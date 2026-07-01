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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सIND vs ENG 1st T20: भारत के खिलाफ पहले टी20 के लिए इंग्लैंड ने किया प्लेइंग 11 का एलान, ब्रूक कप्तान; देखें किसे-किसे मिला मौका

IND vs ENG 1st T20: भारत के खिलाफ पहले टी20 के लिए इंग्लैंड ने किया प्लेइंग 11 का एलान, ब्रूक कप्तान; देखें किसे-किसे मिला मौका

IND vs ENG 1st T20: आज खेले जाने वाले पहले टी20 के लिए इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 का एलान कर दिया है. आयरलैंड से टी20 सीरीज हारने के बाद टीम इंडिया पर अतिरिक्त दबाव होगा.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Curated By: शिवम |  Updated at : 01 Jul 2026 07:45 AM (IST)
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भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज होनी है, जिसका पहला मुकाबला 01 जुलाई (बुधवार) को खेला जाएगा. चेस्टर-ले-स्ट्रीट के रिवरसाइड ग्राउंड में खेले जाने वाले मैच के लिए मेजबान इंग्लैंड ने प्लेइंग 11 का एलान कर दिया है. इंग्लिश टीम हैरी ब्रूक की कप्तानी में मैदान पर उतरेगी. 

टीम में जोस बटलर, फिल सॉल्ट और सैम कर्रन जैसे अनुभवी खिलाड़ी नजर आए. इस इलेवन का सामना करना टीम इंडिया के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा. मेन इन ब्लू को भी मैदान पर मजबूत टीम उतारने की जरूरत होगी. 

पहले टी20 इंग्लैंड के लिए ओपनिंग की जिम्मेदारी फिल सॉल्ट और जोस बटलर निभा सकते हैं. इसके बाद कप्तान हैरी ब्रूक तीसरे नंबर पर दिख सकते हैं. इस तरह टॉप ऑर्डर कंप्लीट हो सकता है. 

आगे बढ़ते हुए ऑलराउंडर जैकब बेथल नंबर चार के साथ मिडिल ऑर्डर की शुरुआत कर सकते हैं. नंबर पांच पर विल जैक्स दिख सकते हैं. इसके बाद छठे नंबर पर विकेटकीपर बल्लेबाज टॉम बैंटन उतर सकते हैं. सातवें पायदान पर ऑलराउंडर सैम कर्रन नजर आ सकते हैं. 

ऐसा होगा बॉलिंग डिपार्टमेंट 

बॉलिंग डिपार्टमेंट में स्पिनर लियाम डॉसन, आदिल रशीद, तेज गेंदबाज साकिब महमदू और ल्यूक वुड शामिल होंगे. इसके साथ सैम कर्रन पेस बॉलिंग डिपार्टमेंट में साथ देंगे. 

भारत के खिलाफ पहले टी20 के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग 11

फिल सॉल्ट, जोस बटलर, हैरी ब्रूक (कप्तान), जैकब बेथल, टॉम बैंटन, सैम कर्रन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, साकिब महमूद, आदिल रशीद, ल्यूक वुड. 

टी20 सीरीज का शेड्यूल

बुधवार 1 जुलाई - पहला T20, बैंक्स होम्स रिवरसाइड, चेस्टर-ले-स्ट्रीट, 10 PM

शनिवार 4 जुलाई - दूसरा T20, एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड, मैनचेस्टर, 7 PM

मंगलवार 7 जुलाई - तीसरा T20, ट्रेंट ब्रिज, नॉटिंघम, 10 PM

गुरुवार 9 जुलाई - चौथा T20, सीट यूनिक स्टेडियम, ब्रिस्टल, 10 PM

शनिवार 11 जुलाई - पांचवां T20, यूटिलिटा बाउल, साउथेम्प्टन, 7 PM

Published at : 01 Jul 2026 07:45 AM (IST)
Tags :
England Cricket Team India Vs England 1st T20 Harry Brook INDIAN CRICKET TEAM IND Vs ENG T20
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