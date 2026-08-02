Aaj Ka Vrishchik Rashifal 2 August 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रात्रि 11:16 बजे तक रहेगी, इसके बाद पंचमी तिथि प्रारंभ होगी. पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रात्रि 9:37 बजे तक रहेगा, फिर उत्तराभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, अतिगंड योग और सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा दोपहर 3:27 बजे के बाद मीन राशि में प्रवेश करेंगे. इससे पहले चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष और उसके बाद चंद्रमा-शनि का विष दोष प्रभावी रहेगा. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 12:15 बजे तक

शुभ चौघड़िया: दोपहर 2:00 बजे से 3:00 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 4:30 बजे से 6:00 बजे तक

शुभ दिशा: पश्चिम दिशा

बिजनेस राशिफल

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 2 अगस्त 2026 का दिन सतर्कता के साथ आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है. चंद्रमा चतुर्थ भाव में होने से मानसिक अस्थिरता और पारिवारिक मामलों का प्रभाव कार्यक्षेत्र पर पड़ सकता है. ग्रहों की स्थिति के कारण आज किसी भी नए एग्रीमेंट या बड़े निवेश पर हस्ताक्षर करने से बचना बेहतर रहेगा.

व्यापार में लाभ की गति धीमी रह सकती है और कुछ आर्थिक नुकसान की संभावना भी बन रही है. ऐसे में धैर्य बनाए रखें और मेहनत जारी रखें. स्टॉक का सही प्रबंधन करें, क्योंकि अचानक बढ़ी मांग के समय पर्याप्त माल उपलब्ध होना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर अपेक्षाएं संतुलित रखनी होंगी. सहकर्मियों के साथ राजनीति, गॉसिप या अनावश्यक विवादों से दूरी बनाए रखें. आज अपने काम पर पूरा ध्यान देना ही आपके लिए सबसे लाभदायक रहेगा.

एकाग्रता और अनुशासन बनाए रखने से कठिन परिस्थितियों को भी आसानी से संभाल पाएंगे. जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने से बचें.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक स्थिति कुछ अस्थिर रह सकती है. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें और बजट बनाकर ही धन खर्च करें. सही वित्तीय प्रबंधन आपको संभावित परेशानियों से बचाएगा.

लव और फैमिली राशिफल

माता या परिवार के किसी सदस्य के साथ मतभेद की स्थिति बन सकती है. दोपहर तक ग्रहण और विष दोष के प्रभाव से घर में अचानक खर्च बढ़ सकते हैं. परिवार में सामंजस्य बनाए रखें और छोटी-छोटी बातों को विवाद का कारण न बनने दें.

हेल्थ राशिफल

मानसिक तनाव से बचने का प्रयास करें. पर्याप्त आराम करें और नकारात्मक विचारों से दूरी बनाए रखें. ध्यान और योग लाभदायक रहेंगे.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों, विशेषकर दूर रहकर ऑनलाइन पढ़ाई करने वालों को पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने में कठिनाई हो सकती है. यदि कोई विषय समझ में न आए तो शिक्षकों या अनुभवी लोगों से मार्गदर्शन लेने में संकोच न करें.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: रेड

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 7

उपाय

आज भगवान हनुमान को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें तथा हनुमान चालीसा का पाठ करें. इससे मानसिक तनाव कम होगा, नकारात्मक प्रभावों से रक्षा मिलेगी और कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होंगी.

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