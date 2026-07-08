Aaj ka Kanya Rashifal 8 July 2026: अटकी डील होगी पूरी, करियर में बढ़ेगा आत्मविश्वास और रिश्तों में आएगी मधुरता
Virgo Horoscope: क्या आज कन्या राशि वालों की रुकी हुई डील पूरी होगी? क्या नौकरी, परिवार और करियर में सफलता मिलेगी? जानें बिजनेस, धन, स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रेम जीवन का पूरा राशिफल.
Aaj ka Kanya Rashifal 8 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का प्रभाव दैनिक जीवन पर पड़ता है. आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि दोपहर 12:22 बजे तक रहेगी, इसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ होगी. रेवती नक्षत्र शाम 4:00 बजे तक रहेगा, फिर अश्विनी नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.
वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और अतिगंड योग का संयोग बन रहा है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.
आज का शुभ समय
लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 9:00 बजे तक
लाभ चौघड़िया: शाम 5:15 बजे से 6:15 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 12:00 बजे से 1:30 बजे तक
शुभ दिशा: उत्तर दिशा
बिजनेस राशिफल
कन्या राशि के व्यापारियों के लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा. दिन की शुरुआत में कुछ मानसिक उलझनें रह सकती हैं, लेकिन आपकी समझदारी और व्यावहारिक सोच हर समस्या का समाधान निकाल देगी. अतिगंड योग के प्रभाव से लंबे समय से रुकी हुई व्यावसायिक बाधाएं दूर होने लगेंगी. यदि कोई महत्वपूर्ण डील लंबे समय से अटकी हुई थी तो उसके आज पूरी होने की प्रबल संभावना है. इससे न केवल अच्छा मुनाफा मिलेगा बल्कि व्यापार में नई संभावनाओं के द्वार भी खुलेंगे. नए ग्राहकों और व्यापारिक साझेदारों के साथ संबंध मजबूत होंगे.
जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा. किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के पूरा होने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की सराहना कर सकते हैं. कार्यस्थल पर सहकर्मियों, विशेषकर विपरीत लिंग के सहयोगियों के साथ तालमेल बेहतर रहेगा. बेवजह की चिंताओं में समय गंवाने के बजाय अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करें. आपकी मेहनत धीरे-धीरे सफलता का मार्ग तैयार करेगी और भविष्य में नई जिम्मेदारियां मिलने के संकेत भी हैं.
लव और फैमिली राशिफल
पारिवारिक जीवन में शांति और सामंजस्य बना रहेगा. जीवनसाथी के साथ रिश्तों में गर्मजोशी और आपसी समझ बढ़ेगी. परिवार के सदस्यों की भावनाओं का सम्मान करने से घर का वातावरण सुखद रहेगा. बच्चों की प्रतिभा और उनकी रुचियों को प्रोत्साहित करने का यह अच्छा समय है. केवल पढ़ाई ही नहीं, बल्कि खेल, संगीत, कला और अन्य रचनात्मक गतिविधियों में भी उनका उत्साह बढ़ाएं. इससे परिवार में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी.
फाइनेंस राशिफल
आर्थिक मामलों में दिन लाभदायक रहेगा. रुका हुआ धन मिलने या किसी पुराने सौदे से अच्छा लाभ मिलने के संकेत हैं. व्यापार से होने वाली आय में बढ़ोतरी संभव है. यदि भविष्य के लिए निवेश की योजना बना रहे हैं तो सोच-समझकर लिया गया फैसला लंबे समय में लाभ देगा. खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाए रखना भी जरूरी रहेगा.
शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल
विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद अनुकूल रहेगा. कॉलेज या संस्थान में किसी कार्यक्रम, प्रतियोगिता या नेतृत्व से जुड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है. आपकी संगठन क्षमता और नेतृत्व कौशल लोगों को प्रभावित करेंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अपनी पढ़ाई के साथ-साथ व्यक्तित्व विकास पर भी ध्यान देना चाहिए. भविष्य की योजनाओं को स्पष्ट रूप से तय करने का यह अच्छा समय है.
हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और मानसिक शांति बनी रहेगी. नियमित दिनचर्या, संतुलित भोजन और हल्का व्यायाम आपको पूरे दिन ऊर्जावान बनाए रखेगा. अधिक काम के बीच पर्याप्त आराम करना भी जरूरी होगा.
भाग्यशाली रंग, अंक और उपाय
भाग्यशाली रंग: सिल्वर
भाग्यशाली अंक: 5
अशुभ अंक: 4
उपाय:
भगवान गणेश की पूजा करें और उन्हें दूर्वा अर्पित करें. "ॐ गं गणपतये नमः" मंत्र का 108 बार जाप करें. विद्यार्थियों को पुस्तक या लेखन सामग्री का दान करने से करियर और शिक्षा में सफलता के योग मजबूत होंगे.
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