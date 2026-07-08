Aaj ka Tula Rashifal 8 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का प्रभाव दैनिक जीवन पर पड़ता है. आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि दोपहर 12:22 बजे तक रहेगी, इसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ होगी. रेवती नक्षत्र शाम 4:00 बजे तक रहेगा, फिर अश्विनी नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और अतिगंड योग का संयोग बन रहा है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 9:00 बजे तक

लाभ चौघड़िया: शाम 5:15 बजे से 6:15 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 12:00 बजे से 1:30 बजे तक

शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

तुला राशि के व्यापारियों के लिए उत्साह और सफलता लेकर आएगा. अतिगंड योग के प्रभाव से आत्मविश्वास बढ़ेगा और लंबे समय से चली आ रही व्यावसायिक परेशानियां धीरे-धीरे समाप्त होने लगेंगी. यदि किसी बड़े क्लाइंट के साथ मीटिंग तय है तो आपकी प्रभावशाली प्रस्तुति उसे प्रभावित कर सकती है और महत्वपूर्ण डील फाइनल होने के योग बनेंगे. मार्केटिंग, सोशल मीडिया, रील्स, शॉर्ट वीडियो या क्रिएटिव कंटेंट पर किया गया काम अच्छा परिणाम देगा. भाग्य का साथ मिलने से व्यापार का विस्तार और टर्नओवर बढ़ाने के अवसर भी मिल सकते हैं.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा. कार्यस्थल पर आपकी रचनात्मक सोच और नए आइडिया वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेंगे. कंटेंट, डिजाइन, प्रेजेंटेशन या किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट में आपका प्रदर्शन शानदार रहेगा. नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना है, जो भविष्य में पदोन्नति का रास्ता खोल सकती हैं. विरोधियों की गतिविधियों से परेशान होने के बजाय अपने काम पर ध्यान दें और क्रोध पर नियंत्रण रखें.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. जीवनसाथी और परिवार के सदस्यों का पूरा सहयोग मिलेगा. घर का माहौल खुशहाल रहेगा और संतान की उपलब्धियां या समझदारी आपको गर्व का अनुभव करा सकती है. प्रेम संबंधों में भी विश्वास और अपनापन बढ़ेगा. परिवार के साथ बिताया गया समय मानसिक शांति देगा.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में दिन सकारात्मक रहेगा. हालांकि पुराने कर्ज या वित्तीय जिम्मेदारियों को लेकर कुछ चिंता बनी रह सकती है, लेकिन आय के नए अवसर भी सामने आएंगे. व्यापार में लाभ मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. निवेश या बड़े वित्तीय फैसले सोच-समझकर लेने से भविष्य में लाभ मिलने की संभावना है.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों और खिलाड़ियों के लिए दिन उत्साहवर्धक रहेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान देंगे. खेल जगत से जुड़े लोग अपने पुराने रिकॉर्ड को बेहतर बनाने के लिए पूरी मेहनत करेंगे. नियमित अभ्यास और अनुशासन सफलता की संभावना को मजबूत करेगा.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. काम का दबाव अधिक रहने के कारण मानसिक थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त आराम, संतुलित भोजन और नियमित व्यायाम आपको ऊर्जावान बनाए रखेंगे. क्रोध और तनाव से दूरी बनाए रखना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक रहेगा.

भाग्यशाली रंग, अंक और उपाय

भाग्यशाली रंग: पीला

भाग्यशाली अंक: 8

अशुभ अंक: 4

उपाय:

मां लक्ष्मी की पूजा करें और श्रीसूक्त का पाठ करें. जरूरतमंद व्यक्ति को पीली वस्तु या चने की दाल का दान करें. इससे आर्थिक उन्नति, व्यापार में सफलता और कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होने की संभावना बढ़ेगी.

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