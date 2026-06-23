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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Vrishabh Rashifal 23 June 2026: वृषभ राशि वरियान योग से कर्मचारियों को मिलेगा टीम लीड करने का ऑफर, स्मार्ट वर्क की होगी सराहना

Aaj ka Vrishabh Rashifal 23 June 2026: वृषभ राशि वरियान योग से कर्मचारियों को मिलेगा टीम लीड करने का ऑफर, स्मार्ट वर्क की होगी सराहना

Taurus Horoscope 23 June 2026: वरियान योग से वृषभ राशि वालों को मिलेगा बड़ी टीम को लीड करने का ऑफर, क्या मंगलवार को कोर्ट-कचहरी के मामलों में मिलेगी बड़ी राहत? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 23 Jun 2026 03:05 AM (IST)
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Aaj ka Vrishabh Rashifal 23 June 2026: आज दोपहर 04:40 तक द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष नवमी तिथि फिर दशमी तिथि रहेगी. आज सुबह 11:54 तक हस्त नक्षत्र फिर चित्रा नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, बुधादित्य योग, वरियान योग का साथ मिलेगा. 

चन्द्रमा मध्य रात्रि 12:53 के बाद तुला राशि में रहेंगे. शुभ समय: दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक सुदृढ़ता और पुरानी कानूनी अड़चनें दूर करने का साबित होगा. जिन व्यापारियों का कोई बड़ा मामला कोर्ट-कचहरी में लंबे समय से अटका चल रहा है, आज उसमें बड़ी राहत मिलने के योग हैं. बिजनेस में खर्चों के पूरी तरह नॉर्मल (नियंत्रित) होने से आपकी शुद्ध इनकम में बढ़ोतरी होगी. बेहतर तकनीक और नई मैनपावर के बल पर प्रोजेक्ट्स की गति में आ रही सभी बाधाएं पूरी तरह दूर होंगी.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए मंगलवार का दिन बड़ी लीडरशिप और प्रमोशन के द्वार खोलने वाला साबित होगा. वरियान योग बनने से वर्कप्लेस पर आपके 'स्मार्ट वर्क' को देखते हुए टॉप मैनेजमेंट द्वारा आज आपको किसी बड़ी टीम को लीड करने (नेतृत्व संभालने) का बड़ा ऑफर अचानक दिया जा सकता है. ऑफिस में आपके विजनरी सुझावों को तुरंत लागू किया जाएगा, जिससे कंपनी को वैश्विक संकट के समय बड़ी राहत मिलेगी; कठिन परिश्रम जारी रखें, तरक्की निश्चित है. हालांकि, मार्केटिंग के जातक अपनी ऊर्जा व्यर्थ के कामों में वेस्ट न करें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन कड़े फोकस और एकाग्रता को बढ़ाने का संदेश दे रहा है. पांचवां चंद्रमा बुद्धि का तीव्र विकास करेगा. स्टूडेंट्स के लिए आज सलाह है कि अपनी मुख्य स्टडी (पढ़ाई) करते समय अपने मन को सोशल मीडिया से पूरी तरह हटाकर केवल और केवल पढ़ाई पर 'कंसंट्रेट' रखें, तभी आगामी प्रवेश परीक्षाओं में बेहतर परिणाम मिलेंगे.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और लव लाइफ के लिहाज से आज का दिन खुशियां और जज्बातों की कद्र करने वाला साबित होगा. पांचवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज आपको उत्तम संतान सुख की प्राप्ति होगी, जिससे घर का माहौल शांत और सौहार्दपूर्ण रहेगा. प्रेम जीवन (Love Life) की बात करें तो आज किसी पुरानी बात या सुंदर मोमेंट को लेकर लव और लाइफ पार्टनर के साथ आपका आपसी 'इमोशनल लगाव' (भावनात्मक प्रेम) बहुत गहराई से बढ़ेगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही उत्तम, सुदृढ़ और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर बना रहेगा. कोर्ट के मामलों में राहत मिलने और टीम लीडर का ऑफर मिलने की बंपर खुशियों से आप मानसिक रूप से पूरी तरह फ्रेश और तनावमुक्त महसूस करेंगे.

भाग्यशाली रंग: मैरून
भाग्यशाली अंक: 5
अशुभ अंक: 7
आज का विशेष उपाय: वृषभ राशि के जातक आज पंचम चंद्रमा की शुभता पाने और वरियान योग की महाशुभता के लिए भगवान नारायण (विष्णु जी) की आराधना करें. आज मंगलवार के दिन सुबह भगवान विष्णु के सम्मुख शुद्ध घी का दीपक जलाकर उन्हें पीले फूल अर्पित करें और मस्तक पर पीले चंदन का तिलक लगाएं. उत्तर दिशा की यात्रा पर निकलने से पहले बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 23 Jun 2026 03:05 AM (IST)
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