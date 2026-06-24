Aaj ka Vrishabh Rashifal 24 June 2026: आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि शाम 06:13 बजे तक रहेगी, इसके बाद एकादशी तिथि शुरू होगी. दोपहर 01:59 बजे तक चित्रा नक्षत्र और फिर स्वाति नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

आज वाशि, आनंदादि, सुनफा, शंख, बुधादित्य और परिध योग जैसे कई शुभ योग बन रहे हैं, वहीं मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि में भद्र योग का विशेष प्रभाव रहेगा.

चंद्रमा तुला राशि में संचरण करेंगे. शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 09:00 बजे और शाम 05:15 से 06:15 बजे तक का समय अनुकूल है. राहुकाल दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक रहेगा. यात्रा के लिए उत्तर दिशा शुभ मानी गई है.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन अपनी साख मजबूत करने और कूटनीतिक व्यवहार अपनाने का है. लगातार मिल रही बड़ी व्यावसायिक सफलताओं के कारण बाजार के व्यापारियों में आपस में तीखी प्रतिस्पर्धा (कंपटीशन) की स्थिति उत्पन्न हो सकती है; ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि जितना हो सके खुद को इस फालतू की प्रतिस्पर्धा की भावना से दूर रखें और केवल अपने काम की क्वालिटी पर ध्यान दें.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों और विशेष रूप से मार्केटिंग रोल से जुड़े लोगों के लिए बुधवार का दिन बड़ी जिम्मेदारियां और प्रशंसा दिलाने वाला साबित होगा. परिध योग बनने से वर्कप्लेस पर आपके 'बेहतरीन मैनेजमेंट' (कुशल प्रबंधन) के कारण आपको अपने सभी कठिन कार्यों में शानदार सफलता मिलेगी. एंप्लॉयड पर्सन की मजबूत स्थिति उन्हें बेहतर विजनरी प्लानिंग की ओर ले जा रही है, इसलिए आप नई रणनीतियों को बनाने पर पूरा ध्यान दें. कार्यस्थल पर नए सहकर्मियों (जूनियर्स) की छोटी गलतियों पर भड़कने के बजाय, उन्हें पूरी तरह धैर्य के साथ काम करने का सही तरीका सिखाएं; मार्केटिंग के जातक अपने कंधों को मजबूत कर लें, क्योंकि बाजार के कई छोटे-बड़े कार्यों की जिम्मेदारी आज आपको मिल सकती है.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन अपनी प्रैक्टिकल योग्यताओं का लोहा मनवाने का रहेगा. छठा चंद्रमा प्रतियोगिता की भावना मजबूत करेगा. स्टूडेंट्स आज अपने कड़े 'प्रैक्टिकल नॉलेज' (व्यावहारिक ज्ञान) के बलबूते पर, अपने सभी मुश्किल स्कूल-कॉलेज के असाइनमेंट्स और मुख्य प्रोजेक्ट्स को पूरी तरह परफेक्टली (सफलतापूर्वक) करने में सफल रहेंगे.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन बच्चों के व्यवहार में व्यावहारिक सुधार लाने का कड़ा संदेश दे रहा है. छठे चंद्रमा के प्रभाव से शत्रुओं का नाश होगा. हालांकि, अभिभावकों (माता-पिता) को आज अपने बच्चों की दैनिक एक्टिविटीज और उनके स्वभाव पर विशेष ध्यान देना चाहिए; कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी संगति के कारण उनमें छोटी-छोटी बातों पर झूठ बोलने की गंदी आदत पड़ गई हो; प्यार से समझाएं.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से छठे भाव का चंद्रमा आज आपको किसी पुराने शारीरिक कष्ट, रीढ़ की हड्डी के दर्द या मानसिक तनाव से हमेशा के लिए पूरी तरह छुटकारा दिला देगा, जिससे आप खुद को शारीरिक रूप से बेहद हल्का और ऊर्जावान महसूस करेंगे.

भाग्यशाली रंग: ब्राउन

भाग्यशाली अंक: 3

अशभ अंक: 9

आज का विशेष उपाय: वृषभ राशि के जातक आज छठे चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और परिध योग की महाशुभता पाने के लिए भगवान शिव की शरण में जाएं. आज बुधवार के दिन सुबह या शाम के समय किसी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल में थोड़े से काले तिल मिलाकर अभिषेक करें और शिव चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें. उत्तर दिशा की यात्रा पर निकलने से पहले बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें.

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