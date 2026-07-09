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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलShani Vakri 2026: 27 जुलाई से वक्री होंगे शनि, मेष समेत इन 3 राशियों को हर कदम पर बरतनी होगी सावधानी

Shani Vakri 2026: 27 जुलाई से वक्री होंगे शनि, मेष समेत इन 3 राशियों को हर कदम पर बरतनी होगी सावधानी

Shani Vakri 2026: क्या 27 जुलाई से वक्री शनि आपकी राशि की बढ़ाएंगे मुश्किलें? जानिए वक्री शनि 2026 का मेष, मीन और कुंभ राशि पर क्या असर पड़ेगा और किन उपायों से चुनौतियों को कम किया जा सकता है.

Written By : अणिमा शुक्ला |  Updated at : 09 Jul 2026 05:35 AM (IST)
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Shani Vakri 2026: वैदिक ज्योतिष में शनि देव को कर्म, न्याय और अनुशासन का ग्रह माना जाता है. जब शनि अपनी चाल बदलते हैं तो इसका प्रभाव केवल व्यक्तिगत जीवन ही नहीं, बल्कि करियर, आर्थिक स्थिति और मानसिक संतुलन पर भी देखने को मिलता है. ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार 27 जुलाई 2026 से शनि मीन राशि में वक्री होने जा रहे हैं. यह स्थिति 11 दिसंबर 2026 तक बनी रहेगी.

वक्री शनि का प्रभाव सभी 12 राशियों पर किसी न किसी रूप में पड़ेगा, लेकिन ज्योतिष के अनुसार मेष, मीन और कुंभ राशि के लोगों को इस अवधि में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता हो सकती है. लेकिन, यह ध्यान रखना जरूरी है कि किसी भी व्यक्ति का वास्तविक फल उसकी जन्म कुंडली, दशा और ग्रहों की स्थिति पर भी निर्भर करता है.

वक्री शनि का क्या होता है अर्थ?

ज्योतिष में जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वह पृथ्वी से देखने पर उल्टी दिशा में चलता हुआ प्रतीत होता है. शनि का वक्री होना आत्मविश्लेषण, पुराने अधूरे कामों की जांच-पड़ताल, कर्मों के परिणाम और धैर्य की परीक्षा का समय माना जाता है. इस दौरान जल्दबाजी में लिए गए फैसले कई बार भविष्य में परेशानी का कारण बन सकते हैं.

मेष राशि: बढ़ सकते हैं खर्च, आर्थिक फैसलों में रखें सतर्कता

मेष राशि वालों के लिए वक्री शनि द्वादश भाव में प्रभाव डाल सकते हैं. इस दौरान अनावश्यक खर्च बढ़ने की संभावना बन सकती है, जिससे बजट प्रभावित हो सकता है. अगर आप किसी बड़े निवेश, लोन या साझेदारी की योजना बना रहे हैं तो पूरी जांच-पड़ताल के बाद ही निर्णय लें.

नौकरीपेशा लोगों को भी कार्यस्थल पर अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. किसी को बिना सोच-समझे पैसा उधार देने या जोखिम भरे निवेश से बचना बेहतर रहेगा.

मीन राशि: आत्मविश्वास और स्वास्थ्य पर दें विशेष ध्यान

शनि आपकी ही राशि में वक्री होंगे, इसलिए यह समय आत्ममंथन का हो सकता है. कुछ लोगों को आत्मविश्वास में कमी महसूस हो सकती है या किसी भी काम में अपेक्षित गति नहीं मिल सकती. कार्यक्षेत्र में दबाव बढ़ सकता है और छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं.

ऐसे समय में नियमित दिनचर्या, पर्याप्त आराम और संतुलित खानपान पर ध्यान देना लाभदायक रहेगा. किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को भावनाओं के बजाय व्यावहारिक सोच के साथ लेना बेहतर होगा.

कुंभ राशि: धैर्य और संयम से मिलेगी सफलता

कुंभ राशि के लोगों पर पहले से ही शनि का महत्वपूर्ण प्रभाव माना जाता है. वक्री शनि के दौरान कार्यक्षेत्र में नई चुनौतियां सामने आ सकती हैं. वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संवाद में संयम रखें और किसी भी प्रकार के विवाद से बचने का प्रयास करें.

अगर व्यवसाय से जुड़े हैं तो नए प्रोजेक्ट या बड़े आर्थिक निर्णय लेने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना उचित रहेगा. धैर्य और अनुशासन इस समय आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित हो सकते हैं.

वक्री शनि के दौरान किन बातों का रखें ध्यान?

  • जल्दबाजी में आर्थिक फैसले लेने से बचें
  • अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें
  • कार्यस्थल पर विवाद और अहंकार से दूर रहें
  • स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन को प्राथमिकता दें
  • महत्वपूर्ण दस्तावेजों और निवेश संबंधी निर्णयों की दोबारा जांच करें

वक्री शनि के अशुभ प्रभाव कम करने के पारंपरिक उपाय:

  • हर शनिवार पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं
  • प्रतिदिन या शनिवार के दिन 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करें
  • जरूरतमंद लोगों को काले वस्त्र, उड़द की दाल या भोजन का दान करें
  • बड़े निवेश, व्यवसाय विस्तार या संपत्ति से जुड़े निर्णय किसी योग्य वित्तीय या कानूनी विशेषज्ञ की सलाह के बाद ही लें

यह भी पढ़े- Shani Vakri 2026: जुलाई में शनि की वक्री चाल से मचेगी हलचल, पर इन 3 राशियों पर होगी पैसों की बरसात!

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार (इंटर्न), ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

ABP Live के साथ अपने कार्यकाल के दौरान, वे लगातार अपने कंटेंट को Google Discover-friendly, audience-centric और credibility-driven बनाने पर काम कर रही हैं, जिससे पारंपरिक विषयों को आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सके.
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Published at : 09 Jul 2026 05:35 AM (IST)
Tags :
SHANI Vakri 2026 Saturn Retrograde 2026 Shani Vakri Rashifal Vakri Shani Effects
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