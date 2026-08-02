Aaj Ka Singh Rashifal 2 August 2026: कारोबार में बढ़ेगी प्रतिष्ठा, नौकरी में मिल सकता है विदेश जाने का मौका
Leo Horoscope Today: क्या 2 अगस्त 2026 को सिंह राशि वालों को व्यापार में सम्मान और नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलेगी? जानें बिजनेस, करियर, परिवार, स्वास्थ्य और शिक्षा का विस्तृत राशिफल.
Aaj Ka Singh Rashifal 2 August 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रात्रि 11:16 बजे तक रहेगी, इसके बाद पंचमी तिथि प्रारंभ होगी. पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रात्रि 9:37 बजे तक रहेगा, फिर उत्तराभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.
वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, अतिगंड योग और सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा दोपहर 3:27 बजे के बाद मीन राशि में प्रवेश करेंगे. इससे पहले चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष और उसके बाद चंद्रमा-शनि का विष दोष प्रभावी रहेगा. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.
आज का शुभ समय
लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 12:15 बजे तक
शुभ चौघड़िया: दोपहर 2:00 बजे से 3:00 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 4:30 बजे से 6:00 बजे तक
शुभ दिशा: पश्चिम दिशा
बिजनेस राशिफल
सिंह राशि के व्यापारियों के लिए 2 अगस्त 2026 का दिन सकारात्मक संकेत लेकर आया है. चंद्रमा सप्तम भाव में होने से साझेदारी के कार्यों में लाभ मिलने की संभावना है और दांपत्य जीवन में भी प्रेम व सामंजस्य बढ़ेगा. व्यापार के सिलसिले में छोटी यात्रा करनी पड़ सकती है, इसलिए जिस पार्टी से मिलने जा रहे हैं, उसे पहले से सूचित कर दें.
आज केवल लाभ कमाने पर ही नहीं, बल्कि अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता पर भी ध्यान दें. आपका सहयोगी और मददगार स्वभाव बाजार में आपकी अलग पहचान बनाएगा, जिससे नए व्यावसायिक संबंध बनने की संभावना भी बढ़ेगी.
जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन शुभ रहेगा. ऑफिस में किसी विवाद या बहस से दूरी बनाए रखें, क्योंकि बीच-बचाव करना आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है.
किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के सिलसिले में विदेश यात्रा का अवसर मिल सकता है, जो भविष्य में करियर के लिए लाभदायक साबित होगा. कार्यस्थल पर आ रही समस्याएं धीरे-धीरे दूर होंगी. साथ ही सहकर्मियों, विशेषकर विपरीत लिंग के सहयोगियों से बातचीत करते समय विनम्र और संतुलित व्यवहार रखें.
फाइनेंस राशिफल
आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी. व्यापार में अच्छी छवि और मजबूत नेटवर्क भविष्य में नए अवसर और लाभ दिला सकते हैं.
लव और फैमिली राशिफल
दांपत्य जीवन में प्रेम और आपसी समझ बढ़ेगी. परिवार के बड़े निर्णय लेने में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी और घर के सदस्य आपके निर्णयों पर भरोसा जताएंगे.
हेल्थ राशिफल
खिलाड़ियों और फिटनेस से जुड़े लोगों को अपनी डाइट और दिनचर्या पर विशेष ध्यान देना चाहिए. संतुलित भोजन और पर्याप्त आराम आपकी ऊर्जा बनाए रखेगा.
शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल
विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य रहेगा. नियमित पढ़ाई और अनुशासन बनाए रखने से आने वाले समय में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे.
भाग्यशाली रंग और अंक
भाग्यशाली रंग: स्काई ब्लू
भाग्यशाली अंक: 3
अशुभ अंक: 1
उपाय
आज भगवान सूर्य को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें और "ॐ घृणि सूर्याय नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. साथ ही जरूरतमंद लोगों की सहायता करें. इससे सामाजिक सम्मान बढ़ेगा, करियर में नए अवसर मिलेंगे और पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी.
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