Aaj ka Vrishchik Rashifal 13 June 2026: आज दोपहर 04:08 तक द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि फिर चतुर्दशी तिथि रहेगी. आज पूरे दिन कृतिका नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, सुकर्मा योग, सर्वाअमृत योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा सुबह 09:25 तक वृषभ राशि में रहेंगे. शुभ समय: दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन ऐतिहासिक सफलताओं और साझेदारी से बंपर वेल्थ (धन) कमाने का साबित होगा. सातवें भाव का चंद्रमा होने से आज आपको 'साझेदारी के बिजनेस' (Partnership) से जबरदस्त वित्तीय लाभ मिलेगा; धन लाभ होने के बहुत ही स्ट्रॉन्ग योग बन रहे हैं जिससे आपकी पुरानी आर्थिक परेशानियां हमेशा के लिए पूरी तरह खत्म हो जाएंगी.

बिजनेस में आज आपको बाजार या किसी बड़ी डील से कोई बहुत अच्छी व शुभ खबर मिल सकती है; व्यापार विस्तार के लिए कई सारी नई जिम्मेदारियां आज आपको अचानक मिल सकती हैं और सोचे हुए सभी काम समय पर पूरे होंगे. किसी बड़े नए प्रोजेक्ट में आज आपको अपनी पूरी फैमिली (परिवार) का 'फुल सपोर्ट' (पूरा सहयोग) मिलेगा, जिससे आपको महसूस होगा कि अब तो इस कार्य को मैं बहुत आसानी से पूरा कर लूँगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए शनिवार का दिन काम के बोझ से बड़ी राहत दिलाने वाला और अधिकारियों का वरदान दिलाने वाला साबित होगा. आज आपकी कुंडली में सुकर्मा और सर्वाअमृत योग के शुभ प्रभाव से, एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) के सभी ऑफिशियल कार्य कार्यक्षेत्र पर बहुत तेजी से आगे से आगे अपने आप बनते चले जाएंगे.

आज दफ्तर में आपके ऊपर काम का बोझ और प्रेशर बहुत कम रहेगा, जिससे आप दफ्तर के अपने कई महीनों से अटके हुए पुराने 'पेंडिंग टास्क्स' (अधूरे कार्य) भी चुटकियों में निपटा लेंगे; और वीकेंड पर अपने परिवार को भी भरपूर क्वालिटी समय दे पाएंगे. नौकरीपेशा लोगों को आज अपने कामकाज से बड़ा फायदा हो सकता है, आपके उत्कृष्ट काम को देखकर उच्च अधिकारी और बॉस आपसे बेहद खुश रहेंगे.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खेलकूद से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन अपने आत्मविश्वास के बल पर परचम लहराने का रहेगा. सातवां चंद्रमा तार्किक और बौद्धिक क्षमता को चरम पर ले जाएगा. स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन का 'आत्मविश्वास' (Self-confidence) आज पूरी तरह टॉप लेवल (शीर्ष स्थान) पर रहेगा; जिससे आप प्रतियोगिताओं और आगामी परीक्षाओं की तैयारियों में पूरी तरह दूसरों से आगे निकल जाएंगे, साख मजबूत होगी.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और लव लाइफ के लिहाज से आज का दिन पुरानी यादें ताजा करने और शहनाइयां बजने का साबित होगा. जो जातक लंबे समय से सिंगल (कुंवारे) हैं, आज उनके लिए किसी बहुत ही संभ्रांत परिवार से शादी के 'अच्छे प्रस्ताव' (रिश्ते) अचानक आ सकते हैं; सलाह यही है कि लंबी टेलीफोनिक बातचीत जैसी बेकार की गतिविधियों में अपना कीमती समय बिल्कुल भी बर्बाद न करें और बड़ों की मर्जी से फैसला लें. यदि लव लाइफ की बात करें, तो आज कोई आपका 'पुराना प्रेम' (Old Love या पुराना साथी) अचानक आपकी लाइफ में दोबारा वापस दस्तक दे सकता है, जिससे पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी और जीवन में खुशियां लौट आएंगी.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज सातवें चंद्रमा के प्रभाव से आपकी सेहत काफी मजबूत, सुदृढ़, फिट और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर बनी रहेगी. साझेदारी में हुआ बंपर मुनाफा और पेंडिंग काम पूरे होने की खुशी से आप मानसिक रूप से पूरी तरह संतुष्ट और तनावमुक्त महसूस करेंगे.

भाग्यशाली रंग: व्हाइट

भाग्यशाली अंक: 9

अशुभ अंक: 3

आज का विशेष उपाय: आज सातवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और सुकर्मा व सर्वाअमृत योग की महाशुभता पाने के लिए भगवान शिव की विशेष आराधना करें. आज के दिन सुबह या शाम को शिवलिंग पर दूध मिश्रित जल और सफेद चंदन अर्पित करें और शिव चालीसा का पाठ करें.

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