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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया20 साल बाद कोलकाता लौटीं तसलीमा नसरीन, क्यों मच गया हंगामा?

20 साल बाद कोलकाता लौटीं तसलीमा नसरीन, क्यों मच गया हंगामा?

करीब दो दशक बाद कोलकाता पहुंचीं निर्वासित बांग्लादेशी लेखिका तसलीमा नसरीन ने कहा कि उनकी वापसी इस बात का प्रमाण है कि अन्याय लंबे समय तक चल सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं रहता.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 02 Aug 2026 06:58 AM (IST)
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तसलीमा नसरीन करीब दो दशक बाद एक बार फिर कोलकाता पहुंचीं. इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी वापसी इस बात का प्रमाण है कि अन्याय लंबे समय तक चल सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं रहता. उन्होंने यह भी कहा कि वह उस दिन का इंतजार कर रही हैं, जब किसी लेखक को अपने विचारों के कारण अपना देश छोड़ने के लिए मजबूर न होना पड़े. वहीं, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुभेंदु अधिकारी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि जब भी वह राज्य आएंगी, उन्हें पूरी सुरक्षा दी जाएगी.

कोलकाता लौटकर भावुक हुईं तसलीमा नसरीन

शनिवार (1 अगस्त) को कोलकाता में आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में तसलीमा नसरीन ने कहा कि शहर लौटकर उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है, जैसे वह अपने जीवन के उस हिस्से में वापस आ गई हैं जिसे वह यहां छोड़कर गई थीं. उन्होंने कहा कि भविष्य में किसी भी लेखक को अपने विचार व्यक्त करने की वजह से निर्वासन का जीवन न जीना पड़े, यही उनकी सबसे बड़ी कामना है.

तसलीमा ने कहा, "मेरी वापसी इस बात का सबूत है कि अन्याय लंबे समय तक रह सकता है, लेकिन स्थायी नहीं होता. मैं उस दिन का सपना देखती हूं, जब किसी लेखक को अपने देश से निर्वासित न होना पड़े."

महिलाओं के अधिकारों की बात करने आई हूं

तसलीमा नसरीन ने स्पष्ट किया कि उनका कार्यक्रम में आने का कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है. उन्होंने कहा कि वह न तो किसी राजनीतिक दल के समर्थन में बोलने आई हैं और न ही किसी के विरोध में. उनका उद्देश्य केवल महिलाओं के अधिकारों की बात करना है.

उन्होंने कहा कि यूरोप ने उन्हें नागरिकता और रहने की जगह दी, लेकिन बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में उन्हें रहने के लिए एक छोटा-सा ठिकाना भी नहीं मिल सका. तसलीमा ने कहा कि किसी अदालत ने उन्हें कभी दोषी नहीं ठहराया, लेकिन अपने विचार खुलकर रखने की वजह से उन्हें कट्टरपंथियों के विरोध और निर्वासन की कीमत चुकानी पड़ी.

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सुभेंदु अधिकारी ने सुरक्षा का दिया भरोसा

रवींद्र सदन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुभेंदु अधिकारी ने तसलीमा नसरीन का स्वागत किया और कहा कि जब भी वह पश्चिम बंगाल आएंगी, राज्य सरकार उन्हें पूरी सुरक्षा उपलब्ध कराएगी.

उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री और पुलिस विभाग के प्रभारी के रूप में यह मेरा कर्तव्य है कि जब भी आप पश्चिम बंगाल आएं, आपको पूरी सुरक्षा दी जाए."

उन्होंने यह भी कहा कि तसलीमा जब चाहें और जितनी बार चाहें पश्चिम बंगाल आ सकती हैं. सुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि सरकार बदलने के साथ राज्य भी बदला है और अब यहां संविधान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मौलिक अधिकार सुरक्षित हैं.

2007 में छोड़ना पड़ा था कोलकाता

तसलीमा नसरीन वर्ष 2004 से 2007 तक कोलकाता में रही थीं. उनकी आत्मकथा 'द्विखंडितो' के कुछ हिस्सों को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए थे, जिसके बाद तत्कालीन वाम मोर्चा सरकार ने इस पुस्तक पर प्रतिबंध लगा दिया था. कानून-व्यवस्था की स्थिति का हवाला देते हुए नवंबर 2007 में उन्हें कोलकाता छोड़ना पड़ा था.

इससे पहले बांग्लादेश में अपनी लेखनी को लेकर इस्लामी कट्टरपंथियों से मिली धमकियों के बाद तसलीमा ने वर्ष 1994 में अपना देश छोड़ दिया था. तब से वह निर्वासन का जीवन जी रही हैं.

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 02 Aug 2026 06:58 AM (IST)
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