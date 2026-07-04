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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKark Rashifal 4 July 2026: कर्क राशि वालों पर आज मंडरा रहा ग्रहण दोष का साया, भूलकर भी न करें ये बड़ी गलतियां

Kark Rashifal 4 July 2026: कर्क राशि वालों पर आज मंडरा रहा ग्रहण दोष का साया, भूलकर भी न करें ये बड़ी गलतियां

Cancer Horoscope 4 July 2026: कर्क राशि के 8वें भाव में चंद्रमा का गोचर ससुराल में अनबन कराएगा और क्या चन्द्रमा-राहु का ग्रहण दोष बिजनेस में पैसा अटकाने के साथ ऑफिस में काम का प्रेशर अचानक बढ़ा देगा?

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 04 Jul 2026 03:15 AM (IST)
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Aaj ka Kark Rashifal: 4 जुलाई 2026, दिन शनिवार को आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि दोपहर 12.40 तक रहेगी, जिसके बाद पंचमी तिथि शुरू हो जाएगी. आज का पंचांग काफी सतर्क रहने का संकेत दे रहा है क्योंकि आज दोपहर 01.44 तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा और फिर शतभिषा नक्षत्र लग जाएगा. आज के दिन ग्रहों की चाल से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग और प्रीति योग का साथ तो मिलेगा, लेकिन कर्क राशि वालों के लिए चंद्रमा 8वें भाव में गोचर करेंगे. साथ ही कुंभ राशि में चन्द्रमा-राहु का ग्रहण दोष भी बना रहेगा. शुभ कार्यों और शांतिपूर्ण उपायों के लिए आज दो विशेष समय हैं. दोपहर 12.15 से 01.30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा और दोपहर 02.30 से 03.30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. सुबह 09.00 से 10.30 बजे तक राहुकाल रहेगा, इसलिए इस दौरान कोई भी रिस्की फैसला न लें.

आइए जानते हैं कर्क राशि के लिए आज का दिन करियर, बिजनेस, शिक्षा, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन के मामले में कैसा रहने वाला है.

बिजनेस और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

कर्क राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत ही संभलकर चलने का है. ग्रह गोचर आपके विपरीत होने से आज आपको कोई भी नई पार्टनरशिप डीड या बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पूरी तरह बचना चाहिए. पेपर वर्क में कोई ऐसी छिपी हुई शर्त हो सकती है जो भविष्य में आपको बड़ा नुकसान दे सकती है. आज मार्केट में आपका पैसा अटकने के पूरे योग बने हुए हैं, इसलिए किसी को भी उधार माल देने की गलती न करें. नकद लेनदेन को प्राथमिकता दें ताकि आपके बिजनेस का रोटेशन न बिगड़े. शेयर मार्केट, सट्टेबाजी या किसी भी नए अनजाने सेक्टर में आज बड़ा रिस्क बिल्कुल न लें, अन्यथा भारी वित्तीय नुकसान का सामना करना पड़ सकता है.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों को आज कार्यक्षेत्र में अपनी वाणी पर बहुत कंट्रोल रखना होगा. चन्द्रमा-राहु का ग्रहण दोष होने से कस्टमर या क्लाइंट के साथ डीलिंग करते समय ठंडे दिमाग से काम लें, क्योंकि आपकी ज़रा सी कड़क भाषा मार्केट में आपकी साख खराब कर सकती है. ऑफिस में आज बॉस के सामने अपनी बात रखते समय अपनी टोन को बहुत नॉर्मल और शांत रखें. आपकी ज़रा सी तीखी बहस आपके चालू प्रोजेक्ट या इंक्रीमेंट को बीच में ही रोक सकती है. अचानक काम का प्रेशर और नई डेडलाइन आपके ऊपर आ सकती हैं जिसके कारण मानसिक तनाव बढ़ेगा, इसलिए काम को धीरे-धीरे निपटाएं. कला और संगीत से जुड़े लोगों को आज नया कंटेंट बनाने में मुश्किलें आ सकती हैं, इसलिए पुराने काम को ही री-चेक करें.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students Horoscope)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है. 8वें भाव का चंद्रमा एकाग्रता में कमी ला सकता है, जिससे पढ़ाई में मन लगाने में परेशानी होगी. विशेषकर जो छात्र किसी प्रोजेक्ट या असाइनमेंट पर काम कर रहे हैं, उन्हें मनमुताबिक परिणाम न मिलने से निराशा हो सकती है. आज नया शेड्यूल बनाने या नए विषयों को छूने के बजाय पुराने टॉपिक्स का ही रिवीज़न करना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है. चन्द्रमा के 8th हाउस में होने से आज ससुराल पक्ष में किसी व्यक्ति से आपकी अनबन हो सकती है, जिससे रिश्तों में तनाव आ सकता है. परिवार में भी किसी पुरानी बात को लेकर माहौल थोड़ा गर्म हो सकता. आज घर के मामलों में आपका चुप रहना और बड़ों की बात को ध्यान से सुन लेना ही बड़े विवाद को टालेगा. लव लाइफ में भी पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें और अपनी बात उन पर थोपने से बचें.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

सेहत के लिहाज से आज आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी. ग्रहण दोष और मानसिक तनाव के कारण सिरदर्द, एंग्जायटी या ब्लड presumption से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है. आज के दिन वाहन चलाते समय बेहद सतर्क रहें. खान-पान का पूरा ध्यान रखें और तैलीय व मसालेदार भोजन से परहेज करें. खुद को मानसिक रूप से शांत रखने के लिए ध्यान या प्राणायाम का सहारा लें.

  • भाग्यशाली रंग (Lucky Color): व्हाइट (White) - यह रंग आज आपके गुस्से को शांत रखने में मदद करेगा.
  • भाग्यशाली अंक (Lucky Number): 9
  • अशुभ अंक (Unlucky Number): 4 (आज इस अंक से जुड़े फैसलों और लेन-देन से दूरी बनाकर रखें)

आज का अचूक उपाय (Remedy of the Day)

आज शनिवार का दिन है और चंद्रमा 8वें भाव में राहु के साथ ग्रहण दोष बना रहा है, इसलिए आज के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं. इसके साथ ही 'ॐ रां राहवे नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें और बहते पानी में थोड़े से काले तिल प्रवाहित करें. इससे ग्रहण दोष का प्रभाव कम होगा और आपके संकट दूर होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 04 Jul 2026 03:15 AM (IST)
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