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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Vrishchik Rashifal 22 June 2026: वृश्चिक राशि ऑनलाइन बिजनेस के कड़े प्रयासों से लगेगा बंपर जैकपॉट, निरंतर प्रयासों से बढ़ेगा मुनाफा

Aaj ka Vrishchik Rashifal 22 June 2026: वृश्चिक राशि ऑनलाइन बिजनेस के कड़े प्रयासों से लगेगा बंपर जैकपॉट, निरंतर प्रयासों से बढ़ेगा मुनाफा

Scorpio Horoscope 22 June 2026: ऑनलाइन बिजनेस में किए गए प्रयासों से लगेगा बंपर जैकपॉट, क्या सोमवार को काम के पुराने तरीकों को छोड़ नई टेक्नोलॉजी अपनाने से चमकेगा करियर? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 22 Jun 2026 03:40 AM (IST)
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Aaj ka Vrishchik Rashifal 22 June 2026: आज दोपहर 03:40 तक द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि फिर नवमी तिथि रहेगी. आज सुबह 10:22 तक उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र फिर हस्त नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, बुधादित्य योग का साथ मिलेगा. 

चन्द्रमा कन्या राशि में रहेंगे.  वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन तिजोरी को बंपर मुनाफे से भरने और आधुनिक डिजिटल रणनीतियों से लाभ कमाने का साबित होगा. ग्यारहवें भाव का चंद्रमा होने से आज आपके द्वारा 'ऑनलाइन बिजनेस' (Online Business) में किए गए पुराने सभी कड़े और प्रामाणिक प्रयासों से आपके हाथ बाजार से बहुत बड़ा बंपर प्रॉफिट (मुनाफा) और जैकपॉट लगेगा. 

ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि इन विजनरी प्रयासों को लगातार इसी तरह बाजार में पूरी निष्ठा से बनाए रखें. यदि आप अपने बिजनेस के इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ बड़े और सकारात्मक चेंजेस (बदलाव) लाने के बारे में प्लानिंग काफी समय से कर रहे हैं, तो आज विशेष शुभ चौघड़िया मुहूर्त का ध्यान रखें, कदम आगे बढ़ाना सर्वोत्तम रहेगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए सोमवार का दिन काम के पुराने ढर्रे को छोड़कर आधुनिक तकनीक अपनाने और करियर में बड़ा पद हासिल करने का रहेगा. आज कार्यक्षेत्र पर कर्मचारियों के समय का पहिया बहुत तेजी से बदलेगा; जो आपके जॉब प्रोफ़ाइल में एक बहुत बड़ा व सकारात्मक चेंज (बदलाव) लेकर आ सकता है. 

वर्कप्लेस पर एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) को अब अपने रोजमर्रा के काम के घिसे-पिटे पुराने तरीकों को पूरी तरह छोड़ना होगा, और दफ्तर में नई आधुनिक टेक्नोलॉजी (Technology) और एआई टूल्स का भरपूर लाभ उठाना होगा, तभी तरक्की संभव है. हालांकि, आज बुद्धि थोड़ा आराम करने के मूड में रहने से मन-मस्तिष्क बहुत तेज काम नहीं करेगा, इसलिए महत्वपूर्ण फाइलों पर काम करते समय सावधानी बरतें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन कड़े फोकस और एकाग्रता को बढ़ाने का संदेश दे रहा है. ग्यारहवां चंद्रमा इच्छाशक्ति को मजबूत करेगा. स्टूडेंट्स को आज अपने बड़े 'ऐम' (लक्ष्य) तक मजबूती से पहुँचने के लिए अपनी मुख्य स्टडी (पढ़ाई) पर पूरी गहराई से कंसंट्रेट (एकाग्र) करना होगा, और कड़े अभ्यास के लिए अपनी दैनिक दिनचर्या में से थोड़ा और ज्यादा टाइम (समय) अनिवार्य रूप से निकालना होगा, तभी बड़ी रैंक हासिल कर पाएंगे.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियां और पुराने मतभेदों को मिटाने वाला साबित होगा. ग्यारहवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज आपके लाइफ पार्टनर (जीवनसाथी) के साथ पिछले कुछ समय से चल रही जो भी अनचाही वैचारिक अनबन या नोकझोंक थी, आज उस कड़वाहट पर पूरी तरह 'फुल स्टॉप' (विराम) लग जाएगा जिससे दांपत्य सुखी होगा. 

वीकेंड या छुट्टियों के इस पावन दौर में आज आपके खास क्लोज फ्रेंड्स (मित्रों) और फैमिली के साथ कहीं बाहर एक सुंदर 'ट्रैवल' (यात्रा) पर जाने का बहुत ही खुशनुमा प्लान अचानक बन सकता है.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज ग्यारहवें चंद्रमा के प्रभाव से आपकी सेहत काफी मजबूत, सुदृढ़, फिट और ऊर्जा से भरपूर बनी रहेगी. ऑनलाइन बिजनेस में बंपर मुनाफा होने और जीवनसाथी से अनबन दूर होने की बड़ी खुशियों से आप मानसिक रूप से पूरी तरह रिलैक्स महसूस करेंगे.

भाग्यशाली रंग: पर्पल
भाग्यशाली अंक: 4
अशुभ अंक: 9
आज का विशेष उपाय: वृश्चिक राशि के जातक आज ग्यारहवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और सिद्धि योग की महाशुभता पाने के लिए भगवान हनुमान की शरण में जाएं. आज के दिन संध्या समय हनुमान मंदिर में जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाएं, उन्हें बूंदी का भोग लगाएं और हनुमान चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 22 Jun 2026 03:40 AM (IST)
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