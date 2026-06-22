Aaj ka Vrishabh Rashifal 22 June 2026: सोमवार का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से अनुकूल और प्रगतिशील रहने वाला है. पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि दोपहर 3:40 बजे तक रहेगी, इसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ होगी.

सुबह 10:22 बजे तक उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र और उसके बाद हस्त नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, शंख योग और बुधादित्य योग के साथ भद्र योग का शुभ प्रभाव भी आपकी राशि पर रहेगा.

चंद्रमा आपकी ही राशि में स्थित होने से आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता और कार्यकुशलता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी. आज आप जिन कार्यों को लंबे समय से पूरा करना चाह रहे थे, उनमें गति देखने को मिल सकती है. करियर, व्यवसाय, शिक्षा और आर्थिक मामलों में आगे बढ़ने के लिए यह दिन महत्वपूर्ण साबित हो सकता है.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन निवेश के लिहाज से बेहद फलदायी और उत्तम है. यदि आप नए कारोबार में 'इन्वेस्टमेंट' (निवेश) करने की बड़ी प्लानिंग बना रहे हैं, तो आज का विशेष शुभ चौघड़िया मुहूर्त आपके लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल (लाभदायक) रहेगा. बिजनेस को वापस सेट होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आपके प्रयासों से आप उसे जल्द ही पटरी पर ले आएंगे. लोन आवेदन के लिए आज का दिन शुभ है; बड़ों की सलाह लें.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए सोमवार का दिन नए अवसर लपकने और करियर को नई रफ्तार देने का साबित होगा. बुधादित्य योग बनने से आज वर्कप्लेस पर तरक्की के कई बड़े और सुनहरे मौके आपके हाथ अचानक लगेंगे, जिनका आप अपनी सूझबूझ से पूरा फायदा उठाएंगे. एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारी) अपने काम को लेकर पूरी तरह एक्टिव रहें, क्योंकि आपके थोड़े से प्रामाणिक प्रयासों से ही करियर को एक नई गति मिलने वाली है.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन कड़े अभ्यास और लगन से अपनी बाधाओं को दूर करने का संदेश दे रहा है. पांचवां चंद्रमा बुद्धि का विकास करेगा. स्टूडेंट्स के द्वारा आज किए गए कड़े व 'कठिन प्रयास' उनके पूरे जीवन और करियर में कई सारे बड़े व बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस (सकारात्मक बदलाव) लेकर आएंगे, जिससे आपकी साख मजबूत होगी.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और लव लाइफ के लिहाज से आज का दिन खुशियां और सात्विकता बढ़ाने वाला साबित होगा. आज घरेलू मोर्चे पर आपकी धार्मिक कार्यों में रुचि बहुत तेजी से बढ़ेगी, जिससे दिन की शुरुआत आप पूजा-पाठ से करेंगे और देव दर्शन के लिए मंदिर भी जा सकते हैं. लव और लाइफ पार्टनर (जीवनसाथी) के दृष्टिकोण को अच्छे से समझेंगे, जिससे आपसी रिश्तों में गजब की मिठास और आपसी प्रेम बढ़ेगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज पंचम चंद्रमा के प्रभाव से आपकी सेहत काफी अच्छी बनी रहेगी. तरक्की के नए मौके मिलने और लोन की राह आसान होने की बंपर खुशियों से आप मानसिक रूप से पूरी तरह फ्रेश, संतुष्ट और खुद को तनावमुक्त महसूस करेंगे.

भाग्यशाली रंग: गोल्डन

भाग्यशाली अंक: 6

अशुभ अंक: 9

आज का विशेष उपाय: वृषभ राशि के जातक आज पंचम चंद्रमा की शुभता पाने और बुधादित्य योग की महाशुभता के लिए भगवान नारायण (विष्णु जी) की आराधना करें. आज के दिन सुबह भगवान विष्णु के सम्मुख शुद्ध घी का दीपक जलाकर उन्हें पीले फूल अर्पित करें और मस्तक पर पीले चंदन का तिलक लगाएं.

यह भी पढ़े- Mahabharat: वेशभूषा नहीं, व्यक्ति के गुण और कर्म बताते हैं उसकी असली पहचान!

यह भी पढ़े- Numerology: सूर्य-शिव संयोग में करें सही मंत्र का जाप, मूलांक के अनुसार जानें सावन का उपाय

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.