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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलSawan 2026: इस बार सावन में होंगे केवल 4 सोमवार, जानें कब से शुरू हो रहा है आस्था का महापर्व और क्या हैं शुभ योग

Sawan 2026: इस बार सावन में होंगे केवल 4 सोमवार, जानें कब से शुरू हो रहा है आस्था का महापर्व और क्या हैं शुभ योग

Sawan 2026: सावन, 30 जुलाई से शुरू होगा पवित्र महीना. इस बार आएंगे कुल 4 सोमवार, पहला व्रत 3 अगस्त को. सुकर्मा और धृति योग के संयोग में शिवजी की पूजा और रुद्राभिषेक से दूर होंगे राहु-केतु के दोष.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 04 Jul 2026 02:52 PM (IST)
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Sawan 2026: शिव भक्तों के लिए पावन सावन का महीना इस साल 30 जुलाई से शुरू होने जा रहा है, जिसका समापन 28 अगस्त को रक्षाबंधन के साथ होगा. ज्योतिष गणना के अनुसार, साल 2026 में सावन के महीने में कुल 4 सोमवार और 4 मंगला गौरी व्रत पड़ेंगे.

प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉ. अनीष व्यास के मुताबिक, 3 अगस्त को सावन का पहला सोमवार कई अद्भुत शुभ योगों जैसे सुकर्मा और धृति योग में आ रहा है, जिससे इस दिन पूजा और रुद्राभिषेक का महत्व कई गुना बढ़ जाएगा.

सावन सोमवार 2026 की महत्वपूर्ण तिथियां

इस साल सावन में पड़ने वाले चारों सोमवार की तारीखें इस प्रकार हैं, जिन्हें आप अपने व्रत और पूजा के लिए नोट कर सकते हैं:

  • पहला सावन सोमवार: 3 अगस्त 2026
  • दूसरा सावन सोमवार: 10 अगस्त 2026
  • तीसरा सावन सोमवार: 17 अगस्त 2026
  • चौथा व अंतिम सावन सोमवार: 24 अगस्त 2026

पहले सोमवार पर बन रहे हैं कई अद्भुत शुभ योग

ज्योतिषाचार्य डॉ. अनीष व्यास ने बताया कि 3 अगस्त 2026 को पड़ने वाला सावन का पहला सोमवार धार्मिक दृष्टि से बेहद खास है.

  • यह दिन श्रावण कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को आ रहा है.
  • ज्योतिषीय गणना के अनुसार, इस दिन उत्तरभाद्रपदा और रेवती नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.
  • इसके साथ ही सुकर्मा योग और धृति योग का भी निर्माण हो रहा है, जो इस दिन की शुभता और पूजा के फल को कई गुना बढ़ा देगा.

राशि अनुसार उपाय और धार्मिक महत्व

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सावन के महीने में किए गए सोमवार व्रत का फल बहुत जल्दी मिलता है. इस दौरान 'ओम नमः शिवाय' मंत्र का जाप करने से जीवन के सभी दुख-दर्द दूर हो जाते हैं.

विशेष मान्यता: माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी, जिसके बाद महादेव ने उन्हें स्वीकार किया. इसलिए सावन सोमवार का व्रत करने से मनचाहा वर या वधू प्राप्त होता है. इसके अलावा, इस व्रत से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है और राहु-केतु के अशुभ प्रभाव शांत होते हैं.

मंगला गौरी व्रत से मिलेगा अखंड सौभाग्य का वरदान

भगवान शिव की तरह ही माता पार्वती को भी सावन का महीना अत्यंत प्रिय है. सावन के महीने में जहाँ सोमवार को शिवजी की पूजा होती है, वहीं हर मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखा जाता है. इस बार सावन में 4 सोमवार के साथ-साथ 4 मंगला गौरी व्रत भी होंगे, जो सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य और सुख-समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करेंगे. भक्त इस पूरे महीने कांवड़ यात्रा निकालकर भोलेनाथ का गंगाजल से रुद्राभिषेक भी करते हैं.

यह भी पढ़े- Shani Vakri 2026: जुलाई में शनि की वक्री चाल से मचेगी हलचल, पर इन 3 राशियों पर होगी पैसों की बरसात

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 04 Jul 2026 02:52 PM (IST)
Tags :
Lord Shiva Puja Sawan First Somwar Sawan Somwar 2026 Sawan 2026 Shravan Month 2026
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