Aaj ka Vrishabh Rashifal 16 June 2026: सुबह 08:24 तक द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष देवकार्य सोमवती अमावस्या तिथि फिर प्रतिपदा तिथि रहेगी. आज शाम 07:08 तक मृगशिरा नक्षत्र फिर आर्द्रा नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, शूल योग, गण्ड योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा सुबह 08:41 के बाद मिथुन राशि में रहेंगे. शुभ समय: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन भाग्य का पूरा साथ दिलाने वाला है. इस विकट परिस्थिति में भी भाग्य का सकारात्मक स्ट्रोक आपको बाजार के अन्य सभी प्रतिद्वंदियों से हमेशा आगे रखेगा. जो जातक पुराने बिजनेस के साथ न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उन्हें आज बेहतर मार्केटिंग, सोशल और टेक्निकल टीम को हायर करने पर ध्यान देना चाहिए. निवेश करने से पहले परिस्थितियों का आकलन अवश्य कर लें.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए मंगलवार का दिन बड़ी सराहना और साख मजबूत करने वाला साबित होगा. वर्कप्लेस पर आज आप बॉस द्वारा दिए गए सभी कठिन उद्देश्यों और टारगेट्स की पूर्ति करने में पूरी तरह सफल रहेंगे, जिस कारण दफ्तर में आपकी सर्वत्र प्रशंसा होगी. कार्यक्षेत्र में को-वर्कर्स के साथ अच्छे तालमेल के बल पर अपना network बढ़ाएं, काम आसान होगा. हालांकि, करियर के भविष्य को लेकर मन में चल रही चिंताओं को त्याग कर केवल कड़े परिश्रम पर फोकस करें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन अत्यधिक अलर्ट रहने की बड़ी चेतावनी दे रहा है. दूसरा चंद्रमा बुद्धि तो देगा, लेकिन भटकाव संभव है. स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन को आज पूरी तरह सचेत रहना होगा; बाजार में कोई अपना बनकर झूठ बोलते हुए अपना स्वार्थ सिद्ध करने की कोशिश कर सकता है, इसलिए अपनी गुप्त योजनाएं किसी से शेयर न करें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक जीवन के लिहाज से आज का दिन माता-पिता और अभिभावकों के लिए बहुत बड़े व सुंदर शुभ संकेत लेकर आया है. पिछले काफी समय से संतान के करियर या विवाह को लेकर घर में जो गहरी चिंता चल रही थी, वह चिंता आज सोमवती अमावस्या के पावन आशीर्वाद से पूरी तरह कम हो जाएगी जिससे घर में खुशहाली आएगी. राजनीति से जुड़े जातकों की आज कोई बड़ी इच्छा पूर्ण हो सकती है.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही उत्तम बना रहेगा. मन पूरी तरह शांत, प्रफुल्लित और सकारात्मक रहेगा. संतान की चिंता दूर होने और बॉस से तारीफ मिलने के कारण आप मानसिक रूप से पूरी तरह रिलैक्स और फ्रेश महसूस करेंगे.

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज

भाग्यशाली अंक: 9

अशुभ अंक: 2

आज का विशेष उपाय: वृषभ राशि के जातक आज सोमवती अमावस्या के पावन अवसर पर मानसिक शांति और सुख-समृद्धि के लिए भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करें. आज के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध और पानी अर्पित करें तथा महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें. पूर्व दिशा की यात्रा पर निकलने से पहले बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें.

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