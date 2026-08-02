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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Tula Rashifal 2 August 2026: नए एग्रीमेंट से मिलेगा लाभ, करियर में बढ़ेगा सम्मान

Aaj Ka Tula Rashifal 2 August 2026: नए एग्रीमेंट से मिलेगा लाभ, करियर में बढ़ेगा सम्मान

Libra Horoscope Today: क्या 2 अगस्त 2026 को तुला राशि वालों को बिजनेस में नए एग्रीमेंट और करियर में सफलता मिलेगी? जानें व्यापार, नौकरी, धन, शिक्षा, परिवार और स्वास्थ्य का विस्तृत राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 02 Aug 2026 03:30 AM (IST)
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Aaj Ka Tula Rashifal 2 August 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रात्रि 11:16 बजे तक रहेगी, इसके बाद पंचमी तिथि प्रारंभ होगी. पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रात्रि 9:37 बजे तक रहेगा, फिर उत्तराभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. 

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, अतिगंड योग और सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा दोपहर 3:27 बजे के बाद मीन राशि में प्रवेश करेंगे. इससे पहले चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष और उसके बाद चंद्रमा-शनि का विष दोष प्रभावी रहेगा. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 12:15 बजे तक
शुभ चौघड़िया: दोपहर 2:00 बजे से 3:00 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 4:30 बजे से 6:00 बजे तक
शुभ दिशा: पश्चिम दिशा

बिजनेस राशिफल

तुला राशि के व्यापारियों के लिए 2 अगस्त 2026 का दिन बेहद शुभ रहने वाला है. चंद्रमा पंचम भाव में होने से निर्णय लेने की क्षमता मजबूत रहेगी और नई योजनाओं में सफलता मिलने के योग बनेंगे. नए एग्रीमेंट या डील को ऑनलाइन या ऑफलाइन फाइनल करने के लिए समय आपके पक्ष में रहेगा.

यदि आप व्यापार में नई टेक्नोलॉजी अपनाने की योजना बना रहे हैं, तो यह कदम भविष्य में अच्छी ग्रोथ दिला सकता है. नए व्यापारियों को नए लोगों से जुड़ने का अवसर मिलेगा, लेकिन किसी पर भरोसा करने से पहले उसकी पूरी तरह जांच-पड़ताल अवश्य करें.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सकारात्मक रहेगा. कार्यस्थल पर जटिल समस्याओं को सुलझाने के लिए आपकी सलाह और अनुभव की आवश्यकता पड़ सकती है. अपने ज्ञान और कौशल का पूरा उपयोग करें.

हालांकि किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए गलत या अवैध रास्ता अपनाने से बचें. ईमानदारी और नियमों का पालन ही आपको लंबे समय में सफलता दिलाएगा. समय पर प्रोजेक्ट पूरे करने से नए अवसर और जिम्मेदारियां मिलने की संभावना भी बनेगी.

फाइनेंस राशिफल

नई डील और प्रोजेक्ट के माध्यम से आय बढ़ने के संकेत हैं. योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और भविष्य के लिए नए अवसर खुलेंगे.

लव और फैमिली राशिफल

आज सामाजिक और धार्मिक कार्यों में भाग लेने का अवसर मिल सकता है. दान-पुण्य और सेवा कार्यों में समय देने से मानसिक संतोष मिलेगा और परिवार में भी सकारात्मक वातावरण बना रहेगा.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. मानसिक तनाव से बचने के लिए दिनभर सकारात्मक सोच बनाए रखें और नियमित दिनचर्या का पालन करें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

चंद्रमा पंचम भाव में होने से विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति बेहतर रहेगी. पढ़ाई में मन लगेगा और कोई अच्छी खबर मिलने से आत्मविश्वास भी बढ़ेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए दिन अनुकूल रहेगा.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: ब्लैक
भाग्यशाली अंक: 6
अशुभ अंक: 2

उपाय

आज मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करें तथा जरूरतमंदों को अन्न या वस्त्र का दान करें. इससे भाग्य मजबूत होगा, व्यापार में सफलता मिलेगी और करियर में उन्नति के नए अवसर प्राप्त होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 02 Aug 2026 03:30 AM (IST)
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