Aaj ka Tula Rashifal: तुला राशि के लोगों के लिए चुनौतियों भरा रह सकता है. आज 'विश्व रेडक्रॉस दिवस' है और ग्रहों की स्थिति संकेत दे रही है कि आपको हर कदम फूंक-फूंक कर रखना होगा.

चन्द्रमा के चौथे भाव में होने से पारिवारिक सुख-सुविधाओं में कुछ कमी महसूस हो सकती है. आज का दिन धैर्य और मानसिक मजबूती बनाए रखने का है, क्योंकि ग्रह गोचर फिलहाल आपके पक्ष में नहीं दिख रहे हैं.

व्यवसाय और धन (Business & Finance Rashifal)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन उतार-चढ़ाव वाला रहेगा. वैश्विक ट्रेड वॉर और बढ़ते टैरिफ का असर आपके बिजनेस पर नकारात्मक रूप से पड़ सकता है, विशेषकर जो लोग इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट के काम से जुड़े हैं, उन्हें भारी नुकसान या अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है. किसी भी बड़े राजनीतिक संपर्क या वीआईपी नेटवर्क से तुरंत लाभ की उम्मीद न करें. आर्थिक मामलों में आज हाथ तंग रह सकता है, इसलिए निवेश सम्बन्धी फैसलों को फिलहाल टाल दें.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र में आज स्थितियां आपके प्रतिकूल रह सकती हैं. ऑफिस में कुछ 'छिपे हुए दुश्मन' आपके विरुद्ध बॉस को भड़काने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे आपकी छवि और मानसिक शांति प्रभावित हो सकती है. इसके अलावा, अपने काम और फाइल्स को सुरक्षित रखें, क्योंकि कुछ जूनियर्स आपकी मेहनत का क्रेडिट चुराने के लिए आपके प्रोजेक्ट की कॉपी कर सकते हैं. अपनी स्ट्रेटेजी किसी के साथ शेयर न करें और चुपचाप अपना काम करते रहें.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन में आज तनाव की स्थिति बन सकती है. काम की व्यस्तता और मानसिक परेशानियों के कारण आप पार्टनर को पर्याप्त समय नहीं दे पाएंगे. अनमैरिड लोगों के प्रेम संबंधों में अनबन या अलगाव जैसी स्थिति पैदा हो सकती है. रिश्तों में दरार न आए, इसके लिए बातचीत का रास्ता खुला रखें और छोटी बातों को तूल न दें. घर के माहौल को शांत बनाए रखने के लिए क्रोध पर नियंत्रण रखें.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students Rashifal)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बाधाओं वाला हो सकता है. जो छात्र विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं, उनकी फाइलों में तकनीकी अड़चनें आ सकती हैं या स्कॉलरशिप रद्द होने जैसी अप्रिय सूचना मिल सकती है. धैर्य न खोएं और अपनी तैयारी जारी रखें. यह समय आपकी सहनशक्ति की परीक्षा का है, इसलिए नकारात्मकता को खुद पर हावी न होने दें.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)

सेहत के प्रति आज आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी. बाहर के खाने और बासी भोजन के सेवन से बचें, क्योंकि आज फूड पॉइजनिंग या पेट में इन्फेक्शन होने का प्रबल योग बन रहा है. पेट से जुड़ी तकलीफों के कारण डॉक्टर के चक्कर काटने पड़ सकते हैं. आज जितना हो सके सादा और घर का बना भोजन ही करें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: पर्पल

भाग्यशाली अंक: 8

अशुभ अंक: 2

आज का विशेष उपाय: शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र पहनें और किसी जरूरतमंद को दूध या दही का दान करें. 'ॐ द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः' मंत्र का जाप करना लाभकारी रहेगा.

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