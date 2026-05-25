Aaj ka Vrishchik Rashifal 25 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि रहेगी. आज पूरे दिन उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, वज्र योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा सुबह 09:07 के बाद कन्या राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज गंगा दशहरा का पावन दिन आपके लिए बड़ी व्यावसायिक सफलता और राहत लेकर आया है. यदि आपके बिजनेस में कोई सरकारी ऑडिट (Government Audit) या कानूनी जांच चल रही है, तो आज आपकी ईमानदारी और सही व मजबूत दस्तावेज आपको किसी भी बड़ी मुश्किल से बेहद आसानी से बाहर निकाल लेंगे. आज आपकी कुंडली में वज्र योग बनने से फैमिली के बड़े बुजुर्गों के साथ मिलकर बिजनेस के लिए जो नई प्लानिंग (योजना) आपने बनाई थी, उसे आज हरी झंडी (मंजूरी) मिल सकती है. इसके साथ ही, आपके पुराने संपर्कों और नेटवर्क के जरिए आज बिजनेस में कोई ऐसा बड़ा क्लाइंट जुड़ेगा जो आपको लंबे समय तक भारी आर्थिक लाभ देता रहेगा. ध्यान रहे, यदि आज बिजनेस में पार्टनरशिप (साझेदारी) संबंधित कोई नया विचार या प्रस्ताव आपके मन में बन रहा है, तो उसके संदर्भ में उचित सोच-विचार और कागजी लिखापढ़ी जरूर करें.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए सोमवार का दिन अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने और आकर्षण का केंद्र बनने का है. ग्रहों की चाल आज ऐसी अद्भुत चलेगी कि जो को-वर्कर्स या लोग कल तक आपके खिलाफ थे, वे आज आपकी शानदार कार्यशैली और सौम्य व्यवहार से गहरे प्रभावित होकर स्वयं आपकी तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाएंगे, जिससे ऑफिस का वर्क कल्चर बहुत बेहतर हो जाएगा. वर्कस्पेस पर आज दूसरे लोग आपके आकर्षक व्यक्तित्व की तरफ अट्रेक्ट (आकर्षित) होंगे. ऑफिस में एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) के सामने आज कुछ छोटी-मोटी कामकाजी परेशानियां जरूर आ सकती हैं, परंतु वे अपनी आंतरिक प्रतिभा व हुनर के बल पर बड़ी उपलब्धियां हासिल करने में पूरी तरह सक्षम रहेंगे. सीनियर और बॉस की सही गाइडेंस (मार्गदर्शन) से आपके सभी जटिल वर्क (काम) समय से पहले कंप्लीट हो जाएंगे.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खेल जगत से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन कड़ी मेहनत और व्यस्तता का रहेगा. ग्यारहवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से स्टूडेंट, आर्टिस्ट एंड स्पोर्ट्स पर्सन आज बाहरी दुनिया के भटकाव से दूर होकर पूरी तरह अपने-अपने फील्ड (क्षेत्र) की तैयारी और अभ्यास में व्यस्त रहेंगे, जिससे आगामी समय में उनकी सफलता का मार्ग प्रशस्त होगा.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियों को साझा करने और मानसिक सुकून पाने का है. आज आपको अपनी संतान की ओर से कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है जिससे आपको बड़ा हौसला मिलेगा. ज्योतिषाचार्य के अनुसार, आज का दिन परिवार को समर्पित करें; रात का भोजन पूरे परिवार के साथ मिलकर करें और अपने दिमाग में चल रहे भविष्य के सकारात्मक विचारों को उनके साथ जरूर शेयर करें. पति-पत्नी के बीच आज आपसी सामंजस्य बहुत शानदार रहेगा और घर में एक सुखद व सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहेगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ग्यारहवें चंद्रमा का गोचर आपके मानसिक तनाव को पूरी तरह दूर रखेगा. शारीरिक रूप से आप खुद को बहुत अधिक ऊर्जावान और फिट महसूस करेंगे. योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाए रखें.

भाग्यशाली रंग: ग्रीन

भाग्यशाली अंक: 6

अशुभ अंक: 8

आज का विशेष उपाय: आज गंगा दशहरा के पावन पर्व और ग्यारहवें चंद्रमा की शुभता पाने के लिए पानी में थोड़ा सा गंगाजल और लाल चंदन मिलाकर सूर्य नारायण को अर्घ्य दें. इसके साथ ही भगवान शिव को सिंदूर या लाल चंदन का तिलक लगाएं.

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