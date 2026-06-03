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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Vrishabh Rashifal 3 June 2026: वृषभ राशि बाजार की रफ्तार धीमी रहने से गिरेगा टर्नओवर, विज्ञापनों पर फालतू खर्च से बजट होगा प्रभावित

Aaj ka Vrishabh Rashifal 3 June 2026: वृषभ राशि बाजार की रफ्तार धीमी रहने से गिरेगा टर्नओवर, विज्ञापनों पर फालतू खर्च से बजट होगा प्रभावित

Taurus Horoscope 3 June 2026: वृषभ राशि वालों को मार्केट की मंदी और वेतन वार्ता नाकामी से रहना होगा सावधान, क्या बुधवार को शोर-शराबे से भंग होगी छात्रों की एकाग्रता? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 03 Jun 2026 03:05 AM (IST)
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Aaj ka Vrishabh Rashifal 3 June 2026: द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण तृतीया तिथि फिर चतुर्थी तिथि रहेगी. आज पूरे दिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, शुभ योग का साथ मिलेगा. 

चन्द्रमा धनु राशि में रहेंगे. शुभ समय: सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक मामलों में संयम बरतने का है. मार्केट की एक्टिविटी धीमी रहने से कस्टमर्स की संख्या कम रहेगी; ग्राहक आएंगे लेकिन परचेजिंग नहीं करेंगे, जिससे टर्नओवर कम रहेगा. बिजनेस में नए अवसर न मिलने से वृद्धि रुकेगी. विज्ञापनों (एडवर्टाइजमेंट) पर पैसा काफी खर्च होने के बावजूद परिणाम निराशाजनक रह सकते हैं, जिससे बजट गड़बड़ाने का खतरा रहेगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए बुधवार का दिन अत्यधिक दबाव और मानसिक तनाव वाला रह सकता है. ऑफिस में काम को लेकर लगातार दबाव बना रहने से दिन तनाव में गुजरेगा, जिससे आत्मविश्वास को ठेस पहुँच सकती है. जॉब में वेतन वृद्धि (सैलरी हाइक) के लिए की गई बातचीत आज नाकाम रह सकती है; जिससे कंपनी द्वारा दिए गए सीमित प्रस्ताव को स्वीकार करना आपकी मजबूरी बन सकती है. डे स्टार्टिंग में अतीत के गलत फैसलों की याद मन को उदास करेगी.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन एकाग्रता बनाए रखने की बड़ी परीक्षा का रहेगा. आठवां चंद्रमा मानसिक भटकाव दे सकता है. जनरल और कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स का आज एग्जाम सेंटर में बाहरी शोर-शराबे के कारण ध्यान बार-बार भटकेगा, जिससे ओएमआर शीट या राइटिंग में सिली मिस्टेक्स होने की आशंका रहेगी, सतर्क रहें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन थोड़ा शांत रहने और आपसी तालमेल बिठाने का संकेत दे रहा है. आठवें चंद्रमा के कारण आज किसी नजदीकी से अनबन होने की आशंका बनी हुई है, इसलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें. बिजनेस के भविष्य को लेकर मन में चल रहे संदेह को दूर करने के लिए अनुभवी लोगों या परिवार के बड़ों से सलाह लें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अष्टम चंद्रमा सेहत में थोड़ी गिरावट ला सकता है. ऑफिस का दबाव और वेतन वार्ता में नाकामी के कारण भारी मानसिक तनाव व सिरदर्द की समस्या रह सकती है. खुद को शांत रखने के लिए ध्यान और प्राणायाम का सहारा लें, पर्याप्त विश्राम करें.

भाग्यशाली रंग: ब्राउन
भाग्यशाली अंक: 5
अशुभ अंक: 9
आज का विशेष उपाय: आज अष्टम चंद्रमा के दोषों को शांत करने और मानसिक तनाव से मुक्ति के लिए मां दुर्गा की आराधना करें. आज के दिन संध्या समय मां दुर्गा के सम्मुख कपूर का दीपक जलाएं और उन्हें सफेद मिठाई या मिश्री का भोग लगाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें. 

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

 

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 03 Jun 2026 03:05 AM (IST)
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Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today
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