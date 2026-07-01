Meen Rashifal 1 July 2026: पंचांग के अनुसार आज 1 जुलाई, बुधवार को सुबह 07:39 तक आषाढ़ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी, इसके बाद द्वितीया तिथि की शुरुआत हो जाएगी. नक्षत्रों की बात करें तो सुबह 06:51 तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा और फिर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

आज के दिन ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग और ऐन्द्र योग का बेहद सुंदर संयोग बन रहा है. ज्योतिष विद्या और वास्तु शास्त्र में 25+ वर्षों का अनुभव रखने वाले पंडित सुरेश श्रीमाली जी के विशेष परामर्श के अनुसार, ग्रहों की यह बदलती चाल आपके लाभ स्थान को मजबूत करने वाली साबित होगी. चंद्रमा की स्थिति को देखें तो वे आज दोपहर 01:32 तक धनु राशि में रहेंगे और इसके बाद मकर राशि यानी आपके 11वें भाव (लाभ भाव) में संचार करेंगे.

शुभ समय (चौघड़िया): आज के दिन किसी भी शुभ कार्य या नई व्यावसायिक शुरुआत के लिए दो विशेष मुहूर्त उपलब्ध हैं. सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा और इसके बाद शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा.

राहुकाल: दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय में किसी भी प्रकार के नए या मांगलिक कार्यों को शुरू करने से बचें.

शुभ दिशा: आज के दिन उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए भाग्यशाली और शुभ रहेगा.

बिजनेस और व्यापार राशिफल (Business Rashifal)

व्यापारियों के लिए आज का दिन तरक्की के नए द्वार खोलने वाला साबित होगा. यदि आप किसी बड़ी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेकर अपना खुद का कोई इंडिपेंडेंट बिजनेस (स्वतंत्र व्यापार) शुरू करना चाहते हैं, तो आज परिस्थितियां आपके पूरी तरह अनुकूल हैं. बाजार में आपकी मेहनत रंग लाएगी और आज बिजनेस में आपको कोई बहुत बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, जिससे आपकी व्यावसायिक ग्रोथ में जबरदस्त इजाफा देखने को मिलेगा. साझेदारी के कामों में भी पारदर्शिता बनाए रखना फायदेमंद रहेगा.

फाइनेंस और धन राशिफल (Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपकी आय के स्रोतों को बढ़ाने वाला रहेगा. दोपहर बाद चंद्रमा के ग्यारहवें भाव में आने से धन लाभ के बेहतरीन अवसर प्राप्त होंगे. नया व्यापारिक ऑर्डर मिलने से भविष्य में बड़ी आर्थिक मजबूती आएगी. यदि आप किसी नई योजना में पूंजी निवेश करने का विचार कर रहे हैं, तो शुभ चौघड़िया का ध्यान रखकर कदम आगे बढ़ाएं. रुका हुआ पुराना धन भी आज आंशिक रूप से वापस मिल सकता है.

नौकरी और करियर राशिफल (Job and Career Rashifal)

नौकरीपेशा जातकों और बेरोजगार युवाओं के लिए जुलाई की यह शुरुआत भाग्यशाली रहने वाली है. कुंडली में ऐन्द्र योग बनने से जॉब सर्चर (नौकरी की तलाश कर रहे लोगों) के हाथ आज बेहतरीन जॉब के ऑफर्स लग सकते हैं. जो लोग पहले से कार्यरत हैं, उन्हें आज अपने पुराने कांटैक्ट्स (संपर्कों) के माध्यम से नई नौकरी के बेहतर अवसर मिल सकते हैं. इसलिए समय की अनुकूलता को ध्यान में रखते हुए अपने नेटवर्क के लोगों से इस बारे में बातचीत करना तुरंत शुरू कर दें.

शिक्षा, कला और खेल राशिफल (Education, Arts and Sports Rashifal)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन कड़ा अभ्यास और एकाग्रता बनाए रखने का संकेत दे रहा है. विशेष रूप से कॉम्पिटिटिव एग्जाम (प्रतियोगी परीक्षाओं) की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स को आज अपनी पढ़ाई पर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत रहेगी, क्योंकि जरा सा भटकाव आपके लक्ष्यों को पीछे धकेल सकता है. कला और खेल से जुड़े युवाओं को आज अपनी स्किल्स को बेहतर करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love and Family Rashifal)

पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन खुशियों की नई सौगात लेकर आया है. दोपहर बाद चंद्रमा की शुभ स्थिति के कारण आपको अपनी बड़ी बहन से कोई बेहद सुखद और बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है, जिससे घर का माहौल आनंदमय हो जाएगा. घर में किसी मांगलिक कार्यक्रम या धार्मिक उत्सव के आयोजन की रूपरेखा भी आज बन सकती है. जीवनसाथी का हर मोड़ पर आपको पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आपसी रिश्ता और मजबूत होगा.

स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा (Health Rashifal)

सेहत के मामले में आज आपको अपने दैनिक रूटीन पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है. घर या रिश्तेदारी में चल रहे किसी मांगलिक कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए आपको अपने खान-पान पर सख्त कंट्रोल करने की जरूरत है. बाहरी या अत्यधिक गरिष्ठ भोजन करने से आज आपको डाइजेशन (पाचन) की समस्या परेशान कर सकती है. भीतरी ऊर्जा को बनाए रखने और पेट के विकारों से बचने के लिए संतुलित आहार लें और नियमित रूप से प्राणायाम का सहारा लेते रहें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: Golden (सुनहरा)

भाग्यशाली अंक: 7

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: बुधवार के दिन भगवान गणेश को 21 दूर्वा दल अर्पित करें और नारायण कवच का भक्तिभाव से श्रवण करें. इसके साथ ही गणेश जी को बूंदी के मोदक का भोग लगाएं और गाय को हरा चारा खिलाएं, इससे पाचन संबंधी समस्याएं दूर होंगी और करियर में आ रही रुकावटें समाप्त होंगी.

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