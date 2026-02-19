Vrishabh Rashifal 19 February 2026 in Hindi: आज चंद्रमा आपके 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं. ग्रहों की चाल यह संकेत दे रही है कि आज आपका पूरा ध्यान अपने कर्मक्षेत्र और सामाजिक छवि पर रहेगा. राजनीति से जुड़े जातकों को आज थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि किसी के साथ तीखी नोक-झोंक होने की संभावना है. संयम से काम लेना ही आपकी जीत होगी.

व्यापार और धन

सिद्ध योग के प्रभाव से आज आपके व्यापार में बड़ी प्रगति दिख रही है. यदि आप किसी प्रोजेक्ट के लिए लोन का इंतजार कर रहे थे, तो आज लोन अप्रूवल की खुशखबरी मिल सकती है, जिससे आपकी आर्थिक चिंताएं काफी हद तक कम हो जाएंगी. जो जातक रिटेल या सेल्स में हैं, उन्हें आज अपनी सेल बढ़ाने के लिए ग्राहकों को कुछ आकर्षक ऑफर (Attractive Offers) देने चाहिए, इससे मुनाफा बढ़ेगा. बिजनेस के सिलसिले में आज आपकी कोई छोटी यात्रा भी हो सकती है.

कार्यक्षेत्र और नौकरी

ऑफिस में आज आपका आत्मविश्वास (Confidence Level) सातवें आसमान पर रहेगा. अपनी इस ऊर्जा को बनाए रखने के लिए आलस्य का त्याग करें और मेहनत जारी रखें. एंप्लॉयड लोगों के लिए आज टीम वर्क का दिन है; यदि आप दूसरों की मदद के लिए समर्पित रहेंगे, तो आपकी टीम और मित्र भी संकट के समय आपके साथ मजबूती से खड़े रहेंगे.

स्वास्थ्य

सेहत के मामले में आज थोड़ा उतार-चढ़ाव रह सकता है. हल्का बुखार आपकी दिनचर्या को प्रभावित कर सकता है, इसलिए शरीर को पर्याप्त आराम दें. स्पोर्ट्स पर्सन को विशेष रूप से अपनी डाइट और खान-पान पर सख्त नियंत्रण रखने की जरूरत है ताकि उनकी परफॉरमेंस प्रभावित न हो.

प्रेम और परिवार

पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी. आज आप हर किसी की मदद के लिए तैयार रहेंगे, जिससे रिश्तों में मिठास बढ़ेगी. अपने मित्रों के साथ सुख-दुख साझा करने का यह सबसे सही समय है. शाम का समय रोमांटिक रहेगा; आप अपने लव या लाइफ पार्टनर के साथ डिनर पर जा सकते हैं और पुरानी यादें ताजा कर सकते हैं.

शिक्षा और छात्र

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन राहत भरा है. यदि पढ़ाई में कोई समस्या आ रही थी, तो आज आपको अपने सीनियर्स का भरपूर सहयोग मिलेगा, जिससे आपकी राह आसान हो जाएगी.

भाग्यशाली रंग: हरा (Green)

5 शुभ समय: सुबह 07:00 से 08:00 और शाम 05:00 से 06:00 बजे तक.

उपाय

आज मां लक्ष्मी या दुर्गा जी को सफेद फूल अर्पित करें, इससे धन आगमन के मार्ग खुलेंगे.

राहुकाल (दोपहर 01:30 से 03:00) के दौरान किसी भी नए दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से बचें.

पक्षियों को दाना डालें और चने की दाल का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा.

(FAQs)

क्या आज राजनीति में सक्रिय लोगों के लिए दिन अच्छा है?

आज आपको जनता से अच्छा समर्थन मिलेगा और संबंध बेहतर होंगे, लेकिन सलाह दी जाती है कि किसी भी बहस या विवाद से बचें, वरना छवि पर नकारात्मक असर पड़ सकता है.

आज धन लाभ के लिए क्या विशेष करना चाहिए?

आज बिजनेस में नए ग्राहकों को लुभाने के लिए ऑफर्स का सहारा लें और शाम के समय उत्तर-पूर्व दिशा में घी का दीपक जलाएं.

आज की यात्रा के दौरान किन बातों का ध्यान रखें?

बिजनेस ट्रैवलिंग सफल रहेगी, लेकिन सेहत का ध्यान रखते हुए घर का बना हल्का भोजन साथ रखें और दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.