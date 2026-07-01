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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMeen Rashifal 1 July 2026: ऐन्द्र योग से जॉब सर्चर को मिलेंगे बड़े ऑफर्स, कंपनी की फ्रेंचाइजी से शुरू होगा नया बिजनेस

Meen Rashifal 1 July 2026: ऐन्द्र योग से जॉब सर्चर को मिलेंगे बड़े ऑफर्स, कंपनी की फ्रेंचाइजी से शुरू होगा नया बिजनेस

Pisces Horoscope: जुलाई महीने की शुरुआत करियर और व्यापार में बड़े अवसर लेकर आने वाली है. क्या ऐन्द्र योग के प्रभाव से आज आपको बड़ा व्यापारिक ऑर्डर मिलने जा रहा है? जानिए बुधवार का दिन कैसा रहेगा.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 01 Jul 2026 03:55 AM (IST)
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Meen Rashifal 1 July 2026: पंचांग के अनुसार आज 1 जुलाई, बुधवार को सुबह 07:39 तक आषाढ़ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी, इसके बाद द्वितीया तिथि की शुरुआत हो जाएगी. नक्षत्रों की बात करें तो सुबह 06:51 तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा और फिर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

आज के दिन ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग और ऐन्द्र योग का बेहद सुंदर संयोग बन रहा है. ज्योतिष विद्या और वास्तु शास्त्र में 25+ वर्षों का अनुभव रखने वाले पंडित सुरेश श्रीमाली जी के विशेष परामर्श के अनुसार, ग्रहों की यह बदलती चाल आपके लाभ स्थान को मजबूत करने वाली साबित होगी. चंद्रमा की स्थिति को देखें तो वे आज दोपहर 01:32 तक धनु राशि में रहेंगे और इसके बाद मकर राशि यानी आपके 11वें भाव (लाभ भाव) में संचार करेंगे.

शुभ समय (चौघड़िया): आज के दिन किसी भी शुभ कार्य या नई व्यावसायिक शुरुआत के लिए दो विशेष मुहूर्त उपलब्ध हैं. सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा और इसके बाद शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा.
राहुकाल: दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय में किसी भी प्रकार के नए या मांगलिक कार्यों को शुरू करने से बचें.
शुभ दिशा: आज के दिन उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए भाग्यशाली और शुभ रहेगा.

बिजनेस और व्यापार राशिफल (Business Rashifal)
व्यापारियों के लिए आज का दिन तरक्की के नए द्वार खोलने वाला साबित होगा. यदि आप किसी बड़ी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेकर अपना खुद का कोई इंडिपेंडेंट बिजनेस (स्वतंत्र व्यापार) शुरू करना चाहते हैं, तो आज परिस्थितियां आपके पूरी तरह अनुकूल हैं. बाजार में आपकी मेहनत रंग लाएगी और आज बिजनेस में आपको कोई बहुत बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, जिससे आपकी व्यावसायिक ग्रोथ में जबरदस्त इजाफा देखने को मिलेगा. साझेदारी के कामों में भी पारदर्शिता बनाए रखना फायदेमंद रहेगा.

फाइनेंस और धन राशिफल (Finance Rashifal)
आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपकी आय के स्रोतों को बढ़ाने वाला रहेगा. दोपहर बाद चंद्रमा के ग्यारहवें भाव में आने से धन लाभ के बेहतरीन अवसर प्राप्त होंगे. नया व्यापारिक ऑर्डर मिलने से भविष्य में बड़ी आर्थिक मजबूती आएगी. यदि आप किसी नई योजना में पूंजी निवेश करने का विचार कर रहे हैं, तो शुभ चौघड़िया का ध्यान रखकर कदम आगे बढ़ाएं. रुका हुआ पुराना धन भी आज आंशिक रूप से वापस मिल सकता है.

नौकरी और करियर राशिफल (Job and Career Rashifal)
नौकरीपेशा जातकों और बेरोजगार युवाओं के लिए जुलाई की यह शुरुआत भाग्यशाली रहने वाली है. कुंडली में ऐन्द्र योग बनने से जॉब सर्चर (नौकरी की तलाश कर रहे लोगों) के हाथ आज बेहतरीन जॉब के ऑफर्स लग सकते हैं. जो लोग पहले से कार्यरत हैं, उन्हें आज अपने पुराने कांटैक्ट्स (संपर्कों) के माध्यम से नई नौकरी के बेहतर अवसर मिल सकते हैं. इसलिए समय की अनुकूलता को ध्यान में रखते हुए अपने नेटवर्क के लोगों से इस बारे में बातचीत करना तुरंत शुरू कर दें.

शिक्षा, कला और खेल राशिफल (Education, Arts and Sports Rashifal)
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन कड़ा अभ्यास और एकाग्रता बनाए रखने का संकेत दे रहा है. विशेष रूप से कॉम्पिटिटिव एग्जाम (प्रतियोगी परीक्षाओं) की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स को आज अपनी पढ़ाई पर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत रहेगी, क्योंकि जरा सा भटकाव आपके लक्ष्यों को पीछे धकेल सकता है. कला और खेल से जुड़े युवाओं को आज अपनी स्किल्स को बेहतर करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love and Family Rashifal)
पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन खुशियों की नई सौगात लेकर आया है. दोपहर बाद चंद्रमा की शुभ स्थिति के कारण आपको अपनी बड़ी बहन से कोई बेहद सुखद और बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है, जिससे घर का माहौल आनंदमय हो जाएगा. घर में किसी मांगलिक कार्यक्रम या धार्मिक उत्सव के आयोजन की रूपरेखा भी आज बन सकती है. जीवनसाथी का हर मोड़ पर आपको पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आपसी रिश्ता और मजबूत होगा.

स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा (Health Rashifal)
सेहत के मामले में आज आपको अपने दैनिक रूटीन पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है. घर या रिश्तेदारी में चल रहे किसी मांगलिक कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए आपको अपने खान-पान पर सख्त कंट्रोल करने की जरूरत है. बाहरी या अत्यधिक गरिष्ठ भोजन करने से आज आपको डाइजेशन (पाचन) की समस्या परेशान कर सकती है. भीतरी ऊर्जा को बनाए रखने और पेट के विकारों से बचने के लिए संतुलित आहार लें और नियमित रूप से प्राणायाम का सहारा लेते रहें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग: Golden (सुनहरा)
भाग्यशाली अंक: 7
अशुभ अंक: 4
आज का उपाय: बुधवार के दिन भगवान गणेश को 21 दूर्वा दल अर्पित करें और नारायण कवच का भक्तिभाव से श्रवण करें. इसके साथ ही गणेश जी को बूंदी के मोदक का भोग लगाएं और गाय को हरा चारा खिलाएं, इससे पाचन संबंधी समस्याएं दूर होंगी और करियर में आ रही रुकावटें समाप्त होंगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 01 Jul 2026 03:55 AM (IST)
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