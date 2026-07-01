Makar Rashifal 1 July 2026: पंचांग के अनुसार आज 1 जुलाई, बुधवार को सुबह 07:39 तक आषाढ़ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी, इसके बाद द्वितीया तिथि की शुरुआत हो जाएगी. नक्षत्रों की बात करें तो सुबह 06:51 तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा और फिर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

आज के दिन ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग और ऐन्द्र योग का अद्भुत संयोग बन रहा है. ज्योतिष विद्या और वास्तु शास्त्र में 25+ वर्षों का अनुभव रखने वाले पंडित सुरेश श्रीमाली जी के विशेष परामर्श के अनुसार, ग्रहों का यह सुंदर तालमेल आपके मान-सम्मान और निर्णय क्षमता को बहुत मजबूत करने वाला साबित होगा. चंद्रमा की स्थिति को देखें तो वे आज दोपहर 01:32 तक धनु राशि में रहेंगे और इसके बाद मकर राशि यानी आपकी खुद की राशि (प्रथम भाव) में संचार करेंगे.

शुभ समय (चौघड़िया): आज के दिन किसी भी शुभ कार्य या नई व्यापारिक डील के लिए दो विशेष मुहूर्त उपलब्ध हैं. सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा और इसके बाद शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगा.

राहुकाल: दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय में किसी भी नए या मांगलिक कार्यों को शुरू करने से पूरी तरह बचें.

शुभ दिशा: आज के दिन उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए भाग्यशाली और शुभ रहेगा.

बिजनेस और व्यापार राशिफल (Business Rashifal)

व्यापारियों के लिए आज का दिन वैश्विक स्तर पर चमकने का रहेगा. यदि आप लंबे समय से अपने व्यापार के विस्तार की कोशिश में थे, तो आज किसी विदेशी क्लाइंट के साथ आपकी बड़ी डील फाइनल होने से कंपनी को ग्लोबल पहचान मिलेगी. आज बाजार में आपकी जबरदस्त धाक जमेगी और बड़े निवेशक आपके नाम पर पैसा लगाने को तैयार रहेंगे. हालांकि, पंडित सुरेश श्रीमाली जी के अनुसार, आज बिजनेसमैन को बिजनेस में केवल सीधे रास्तों के बजाय सही समय पर दिमागी दांव-पेंच का इस्तेमाल भी करना होगा, तभी आप उम्मीद से अच्छा लाभ कमा सकेंगे.

फाइनेंस और धन राशिफल (Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन बड़ी राहत और धन लाभ का संकेत दे रहा है. बिजनेस में किसी बड़े प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए यदि आपने बैंक या किसी वित्तीय संस्थान में आवेदन किया था, तो आज आपका लोन अप्रूवल हो सकता है. नई विदेशी डील और निवेशकों के सहयोग से आपकी वित्तीय स्थिति को काफी मजबूती मिलेगी. भविष्य के लिए किया गया कोई भी पूंजीगत निवेश आज सुरक्षित रहेगा और धन की आवक निरंतर बनी रहेगी.

नौकरी और करियर राशिफल (Job and Career Rashifal)

नौकरीपेशा जातकों के लिए जुलाई महीने की यह शुरुआत बहुत ही शानदार रहने वाली है. ऐन्द्र योग बनने से वर्कस्पेस पर एंप्लॉयड पर्सन का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा, जिससे वे सीनियर अधिकारियों को प्रभावित करने में सफल रहेंगे. विशेष रूप से प्रिंट व मीडिया रिलेटेड एंप्लॉयड पर्सन आज अपने फील्ड में बेहद एक्टिव रहेंगे, जिसके चलते उनका कोई खास आर्टिकल मार्केट में पूरी तरह धूम मचा सकता है और उनकी मान-प्रतिष्ठा में भारी इजाफा कराएगा. वहीं बेरोजगार लोगों को आज किसी बड़ी कंपनी से इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकती है; इंटरव्यू के दौरान अपनी वाणी से पैनल के लोगों को आकर्षित करने का प्रयास करें, काम बनने के पूरे आसार हैं.

शिक्षा, कला और खेल राशिफल (Education, Arts and Sports Rashifal)

विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन अपनी एकाग्रता को और अधिक बढ़ाने का है. दोपहर बाद चंद्रमा का आपकी ही राशि में प्रवेश होने से स्टूडेंट्स के बौद्धिक विकास में तेजी आएगी, जिससे वे मुश्किल विषयों को भी आसानी से समझ सकेंगे. हालांकि, आज आपको अपने पेंडिंग प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, इसलिए सोशल मीडिया या दोस्तों के साथ समय बर्बाद करने से बचें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love and Family Rashifal)

पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन सामाजिक संबंधों को मजबूत करने वाला रहेगा. घर के सभी सदस्यों के बीच तालमेल बढ़िया रहेगा, जिससे मानसिक शांति का अनुभव होगा. आज फैमिली के साथ मिलकर ससुराल पक्ष के किसी मांगलिक कार्यक्रम या उत्सव में जाने की सुंदर प्लानिंग बन सकती है, जहाँ आपका सम्मान बढ़ेगा. लव और लाइफ पार्टनर के साथ आपके संबंध बेहद मधुर रहेंगे और वे आपके हर निर्णय में आपका पूरा सहयोग करेंगे.

स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा (Health Rashifal)

सेहत के लिहाज से आज का दिन काफी सकारात्मक रहने वाला है. मानसिक और बौद्धिक विकास होने से आप खुद को भीतर से बहुत शांत, तनावमुक्त और तरोताजा महसूस करेंगे. काम की अधिकता और इंटरव्यू या मीटिंग्स की भागदौड़ के बावजूद आपकी शारीरिक ऊर्जा का स्तर बहुत ऊंचा रहेगा. भीतरी स्फूर्ति और मानसिक संतुलन को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए संतुलित खान-पान अपनाएं और नियमित रूप से योग व प्राणायाम का सहारा लेते रहें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: Red (लाल)

भाग्यशाली अंक: 4

अशुभ अंक: 3

आज का उपाय: बुधवार के दिन भगवान गणेश के मंदिर जाकर उन्हें दूर्वा की 21 गांठें और बूंदी के मोदक अर्पित करें. इसके साथ ही नारायण कवच का श्रवण करें और किसी जरूरतमंद को हरे वस्त्र या मूंग की दाल दान करें, इससे इंटरव्यू में सफलता मिलेगी और करियर के सभी रास्ते खुलेंगे.

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