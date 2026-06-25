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Mahabharat: जब सब कुछ खिलाफ हो, तब क्या करें?

Mahabharat: क्या सफलता केवल ताकत से मिलती है? महाभारत सिखाती है कि धैर्य, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति देर से सही, लेकिन अंत में सम्मान, सफलता और विजय जरूर प्राप्त करता है.

Written By : अणिमा शुक्ला  | Updated at : 25 Jun 2026 06:02 AM (IST)
Mahabharat: क्या सफलता केवल ताकत से मिलती है? महाभारत सिखाती है कि धैर्य, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति देर से सही, लेकिन अंत में सम्मान, सफलता और विजय जरूर प्राप्त करता है.

महाभारत कथा

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लाक्षागृह और द्रौपदी स्वयंवर की घटनाओं के बाद पांडव हस्तिनापुर लौटे. उनके जीवित होने की खबर से पूरे राज्य में उत्साह फैल गया. प्रजा, बुजुर्ग और विद्वान सभी उनका स्वागत करने के लिए उत्सुक थे. यह वापसी केवल परिवार से मिलन नहीं, बल्कि न्याय और अधिकार की नई शुरुआत का संकेत थी.
लाक्षागृह और द्रौपदी स्वयंवर की घटनाओं के बाद पांडव हस्तिनापुर लौटे. उनके जीवित होने की खबर से पूरे राज्य में उत्साह फैल गया. प्रजा, बुजुर्ग और विद्वान सभी उनका स्वागत करने के लिए उत्सुक थे. यह वापसी केवल परिवार से मिलन नहीं, बल्कि न्याय और अधिकार की नई शुरुआत का संकेत थी.
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विदुर, भीष्म और अन्य वरिष्ठों की सलाह पर धृतराष्ट्र ने पांडवों को आधा राज्य देने का निर्णय लिया. यह फैसला राज्य में शांति बनाए रखने और कौरव-पांडव संघर्ष को टालने के लिए लिया गया. युधिष्ठिर ने इसे विनम्रता से स्वीकार किया और धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया.
विदुर, भीष्म और अन्य वरिष्ठों की सलाह पर धृतराष्ट्र ने पांडवों को आधा राज्य देने का निर्णय लिया. यह फैसला राज्य में शांति बनाए रखने और कौरव-पांडव संघर्ष को टालने के लिए लिया गया. युधिष्ठिर ने इसे विनम्रता से स्वीकार किया और धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया.
Published at : 25 Jun 2026 06:02 AM (IST)
Tags :
Mahabharat Katha Pandavas Indraprastha Mahabharat

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