Aaj Ka Tula Rashifal 2 August 2026: नए एग्रीमेंट से मिलेगा लाभ, करियर में बढ़ेगा सम्मान

Aaj Ka Tula Rashifal 2 August 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रात्रि 11:16 बजे तक रहेगी, इसके बाद पंचमी तिथि प्रारंभ होगी. पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रात्रि 9:37 बजे तक रहेगा, फिर उत्तराभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, अतिगंड योग और सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा दोपहर 3:27 बजे के बाद मीन राशि में प्रवेश करेंगे. इससे पहले चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष और उसके बाद चंद्रमा-शनि का विष दोष प्रभावी रहेगा. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 12:15 बजे तक

शुभ चौघड़िया: दोपहर 2:00 बजे से 3:00 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 4:30 बजे से 6:00 बजे तक

शुभ दिशा: पश्चिम दिशा

बिजनेस राशिफल

तुला राशि के व्यापारियों के लिए 2 अगस्त 2026 का दिन बेहद शुभ रहने वाला है. चंद्रमा पंचम भाव में होने से निर्णय लेने की क्षमता मजबूत रहेगी और नई योजनाओं में सफलता मिलने के योग बनेंगे. नए एग्रीमेंट या डील को ऑनलाइन या ऑफलाइन फाइनल करने के लिए समय आपके पक्ष में रहेगा.

यदि आप व्यापार में नई टेक्नोलॉजी अपनाने की योजना बना रहे हैं, तो यह कदम भविष्य में अच्छी ग्रोथ दिला सकता है. नए व्यापारियों को नए लोगों से जुड़ने का अवसर मिलेगा, लेकिन किसी पर भरोसा करने से पहले उसकी पूरी तरह जांच-पड़ताल अवश्य करें.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सकारात्मक रहेगा. कार्यस्थल पर जटिल समस्याओं को सुलझाने के लिए आपकी सलाह और अनुभव की आवश्यकता पड़ सकती है. अपने ज्ञान और कौशल का पूरा उपयोग करें.

हालांकि किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए गलत या अवैध रास्ता अपनाने से बचें. ईमानदारी और नियमों का पालन ही आपको लंबे समय में सफलता दिलाएगा. समय पर प्रोजेक्ट पूरे करने से नए अवसर और जिम्मेदारियां मिलने की संभावना भी बनेगी.

फाइनेंस राशिफल

नई डील और प्रोजेक्ट के माध्यम से आय बढ़ने के संकेत हैं. योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और भविष्य के लिए नए अवसर खुलेंगे.

लव और फैमिली राशिफल

आज सामाजिक और धार्मिक कार्यों में भाग लेने का अवसर मिल सकता है. दान-पुण्य और सेवा कार्यों में समय देने से मानसिक संतोष मिलेगा और परिवार में भी सकारात्मक वातावरण बना रहेगा.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. मानसिक तनाव से बचने के लिए दिनभर सकारात्मक सोच बनाए रखें और नियमित दिनचर्या का पालन करें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

चंद्रमा पंचम भाव में होने से विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति बेहतर रहेगी. पढ़ाई में मन लगेगा और कोई अच्छी खबर मिलने से आत्मविश्वास भी बढ़ेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए दिन अनुकूल रहेगा.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: ब्लैक

भाग्यशाली अंक: 6

अशुभ अंक: 2

उपाय

आज मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करें तथा जरूरतमंदों को अन्न या वस्त्र का दान करें. इससे भाग्य मजबूत होगा, व्यापार में सफलता मिलेगी और करियर में उन्नति के नए अवसर प्राप्त होंगे.

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