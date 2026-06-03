Aaj ka Vrishabh Rashifal 3 June 2026: द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण तृतीया तिथि फिर चतुर्थी तिथि रहेगी. आज पूरे दिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, शुभ योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा धनु राशि में रहेंगे. शुभ समय: सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक मामलों में संयम बरतने का है. मार्केट की एक्टिविटी धीमी रहने से कस्टमर्स की संख्या कम रहेगी; ग्राहक आएंगे लेकिन परचेजिंग नहीं करेंगे, जिससे टर्नओवर कम रहेगा. बिजनेस में नए अवसर न मिलने से वृद्धि रुकेगी. विज्ञापनों (एडवर्टाइजमेंट) पर पैसा काफी खर्च होने के बावजूद परिणाम निराशाजनक रह सकते हैं, जिससे बजट गड़बड़ाने का खतरा रहेगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए बुधवार का दिन अत्यधिक दबाव और मानसिक तनाव वाला रह सकता है. ऑफिस में काम को लेकर लगातार दबाव बना रहने से दिन तनाव में गुजरेगा, जिससे आत्मविश्वास को ठेस पहुँच सकती है. जॉब में वेतन वृद्धि (सैलरी हाइक) के लिए की गई बातचीत आज नाकाम रह सकती है; जिससे कंपनी द्वारा दिए गए सीमित प्रस्ताव को स्वीकार करना आपकी मजबूरी बन सकती है. डे स्टार्टिंग में अतीत के गलत फैसलों की याद मन को उदास करेगी.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन एकाग्रता बनाए रखने की बड़ी परीक्षा का रहेगा. आठवां चंद्रमा मानसिक भटकाव दे सकता है. जनरल और कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स का आज एग्जाम सेंटर में बाहरी शोर-शराबे के कारण ध्यान बार-बार भटकेगा, जिससे ओएमआर शीट या राइटिंग में सिली मिस्टेक्स होने की आशंका रहेगी, सतर्क रहें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन थोड़ा शांत रहने और आपसी तालमेल बिठाने का संकेत दे रहा है. आठवें चंद्रमा के कारण आज किसी नजदीकी से अनबन होने की आशंका बनी हुई है, इसलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें. बिजनेस के भविष्य को लेकर मन में चल रहे संदेह को दूर करने के लिए अनुभवी लोगों या परिवार के बड़ों से सलाह लें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अष्टम चंद्रमा सेहत में थोड़ी गिरावट ला सकता है. ऑफिस का दबाव और वेतन वार्ता में नाकामी के कारण भारी मानसिक तनाव व सिरदर्द की समस्या रह सकती है. खुद को शांत रखने के लिए ध्यान और प्राणायाम का सहारा लें, पर्याप्त विश्राम करें.

भाग्यशाली रंग: ब्राउन

भाग्यशाली अंक: 5

अशुभ अंक: 9

आज का विशेष उपाय: आज अष्टम चंद्रमा के दोषों को शांत करने और मानसिक तनाव से मुक्ति के लिए मां दुर्गा की आराधना करें. आज के दिन संध्या समय मां दुर्गा के सम्मुख कपूर का दीपक जलाएं और उन्हें सफेद मिठाई या मिश्री का भोग लगाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें.

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