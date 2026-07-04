Aaj ka Kark Rashifal: 4 जुलाई 2026, दिन शनिवार को आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि दोपहर 12.40 तक रहेगी, जिसके बाद पंचमी तिथि शुरू हो जाएगी. आज का पंचांग काफी सतर्क रहने का संकेत दे रहा है क्योंकि आज दोपहर 01.44 तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा और फिर शतभिषा नक्षत्र लग जाएगा. आज के दिन ग्रहों की चाल से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग और प्रीति योग का साथ तो मिलेगा, लेकिन कर्क राशि वालों के लिए चंद्रमा 8वें भाव में गोचर करेंगे. साथ ही कुंभ राशि में चन्द्रमा-राहु का ग्रहण दोष भी बना रहेगा. शुभ कार्यों और शांतिपूर्ण उपायों के लिए आज दो विशेष समय हैं. दोपहर 12.15 से 01.30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा और दोपहर 02.30 से 03.30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. सुबह 09.00 से 10.30 बजे तक राहुकाल रहेगा, इसलिए इस दौरान कोई भी रिस्की फैसला न लें.

आइए जानते हैं कर्क राशि के लिए आज का दिन करियर, बिजनेस, शिक्षा, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन के मामले में कैसा रहने वाला है.

बिजनेस और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

कर्क राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत ही संभलकर चलने का है. ग्रह गोचर आपके विपरीत होने से आज आपको कोई भी नई पार्टनरशिप डीड या बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पूरी तरह बचना चाहिए. पेपर वर्क में कोई ऐसी छिपी हुई शर्त हो सकती है जो भविष्य में आपको बड़ा नुकसान दे सकती है. आज मार्केट में आपका पैसा अटकने के पूरे योग बने हुए हैं, इसलिए किसी को भी उधार माल देने की गलती न करें. नकद लेनदेन को प्राथमिकता दें ताकि आपके बिजनेस का रोटेशन न बिगड़े. शेयर मार्केट, सट्टेबाजी या किसी भी नए अनजाने सेक्टर में आज बड़ा रिस्क बिल्कुल न लें, अन्यथा भारी वित्तीय नुकसान का सामना करना पड़ सकता है.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों को आज कार्यक्षेत्र में अपनी वाणी पर बहुत कंट्रोल रखना होगा. चन्द्रमा-राहु का ग्रहण दोष होने से कस्टमर या क्लाइंट के साथ डीलिंग करते समय ठंडे दिमाग से काम लें, क्योंकि आपकी ज़रा सी कड़क भाषा मार्केट में आपकी साख खराब कर सकती है. ऑफिस में आज बॉस के सामने अपनी बात रखते समय अपनी टोन को बहुत नॉर्मल और शांत रखें. आपकी ज़रा सी तीखी बहस आपके चालू प्रोजेक्ट या इंक्रीमेंट को बीच में ही रोक सकती है. अचानक काम का प्रेशर और नई डेडलाइन आपके ऊपर आ सकती हैं जिसके कारण मानसिक तनाव बढ़ेगा, इसलिए काम को धीरे-धीरे निपटाएं. कला और संगीत से जुड़े लोगों को आज नया कंटेंट बनाने में मुश्किलें आ सकती हैं, इसलिए पुराने काम को ही री-चेक करें.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students Horoscope)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है. 8वें भाव का चंद्रमा एकाग्रता में कमी ला सकता है, जिससे पढ़ाई में मन लगाने में परेशानी होगी. विशेषकर जो छात्र किसी प्रोजेक्ट या असाइनमेंट पर काम कर रहे हैं, उन्हें मनमुताबिक परिणाम न मिलने से निराशा हो सकती है. आज नया शेड्यूल बनाने या नए विषयों को छूने के बजाय पुराने टॉपिक्स का ही रिवीज़न करना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है. चन्द्रमा के 8th हाउस में होने से आज ससुराल पक्ष में किसी व्यक्ति से आपकी अनबन हो सकती है, जिससे रिश्तों में तनाव आ सकता है. परिवार में भी किसी पुरानी बात को लेकर माहौल थोड़ा गर्म हो सकता. आज घर के मामलों में आपका चुप रहना और बड़ों की बात को ध्यान से सुन लेना ही बड़े विवाद को टालेगा. लव लाइफ में भी पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें और अपनी बात उन पर थोपने से बचें.

सेहत के लिहाज से आज आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी. ग्रहण दोष और मानसिक तनाव के कारण सिरदर्द, एंग्जायटी या ब्लड presumption से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है. आज के दिन वाहन चलाते समय बेहद सतर्क रहें. खान-पान का पूरा ध्यान रखें और तैलीय व मसालेदार भोजन से परहेज करें. खुद को मानसिक रूप से शांत रखने के लिए ध्यान या प्राणायाम का सहारा लें.

भाग्यशाली रंग (Lucky Color): व्हाइट (White) - यह रंग आज आपके गुस्से को शांत रखने में मदद करेगा.

व्हाइट (White) - यह रंग आज आपके गुस्से को शांत रखने में मदद करेगा. भाग्यशाली अंक (Lucky Number): 9

9 अशुभ अंक (Unlucky Number): 4 (आज इस अंक से जुड़े फैसलों और लेन-देन से दूरी बनाकर रखें)

आज का अचूक उपाय (Remedy of the Day)

आज शनिवार का दिन है और चंद्रमा 8वें भाव में राहु के साथ ग्रहण दोष बना रहा है, इसलिए आज के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं. इसके साथ ही 'ॐ रां राहवे नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें और बहते पानी में थोड़े से काले तिल प्रवाहित करें. इससे ग्रहण दोष का प्रभाव कम होगा और आपके संकट दूर होंगे.

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