरूर शेयर करें. पति-पत्नी के बीच आज आपसी सामंजस्य बहुत शानदार रहेगा और घर में एक सुखद व सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहेगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ग्यारहवें चंद्रमा का गोचर आपके मानसिक तनाव को पूरी तरह दूर रखेगा. शारीरिक रूप से आप खुद को बहुत अधिक ऊर्जावान और फिट महसूस करेंगे. योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाए रखें.

भाग्यशाली रंग: ग्रीन
भाग्यशाली अंक: 6
अशुभ अंक: 8
आज का विशेष उपाय: आज गंगा दशहरा के पावन पर्व और ग्यारहवें चंद्रमा की शुभता पाने के लिए पानी में थोड़ा सा गंगाजल और लाल चंदन मिलाकर सूर्य नारायण को अर्घ्य दें. इसके साथ ही भगवान शिव को सिंदूर या लाल चंदन का तिलक लगाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 25 May 2026 03:35 AM (IST)
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