Aaj Ka Kanya Rashifal 2 August 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रात्रि 11:16 बजे तक रहेगी, इसके बाद पंचमी तिथि प्रारंभ होगी. पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रात्रि 9:37 बजे तक रहेगा, फिर उत्तराभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, अतिगंड योग और सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा दोपहर 3:27 बजे के बाद मीन राशि में प्रवेश करेंगे. इससे पहले चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष और उसके बाद चंद्रमा-शनि का विष दोष प्रभावी रहेगा. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 12:15 बजे तक

शुभ चौघड़िया: दोपहर 2:00 बजे से 3:00 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 4:30 बजे से 6:00 बजे तक

शुभ दिशा: पश्चिम दिशा

बिजनेस राशिफल

कन्या राशि के जातकों के लिए 2 अगस्त 2026 का दिन उपलब्धियों से भरा रहने वाला है. चंद्रमा षष्ठ भाव में होने से विरोधियों पर विजय पाने की क्षमता बढ़ेगी और कार्यों में आत्मविश्वास बना रहेगा. अतिगंड और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से आपकी टीम पूरे उत्साह के साथ काम करेगी, जिससे बिजनेस में अच्छी आय और नए अवसर मिलने की संभावना है.

व्यापार में जितनी मेहनत करेंगे, उतना ही बेहतर लाभ प्राप्त होगा. आर्थिक स्थिति मजबूत और स्थिर रहेगी, जिससे लंबे समय से चला आ रहा वित्तीय तनाव कम होगा. यह समय योजनाओं को आगे बढ़ाने और कारोबार को विस्तार देने के लिए अनुकूल है.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन शुभ संकेत दे रहा है. ग्रहों की अनुकूल स्थिति के कारण बॉस से सैलरी बढ़ोतरी या प्रमोशन पर चर्चा करने के लिए समय अच्छा है.

हालांकि कार्यस्थल पर जल्दबाजी से बचें. समय प्रबंधन पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि लापरवाही के कारण कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट आपके हाथ से निकल सकता है. आत्मविश्वास और समर्पण के साथ किया गया कार्य सफलता दिलाएगा. आधिकारिक यात्रा के भी योग बन रहे हैं, इसलिए यात्रा के दौरान स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक पक्ष बेहद मजबूत रहेगा. आय में स्थिरता बनी रहेगी और पुराने वित्तीय तनाव से राहत मिलेगी. निवेश या भविष्य की योजनाओं पर विचार करने के लिए भी समय अनुकूल है.

लव और फैमिली राशिफल

परिवार और रिश्तेदारों के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी. आप किसी प्रिय संबंधी को घर बुला सकते हैं या स्वयं उनके यहां जाकर सुखद समय बिता सकते हैं.

हेल्थ राशिफल

यात्रा के दौरान खानपान और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें. पर्याप्त आराम और संतुलित दिनचर्या आपको पूरे दिन ऊर्जावान बनाए रखेगी.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को आज आत्मविश्लेषण करना चाहिए. अपनी कमजोरियों और खूबियों को पहचानकर पढ़ाई की रणनीति बनाएंगे तो सफलता की संभावना बढ़ेगी.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: पिंक

भाग्यशाली अंक: 8

अशुभ अंक: 5

उपाय

आज भगवान गणेश को दूर्वा और मोदक अर्पित करें तथा "ॐ गं गणपतये नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. इससे कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होंगी, करियर में उन्नति के योग मजबूत होंगे और आर्थिक स्थिति में निरंतर मजबूती आएगी.

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