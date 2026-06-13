Aaj ka Vrishabh Rashifal 13 June 2026: आज दोपहर 04:08 तक द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि फिर चतुर्दशी तिथि रहेगी. आज पूरे दिन कृतिका नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, सुकर्मा योग, सर्वाअमृत योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा सुबह 09:25 तक वृषभ राशि में रहेंगे. शुभ समय: दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

सुकर्मा और सर्वाअमृत योग बनने से बिजनेस में सितारों का पूरा साथ मिलेगा, जिससे लाभ की शानदार स्थितियां बनेंगी और आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार होगा. कहीं से अचानक रुका हुआ धन प्राप्त होने की प्रबल संभावना है; इस महाभाग्यशाली दिन आपको कोई 'नया इनकम सोर्स' (आय का अतिरिक्त साधन) भी बहुत आसानी से मिल सकता है. बाजार के प्रभावशाली लोगों से आपका मेल-जोल बढ़ेगा, जो आपके बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में पूरी तरह मदद करेंगे.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों और रोजगार की तलाश कर रहे बेरोजगारों के लिए शनिवार का दिन भाग्य के द्वार खोलने वाला साबित होगा. जो युवा बेरोजगार हैं, आज उन्हें किसी बड़ी प्रतिष्ठित कंपनी से फाइनल सिलेक्शन का कॉल आ सकता है; आज दिया गया आपका इंटरव्यू आपको शत-प्रतिशत सफलता दिलाएगा. वर्कप्लेस पर आ रही पुरानी प्रॉब्लम्स को आप आसानी से सुलझाने में सफल रहेंगे; ऑफिस में आप अपनी सकारात्मकता (पॉजिटिविटी) के बल पर सबके चहेते बने रहेंगे, जिससे पूरा टीम वर्क सुधरेगा. हालांकि, कार्यस्थल पर कुछ अप्रप्रिय घटनाओं या चर्चाओं से मन थोड़ा चिंतित रह सकता है, जिससे काम समय पर पूरा करने में थोड़ी अड़चन आएगी; खुद पर भरोसा रखें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खेलकूद से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन बड़ों का संबल पाकर आगे बढ़ने का रहेगा. राशि का चंद्रमा मानसिक स्पष्टता देगा. स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन को आज अपने करियर या पढ़ाई से जुड़ी किसी भी 'जटिल समस्या' के परमानेंट समाधान (हल) में अपने पिता या पिता तुल्य व्यक्ति का शास्त्र सम्मत सहयोग बहुत ज्यादा उपयोगी और मील का पत्थर साबित होगा.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियां और मानसिक शांति देने वाला रहेगा. भाग्य पूरी तरह आपके पक्ष में होने से जीवन में कोई बड़ी समस्या आज खड़ी नहीं होगी. वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा और जीवनसाथी का हर मोड़ पर आपको भावुक संबल मिलेगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही उत्तम बना रहेगा. राशि का चंद्रमा आपके चेहरे पर गजब का तेज और चमक देगा. नया इनकम सोर्स मिलने और दफ्तर में सबके चहेते बनने की खुशियों के कारण आप मानसिक रूप से पूरी तरह फ्रेश और तनावमुक्त महसूस करेंगे.

भाग्यशाली रंग: गोल्डन

भाग्यशाली अंक: 8

अशुभ अंक: 2

आज का विशेष उपाय: वृषभ राशि के जातक आज राशि में चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और सुकर्मा योग की शुभता पाने के लिए भगवान शिव की आराधना करें. आज शनिवार के दिन सुबह या शाम शिवलिंग पर दूधमिश्रित जल अर्पित करें और शिव चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें. पूर्व दिशा की यात्रा पर निकलने से पहले बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें.

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