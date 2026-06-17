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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Vrishchik Rashifal 17 June 2026: वृश्चिक राशि महीनों से अटकी हुई पुरानी डील आज होगी फाइनल, एग्रीमेंट पर बनेगी खरीदार की सहमति

Aaj ka Vrishchik Rashifal 17 June 2026: वृश्चिक राशि महीनों से अटकी हुई पुरानी डील आज होगी फाइनल, एग्रीमेंट पर बनेगी खरीदार की सहमति

Scorpio Horoscope 17 June 2026: गजकेसरी योग से महीनों से अटकी पुरानी डील होगी फाइनल, क्या बुधवार को नौकरी में बदलाव की सोच रखने वालों को बड़ी कंपनी से आएगा इंटरव्यू का कॉल? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

Reported By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 17 Jun 2026 03:40 AM (IST)
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Aaj ka Vrishchik Rashifal 17 June 2026: आज रात्रि 21:39 तक द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि फिर चतुर्थी तिथि रहेगी. आज दोपहर 01:37 तक पुनर्वसु नक्षत्र फिर पुष्य नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, बुधादित्य योग, ध्रुव योग, गजकेसरी योग का साथ मिलेगा. 

चन्द्रमा सुबह 08:13 के बाद कर्क राशि में रहेंगे. शुभ समय: सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बड़े और शुभ संकेत लेकर आया है. कोई बहुत पुरानी व्यावसायिक डील जो पिछले कई महीनों से बाजार में अटकी हुई थी, आज अचानक उसमें एक बहुत बड़ा 'ब्रेकथ्रू' (Breakthrough) आ सकता है; बायर या सेलर दोनों ही तरफ से मुख्य एग्रीमेंट पर सहर्ष सहमति बन सकती है, बस आप अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह तैयार रखें. 

ध्रुव और गजकेसरी योग बनने से बिजनेस में बंपर प्रॉफिट होने पर, आज आप किसी बिल्कुल नई जगह पर अपने व्यापार की 'न्यू ब्रांच' (नई शाखा) ओपन करने का बड़ा मानस बना सकते हैं. अच्छे रिव्यूज को सोशल मीडिया पर प्रमोट करें और नेगेटिव फीडबैक को प्रोफेशनल तरीके से पॉजिटिव फीडबैक में कनवर्ट कर अपनी आर्थिक स्थिति सुधारे.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों और विशेष रूप से संचार व विपणन (Communication & Marketing) क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बुधवार का दिन भाग्य के द्वार खोलने वाला साबित होगा. जो एंप्लॉयड पर्सन इन दिनों अपनी पुरानी 'नौकरी में बदलाव' (जॉब चेंज) की सोच रहे हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत सकारात्मक और महाभाग्यशाली है; बाजार की कोई बहुत बड़ी नामचीन कंपनी आज आपको फाइनल इंटरव्यू के लिए अचानक कॉल कर बुला सकती है, जिससे तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे. 

ग्रहों का गोचर आपके पूरी तरह पक्ष में होने से, दोपहर के बाद कार्यस्थल पर आपके हिडन एनिमी (गुप्त विरोधियों) के द्वारा आप पर पहले लगाया गया कोई भी झूठा आरोप पूरी तरह खारिज और निराधार साबित हो जाएगा, जिससे आपकी साख मजबूत होगी.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन स्वर्ण अक्षरों में सफलता की नई कहानी लिखने का साबित होगा. नौवां चंद्रमा भाग्य उदय कराएगा. जो छात्र विशेष रूप से 'डिफेंस एग्जाम' (रक्षा क्षेत्र की परीक्षाओं - NDA, CDS, Police) की तैयारियों में पिछले काफी समय से जुटे हैं, आज उनके लिए यह समय एक बहुत बड़ा 'गोल्डन टाइम' (सुनहरा अवसर) साबित हो सकता है; आपको परीक्षा से जुड़ी कोई बहुत सुखद सूचना मिल सकती है, जिससे आगे बढ़ने का हौसला मिलेगा.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियां और अपनों के साथ आनंदमय पल बिताने का है. नवम चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज पूरे परिवार में हालात सामान्य और बेहद सौहार्दपूर्ण बने रहेंगे; वीकेंड या शाम के समय परिवार के सभी सदस्यों के साथ एक साथ बैठकर मौज- मस्ती और हास-परिहास करेंगे, जिससे पुरानी कड़वाहट दूर होगी.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से बहुत ही बेहतरीन बना रहेगा. पुरानी अटकी हुई डील फाइनल होने और बड़ी कंपनी से इंटरव्यू का कॉल आने की बंपर खुशियों के कारण आप खुद को बेहद संतुष्ट, फ्रेश और पूरी तरह तनावमुक्त महसूस करेंगे.

भाग्यशाली रंग: पिंक
भाग्यशाली अंक: 1
अशुभ अंक: 5
आज का विशेष उपाय: आज नवम चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और गजकेसरी योग की महाशुभता पाने के लिए भगवान नारायण (विष्णु जी) की आराधना करें. आज बुधवार के दिन सुबह भगवान विष्णु के सम्मुख शुद्ध घी का दीपक जलाकर उन्हें पीले फूल अर्पित करें और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें. 

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 17 Jun 2026 03:40 AM (IST)
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