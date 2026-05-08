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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Tula Rashifal 8 May 2026: तुला राशि बिजनेस में वैश्विक मंदी का असर और ऑफिस में गुप्त शत्रुओं की साजिश

Aaj Ka Tula Rashifal 8 May 2026: तुला राशि बिजनेस में वैश्विक मंदी का असर और ऑफिस में गुप्त शत्रुओं की साजिश

Libra Horoscope 8 May 2026: तुला राशिफल वालों के लिए आज का दिन चुनौतियों से भरा हो सकता है, क्या विरोधियों की वजह से बढ़ेगी परेशानी? जानिए तुला राशि के लोगों के लिए शुक्रवार का दिन कैसा रहेगा ?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 08 May 2026 03:30 AM (IST)
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Aaj ka Tula Rashifal: तुला राशि के लोगों के लिए चुनौतियों भरा रह सकता है. आज 'विश्व रेडक्रॉस दिवस' है और ग्रहों की स्थिति संकेत दे रही है कि आपको हर कदम फूंक-फूंक कर रखना होगा.

चन्द्रमा के चौथे भाव में होने से पारिवारिक सुख-सुविधाओं में कुछ कमी महसूस हो सकती है. आज का दिन धैर्य और मानसिक मजबूती बनाए रखने का है, क्योंकि ग्रह गोचर फिलहाल आपके पक्ष में नहीं दिख रहे हैं.

व्यवसाय और धन (Business & Finance Rashifal)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन उतार-चढ़ाव वाला रहेगा. वैश्विक ट्रेड वॉर और बढ़ते टैरिफ का असर आपके बिजनेस पर नकारात्मक रूप से पड़ सकता है, विशेषकर जो लोग इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट के काम से जुड़े हैं, उन्हें भारी नुकसान या अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है. किसी भी बड़े राजनीतिक संपर्क या वीआईपी नेटवर्क से तुरंत लाभ की उम्मीद न करें. आर्थिक मामलों में आज हाथ तंग रह सकता है, इसलिए निवेश सम्बन्धी फैसलों को फिलहाल टाल दें.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)
कार्यक्षेत्र में आज स्थितियां आपके प्रतिकूल रह सकती हैं. ऑफिस में कुछ 'छिपे हुए दुश्मन' आपके विरुद्ध बॉस को भड़काने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे आपकी छवि और मानसिक शांति प्रभावित हो सकती है. इसके अलावा, अपने काम और फाइल्स को सुरक्षित रखें, क्योंकि कुछ जूनियर्स आपकी मेहनत का क्रेडिट चुराने के लिए आपके प्रोजेक्ट की कॉपी कर सकते हैं. अपनी स्ट्रेटेजी किसी के साथ शेयर न करें और चुपचाप अपना काम करते रहें.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)
पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन में आज तनाव की स्थिति बन सकती है. काम की व्यस्तता और मानसिक परेशानियों के कारण आप पार्टनर को पर्याप्त समय नहीं दे पाएंगे. अनमैरिड लोगों के प्रेम संबंधों में अनबन या अलगाव जैसी स्थिति पैदा हो सकती है. रिश्तों में दरार न आए, इसके लिए बातचीत का रास्ता खुला रखें और छोटी बातों को तूल न दें. घर के माहौल को शांत बनाए रखने के लिए क्रोध पर नियंत्रण रखें.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students Rashifal)
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बाधाओं वाला हो सकता है. जो छात्र विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं, उनकी फाइलों में तकनीकी अड़चनें आ सकती हैं या स्कॉलरशिप रद्द होने जैसी अप्रिय सूचना मिल सकती है. धैर्य न खोएं और अपनी तैयारी जारी रखें. यह समय आपकी सहनशक्ति की परीक्षा का है, इसलिए नकारात्मकता को खुद पर हावी न होने दें.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)
सेहत के प्रति आज आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी. बाहर के खाने और बासी भोजन के सेवन से बचें, क्योंकि आज फूड पॉइजनिंग या पेट में इन्फेक्शन होने का प्रबल योग बन रहा है. पेट से जुड़ी तकलीफों के कारण डॉक्टर के चक्कर काटने पड़ सकते हैं. आज जितना हो सके सादा और घर का बना भोजन ही करें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग: पर्पल
भाग्यशाली अंक: 8
अशुभ अंक: 2

आज का विशेष उपाय: शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र पहनें और किसी जरूरतमंद को दूध या दही का दान करें. 'ॐ द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः' मंत्र का जाप करना लाभकारी रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 08 May 2026 03:30 AM (IST)
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Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Tula Rashifal Libra Horoscope Today

Frequently Asked Questions

आज तुला राशि वालों के लिए दिन कैसा रहेगा?

आज का दिन तुला राशि वालों के लिए चुनौतियों भरा रह सकता है. ग्रहों की स्थिति संकेत दे रही है कि आपको हर कदम फूंक-फूंक कर रखना होगा. धैर्य और मानसिक मजबूती बनाए रखना महत्वपूर्ण है.

व्यापार में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन उतार-चढ़ाव वाला रहेगा. इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट से जुड़े लोगों को नुकसान या अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है. किसी भी बड़े निवेश से फिलहाल बचें.

नौकरी और करियर के क्षेत्र में क्या सावधानी बरतनी चाहिए?

कार्यक्षेत्र में स्थितियां प्रतिकूल रह सकती हैं. छिपे हुए दुश्मन बॉस को भड़काने की कोशिश कर सकते हैं. अपने काम और फाइल्स को सुरक्षित रखें, और अपनी स्ट्रेटेजी किसी से शेयर न करें.

प्रेम और परिवार के मामले में क्या उम्मीद की जा सकती है?

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन में तनाव की स्थिति बन सकती है. काम की व्यस्तता के कारण पार्टनर को समय नहीं दे पाएंगे. अनमैरिड लोगों के प्रेम संबंधों में अनबन हो सकती है.

सेहत के लिहाज से आज क्या सलाह है?

सेहत के प्रति विशेष सावधानी बरतें. बाहर के खाने और बासी भोजन से बचें, क्योंकि फूड पॉइजनिंग या पेट में इन्फेक्शन का योग है. सादा और घर का बना भोजन करें.

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