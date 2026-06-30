Tarot Rashifal 1 July 2026: टैरो रीडिंग, बुधवार का दिन कर्क, वृश्चिक, मिथुन और मकर राशि के जातकों के लिए बड़ी सफलता और आर्थिक लाभ लेकर आया है. कर्क राशि के लोगों के लिए आज नए प्रोजेक्ट्स में सफलता और भाग्य का पूरा साथ मिलने के मजबूत योग हैं, वहीं वृश्चिक राशि के जातकों को तेज निर्णय क्षमता से व्यापार में बंपर लाभ और रुका हुआ धन प्राप्त होगा. मिथुन राशि वालों को बौद्धिक क्षमता से करियर में तरक्की मिलेगी और मकर राशि के जातकों की सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. दूसरी ओर, सिंह, कन्या और कुंभ राशि के जातकों को मानसिक तनाव, स्वास्थ्य में गिरावट, वाणी पर नियंत्रण और गुप्त शत्रुओं के प्रति विशेष सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

प्रसिद्ध टैरो एक्सपर्ट नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) के कार्ड विश्लेषण से जानें, आज आपकी राशि के भाग्यफल में क्या खास है.

मेष टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के लोगों के लिए आज के दिन करियर को लेकर आपके भीतर बदलाव की तीव्र इच्छा उत्पन्न हो सकती है, लेकिन इस विषय में किसी से चर्चा करने से बचें. परिस्थितियां विपरीत हो सकती हैं, लेकिन आप अपने धैर्य और सूझबूझ से उन्हें अनुकूल बना लेंगे. पुराने रोगों के इलाज पर खर्च संभव है, इसलिए स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें. आर्थिक दृष्टिकोण से दिन शुभ है कोई रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है. पारिवारिक जीवन संतुलित रहेगा और रिश्तों में सहयोग की भावना बनी रहेगी.

वृषभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृषभ राशि के लोगों को अगर आप किसी नई साझेदारी की योजना बना रहे हैं, तो हर नियम व शर्त स्पष्ट रूप से तय करें, वरना आगे चलकर गलतफहमियां हो सकती हैं. कार्यक्षेत्र में तनाव बढ़ सकता है, और आपको अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है. हालांकि आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी. आर्थिक दृष्टि से दिन बेहतर है, लेकिन सामाजिक गतिविधियों और मित्रों के साथ मेल-जोल के कारण खर्च बढ़ सकता है. परिवार में सामंजस्य बना रहेगा, पर संचार में स्पष्टता रखना आवश्यक होगा.

मिथुन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के लोगों को आज अपनी बुद्धिमत्ता और रणनीतिक सोच के बल पर कठिन परिस्थितियों को भी अपने पक्ष में कर सकते हैं. कार्यक्षेत्र में किसी वरिष्ठ की सलाह से लाभ होगा, और जीवनसाथी से मिला सहयोग भी आपके काम को गति देगा. वित्तीय दृष्टिकोण से दिन अनुकूल है, लेकिन बच्चों की जरूरतों पर सोच-समझकर खर्च करें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन अधिक काम के कारण थकान हो सकती है. पारिवारिक माहौल सुकूनभरा बना रहेगा.

कर्क टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कर्क राशि के लोगों के लिए दिन भाग्यशाली सिद्ध हो सकता है. कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने या जोखिम लेने का विचार मन में आएगा, और आपको उसमें सफलता भी मिल सकती है. रचनात्मक सोच और काम की प्रस्तुति से आपके काम की सराहना होगी. वित्तीय स्थिति मजबूत बनी रहेगी और खर्चों पर नियंत्रण रहेगा. पारिवारिक जीवन में प्रसन्नता रहेगी. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, हालांकि खानपान में संतुलन बनाए रखें.

सिंह टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन मानसिक रूप से उलझन पैदा करने वाला रहेगा. भविष्य को लेकर असमंजस और पारिवारिक चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं. यात्रा की संभावना है, लेकिन उससे थकान या उलझन भी हो सकती है. जमीन-जायदाद से जुड़े विवाद हो सकते हैं, इसलिए शांत रहकर निर्णय लें. आज अपनी बातों से लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बातचीत में संयम रखें. सेहत को लेकर थोड़ी सतर्कता जरूरी होगी.

कन्या टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कन्या राशि के लोग आज भावनात्मक रूप से थोड़ा संवेदनशील हो सकते हैं, इसलिए अपनी वाणी में विनम्रता बनाए रखें. कठोर शब्दों से रिश्तों में दरार आ सकती है. आर्थिक मामलों में अनिश्चितता बनी रहेगी. किसी अप्रत्याशित खर्च का सामना करना पड़ सकता है. स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रह सकता है, खासकर पाचन संबंधी परेशानी. परिवार के सहयोग से दिन बेहतर बन सकता.

तुला टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के लोगों के लिए आज का दिन संतुलित रहेगा. आप घर और ऑफिस दोनों को संभालने की कोशिश करेंगे और इसमें सफल भी रहेंगे. कार्यक्षेत्र में किसी की अनावश्यक दखलअंदाजी आपको खल सकती है, इसलिए अपनी सीमाएं स्पष्ट रखें. आर्थिक रूप से दिन अनुकूल है और आप दीर्घकालिक निवेश की योजना बना सकते हैं. परिवार में सुखद वातावरण रहेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन नींद की कमी महसूस हो सकती है.

वृश्चिक टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के लोगों आज तेज निर्णय क्षमता के साथ कार्यों को संपन्न करेंगे. आपकी योजना और रणनीति दीर्घकाल में लाभ दे सकती है. अत्यधिक कार्यभार के कारण खाने-पीने में लापरवाही ना करें. स्वास्थ्य को लेकर सजग रहें, विशेषकर पाचन तंत्र. रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है और पसंदीदा वस्तुओं पर खर्च की संभावना है. पारिवारिक माहौल सहयोगात्मक रहेगा. दांपत्य जीवन में सामंजस्य बना रहेगा.

धनु टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशिवालों के लिए आज आप अपने कामों को शांति और लगन से पूरा करेंगे. लेकिन कुछ लोग आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें. किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा करना ठीक नहीं होगा. आर्थिक रूप से दिन अच्छा रहेगा, पर लेन-देन में सावधानी जरूरी है. स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन अच्छा है लेकिन मानसिक तनाव थोड़ा रह सकता.

मकर टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मकर राशि के लोगों के काम की आज ऑफिस में सराहना होगी और आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी. आर्थिक लाभ अपेक्षा से कम हो सकता है, लेकिन धैर्य रखने से भविष्य में लाभ संभव है. सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और कोई नया संपर्क आपके लिए अवसर का कारण बन सकता है. सेहत का ध्यान रखें, विशेषकर आंखों और सिरदर्द जैसी परेशानियों से बचें.

कुंभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के लोगों के लिए आज वाणी में मधुरता लाने की आवश्यकता है. इससे आप हर क्षेत्र में लाभ पाएंगे. मानसिक थकान और आलस्य के कारण कुछ काम अधूरे रह सकते हैं. लेकिन तकनीकी ज्ञान से आपको लाभ होगा और कार्य में गति आ सकती है. धन आगमन के संकेत हैं, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें. भाई-बहनों से सहयोग मिलेगा. स्वास्थ्य को लेकर सजग रहना जरूरी है, खासकर सर्दी-खांसी जैसी मौसमी तकलीफों से.

मीन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि आज का दिन आत्मविश्वास से भरे निर्णयों का है. सलाह लेना ठीक है, लेकिन अंतिम फैसला खुद करें. ऑफिस में राजनीति से दूर रहें और अपने काम पर फोकस बनाए रखें. आर्थिक दृष्टि से दिन शुभ है और किसी छोटे निवेश से लाभ हो सकता है. वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी और कोई अधूरी इच्छा पूरी हो सकती है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन नींद पूरी लेने की कोशिश करें.

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