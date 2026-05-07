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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTarot Rashifal 8 May 2026: कुंभ राशि वालों को मिलेगा रुका हुआ धन, कन्या के विवाह के प्रबल योग, जानें आज का भाग्यफल

Tarot Rashifal 8 May 2026: कुंभ राशि वालों को मिलेगा रुका हुआ धन, कन्या के विवाह के प्रबल योग, जानें आज का भाग्यफल

Tarot Card Rashifal 8 May 2026: कार्ड्स के संकेत बता रहे हैं कि कुंभ को रुका धन व कन्या को विवाह का प्रस्ताव मिलेगा, वहीं मिथुन व वृश्चिक को आज विशेष सतर्क रहने की जरूरत है.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 07 May 2026 05:00 PM (IST)
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Tarot Rashifal: शुक्रवार का दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए रुका हुआ धन और सामाजिक सम्मान लेकर आया है. कन्या राशि के अविवाहितों के लिए विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं, जबकि मेष राशि वालों के लिए विदेश यात्रा की संभावनाएं दिख रही हैं. हालांकि, मिथुन राशि को भाग्य का साथ कम मिलने और वृश्चिक को स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है.

प्रसिद्ध टैरो एक्सपर्ट नीतिका शर्मा के कार्ड विश्लेषण से जानें आज का भाग्यफल.

मेष टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के लोगों के लिए आज विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं. साथ ही आज आपको अपने जीवनसाथी का भी पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा. किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है, पठन-पाठन में रुचि बढ़ेगी.

वृषभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के विद्यार्थियों के लिए समय काफी उत्तम रहने वाला है. आज आपको अपनी संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार मिल सकता है. वाद-विवाद से मानसिक कष्ट बढ़ेगा.

मिथुन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के लोगों को आज भाग्य का साथ नहीं मिल पाएगा. इसलिए यदि आप कुछ नया शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो फिलहाल, जल्दबाजी न करें. सभी पक्षों का सही से मूल्यांकन करें उसके पश्चात ही कोई निर्णय करे.

कर्क टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के जातकों को आज स्वास्थ्य से जुड़ी चिंता सता सकती है. सहनशक्ति से काम ले और कार्यक्षेत्र में दूसरो के सामने अपने को असहज महसूस न होने दे.

सिंह टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के जातकों को भाग्य का पूरा सहारा मिलेगा. साथ ही व्यापार और कार्यक्षेत्र में दिन लाभप्रद रहेगा. पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह कर पाएंगे.

कन्या टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के अविवाहितों के लिए समय काफी अनुकूल रहने वाला है. आज आपके विवाह के योग बन रहे हैं. आज आपकी अपनों से भेट हो सकती है. पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए यह दिन अच्छा रहेगा.

तुला टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि तुला राशि के जातकों को आज कोशिश करनी है की व्यर्थ की भागदौड़ से बचें और अपना मानसिक संतुलन बनाए रखें. आर्थिक स्थिति पहले की अपेक्षा मजबूत होगी. दिखावे एवं आडंबरों से दूर रहें.

वृश्चिक टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स के अनुसार, वृश्चिक राशि के लोगों की आर्थिक स्थिति में आज वृद्धि देखने को मिलेगी. हालांकि, आज का दिन स्वास्थ्य के मामले में कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है. वाहन का प्रयोग थोड़ा संभलकर करें आपको चोट आदि लगने की संभावना है.

धनु टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के लोगों को आज कुछ अच्छी और कुछ बुरी चीजों का सामना करना पड़ सकता है. इतना ही नहीं आज आपके रुके हुए कार्यो में प्रगति होगी परन्तु आपकी सक्रियता महत्वपूर्ण रहेगी.

मकर टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के जातक आज अपने काम को लेकर काफी फोकस और स्पष्ट रहने वाले हैं. जिसकी वजह से आप कार्यस्थल और घर पर सभी काम सही तरीके से कर पाएंगे.

कुंभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के लोगों की आज किसी बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. इतना ही नहीं आज आपका मनोबल मजबूत रहेगा. रुका धन मिलेगा. समाज में सम्मान मिलेगा. व्यापार में नई योजनाओं के शुभारंभ की संभावना है.

मीन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड की गणना के अनुसार, मीन राशि के लोगों को आज अपने कार्यस्थल पर लोगों का सहयोग नहीं मिल पाएगा. हालांकि, आज आपको अधिक मेहनत करने की जरूरत है. तभी आपके काम सफलतापूर्वक पूरे हो सकेंगे. परिवार में किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 07 May 2026 05:00 PM (IST)
Tags :
Horoscope Tarot Horoscope Rashifal Tarot Card Reading

Frequently Asked Questions

किस राशि के जातकों को विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं?

मेष राशि के लोगों के लिए आज विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। उन्हें अपने जीवनसाथी का भी पूरा सहयोग मिलेगा।

किस राशि के अविवाहितों के लिए विवाह के योग बन रहे हैं?

कन्या राशि के अविवाहितों के लिए समय काफी अनुकूल रहने वाला है और उनके विवाह के योग बन रहे हैं। छात्रों के लिए भी यह दिन अच्छा रहेगा।

किन राशियों को स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है?

कर्क राशि के जातकों को स्वास्थ्य से जुड़ी चिंता सता सकती है। वृश्चिक राशि के लिए भी स्वास्थ्य के मामले में दिन कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है।

किस राशि को भाग्य का साथ कम मिलने की संभावना है?

मिथुन राशि के लोगों को आज भाग्य का साथ नहीं मिल पाएगा। इसलिए कोई भी नया काम शुरू करने से पहले जल्दबाजी न करें।

कुंभ राशि के लिए शुक्रवार का दिन कैसा रहेगा?

शुक्रवार का दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए रुका हुआ धन और सामाजिक सम्मान लेकर आया है। व्यापार में नई योजनाओं के शुभारंभ की संभावना है।

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