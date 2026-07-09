Aaj ka Vrishabh Rashifal 9 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का प्रभाव दैनिक जीवन पर पड़ता है. आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि सुबह 10:38 बजे तक रहेगी, इसके बाद दशमी तिथि प्रारंभ होगी. अश्विनी नक्षत्र दोपहर 2:56 बजे तक रहेगा, फिर भरणी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, सुकर्मा योग और सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि वालों को भद्र योग का विशेष लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं कि आज सभी 12 राशियों के लिए दिन कैसा रहने वाला है.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 8:00 बजे तक

शुभ चौघड़िया: शाम 5:00 बजे से 6:00 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 1:30 बजे से 3:00 बजे तक

शुभ दिशा: दक्षिण दिशा

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही बिल्कुल न करें. मानसिक तनाव और काम का दबाव आपकी ऊर्जा को प्रभावित कर सकता है. पर्याप्त नींद लें और खान-पान संतुलित रखें. यात्रा के दौरान सावधानी बरतें. योग और ध्यान करने से मानसिक शांति मिलेगी और तनाव कम होगा.

बिजनेस राशिफल

व्यापारियों के लिए दिन चुनौतीपूर्ण रह सकता है. प्रतिस्पर्धी आपके प्रमुख ग्राहकों को आकर्षित करने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए अपने ग्राहकों के साथ विश्वास बनाए रखें. बढ़ती लागत मुनाफे को प्रभावित कर सकती है. टैक्स, लाइसेंस, पुराने भुगतान और कानूनी दस्तावेजों को लेकर कोई लापरवाही न करें. सरकारी नियमों का पूरी तरह पालन करें. बाजार में आपकी छवि को प्रभावित करने वाली अफवाहों से सावधान रहें और किसी भी सूचना पर प्रतिक्रिया देने से पहले उसकी पुष्टि अवश्य करें. निवेश और बड़े व्यावसायिक फैसले फिलहाल टालना बेहतर रहेगा.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है. छोटी सी गलती भी बड़ी बनाकर पेश की जा सकती है. अपने काम में पारदर्शिता रखें और किसी भी दस्तावेज या ईमेल को भेजने से पहले अच्छी तरह जांच लें. वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संयमित व्यवहार करें. यदि नौकरी बदलने की योजना बना रहे हैं, तो आज जल्दबाजी में कोई फैसला न लें. नया अवसर फिलहाल रुक सकता है, इसलिए वर्तमान नौकरी पर पूरा ध्यान देना बेहतर रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन में कुछ तनावपूर्ण स्थितियां बन सकती हैं. संपत्ति या पुराने पारिवारिक मामलों को लेकर विवाद दोबारा सामने आ सकते हैं. ऐसे मामलों में गुस्से की बजाय बातचीत का रास्ता अपनाएं. जीवनसाथी की भावनाओं को समझने का प्रयास करें. प्रेम संबंधों में गलतफहमी से बचें और किसी तीसरे व्यक्ति की बातों पर तुरंत भरोसा न करें. परिवार के साथ धैर्यपूर्ण व्यवहार रिश्तों को मजबूत बनाएगा.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में सतर्क रहने की आवश्यकता है. अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं और लाभ की तुलना में लागत अधिक महसूस हो सकती है. पुराने लेन-देन, टैक्स या कर्ज से जुड़े मामलों को समय पर निपटाएं. किसी भी प्रकार के जोखिम वाले निवेश से बचें. बजट बनाकर चलेंगे तो आर्थिक संतुलन बनाए रखने में आसानी होगी.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों का मन पढ़ाई से भटक सकता है. सोशल मीडिया, मनोरंजन और समय की बर्बादी आपके लक्ष्य से दूर कर सकती है. यदि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो समय प्रबंधन पर विशेष ध्यान दें. नियमित अभ्यास और अनुशासन ही सफलता दिलाएगा. शिक्षकों की सलाह को गंभीरता से लें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली अंक: 4

भाग्यशाली रंग: मैरून.

अशुभ अंक: 9.

उपाय:

आज भगवान शिव को जल और बेलपत्र अर्पित करें. "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को लाल मसूर की दाल या अन्न का दान करें. इससे मानसिक तनाव कम होगा और कार्यों में आने वाली बाधाएं धीरे-धीरे दूर होंगी.

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