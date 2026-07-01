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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKumbh Rashifal 1 July 2026: सरकारी टैक्स और कानूनी मामलों में बरतें सावधानी, व्यापार में मार्केटिंग टीम को करना होगा हाईटेक

Kumbh Rashifal 1 July 2026: सरकारी टैक्स और कानूनी मामलों में बरतें सावधानी, व्यापार में मार्केटिंग टीम को करना होगा हाईटेक

Aquarius Horoscope: जुलाई की शुरुआत थोड़ी सतर्कता बरतने की ओर इशारा कर रही है. क्या सरकारी बकाया टैक्स चुकाने और मार्केटिंग की नई स्ट्रेटजी से व्यापार सुरक्षित रहेगा? जानिए बुधवार का दिन कैसा रहेगा.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 01 Jul 2026 03:50 AM (IST)
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Kumbh Rashifal 1 July 2026: पंचांग के अनुसार आज 1 जुलाई, बुधवार को सुबह 07:39 तक आषाढ़ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी, इसके बाद द्वितीया तिथि की शुरुआत हो जाएगी. नक्षत्रों की बात करें तो सुबह 06:51 तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा और फिर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

आज के दिन ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग और ऐन्द्र योग का संयोग बन रहा है. ज्योतिष विद्या और वास्तु शास्त्र में 25+ वर्षों का अनुभव रखने वाले पंडित सुरेश श्रीमाली जी के विशेष परामर्श के अनुसार, ग्रहों की यह चाल कुंभ राशि वालों को वित्तीय और कानूनी मामलों में बेहद सजग रहने का संकेत दे रही है. चंद्रमा की स्थिति को देखें तो वे आज दोपहर 01:32 तक धनु राशि में रहेंगे और इसके बाद मकर राशि यानी आपके 12वें भाव में संचार करेंगे.

शुभ समय (चौघड़िया): आज के दिन किसी भी आवश्यक कार्य को करने के लिए दो विशेष मुहूर्त उपलब्ध हैं. सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा और इसके बाद शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया आपके लिए शुभ रहेगा.
राहुकाल: दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय में किसी भी नए या मांगलिक कार्यों को शुरू करने से पूरी तरह बचें.
शुभ दिशा: आज के दिन उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए भाग्यशाली और शुभ रहेगा.

बिजनेस और व्यापार राशिफल (Business Rashifal)
व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत ही संभलकर चलने और अपनी व्यावसायिक नीतियों में बदलाव करने का है. बाजार में आपके कॉम्पिटिटर (प्रतिद्वंद्वी) की नई विज्ञापन और मार्केटिंग की स्ट्रेटजी मार्केट का पूरा रुख अपनी तरफ मोड़ सकती है, इसलिए आपको पिछड़ने से बचने के लिए अपनी मार्केटिंग टीम को तुरंत हाइटेक करना होगा. बिजनेसमैन आज बिजनेस में हर छोटे-बड़े कस्टमर से बेहद सम्मान पूर्वक पेश आएं, अन्यथा कोई नाराज ग्राहक दफ्तर में आपके ही एंप्लॉयड (कर्मचारियों) के सामने आपकी बेइज्जती कर सकता है, जिससे आपकी साख प्रभावित होगी.

फाइनेंस और धन राशिफल (Finance Rashifal)
आर्थिक और कानूनी दृष्टिकोण से आज का दिन लापरवाही न बरतने की चेतावनी दे रहा है. दोपहर बाद चंद्रमा के 12वें भाव में जाने से कानूनी दांवपेच को सीखने और समझने की जरूरत पड़ेगी. व्यापारी वर्ग को यदि किसी तरह का सरकारी टैक्स ड्यू (बकाया) हो गया है, तो उसे तत्काल जमा कर दें, अन्यथा आपको सरकारी नोटिस और भारी जुर्माना अदा करना पड़ सकता है. आज धन का अनावश्यक व्यय हो सकता है, इसलिए अपने खर्चों और टैक्स संबंधी कागजातों को व्यवस्थित रखें.

नौकरी और करियर राशिफल (Job and Career Rashifal)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज वर्कप्लेस पर मिले-जुले परिणाम देखने को मिलेंगे. ऑफिस में आपके सीनियर और जूनियर का पूरा सपोर्ट आपको आपके रोजमर्रा के कार्य में मिलेगा, जिससे पेंडिंग काम पूरे हो सकेंगे. हालांकि, आज ग्रह गोचर एंप्लॉयड पर्सन के विरुद्ध होने से कार्यक्षेत्र में अचानक आपकी लीडरशिप क्वालिटी (नेतृत्व क्षमता) पर सवालिया निशान उठाया जा सकता है, जिससे मन खिन्न रहेगा. अधिकारियों से बातचीत करते समय संयम रखें और अपने काम से विरोधियों को जवाब दें.

शिक्षा, कला और खेल राशिफल (Education, Arts and Sports Rashifal)
विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का समय थोड़ा कठिनाइयों भरा रह सकता है. ग्रह गोचर के विपरीत प्रभाव के कारण स्टूडेंट्स को पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने में बाधा आएगी और प्रोजेक्ट्स पूरे करने में अधिक समय लगेगा. इस कठिन समय में शॉर्टकट अपनाने के बजाय अपनी कमियों को पहचानें और कठिन विषयों पर अपने मेंटर्स या सीनियर्स की मदद लें. कला और खेल से जुड़े युवाओं को आज कड़े अभ्यास से ही राहत मिलेगी.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love and Family Rashifal)
पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से आज का दिन थोड़ा उतार-चढ़ाव वाला रहेगा. पुराने रिश्तों में चल रही खटास दूर होगी और आपसी रिलेशन में थोड़ा सुधार अवश्य होगा, लेकिन फिर भी किसी पुरानी बात को लेकर फैमिली में हो रही डिबेट (बहस) को आप पूरी तरह कम नहीं कर पाएंगे. सोशल लाइफ में आपकी एक्स्ट्रा एक्टिविटी (अत्यधिक सक्रियता) या किसी बाहरी मामले में जरूरत से ज्यादा दखल देना आज आपको बड़ी प्रॉब्लम में डाल सकता है, इसलिए अपने निजी जीवन पर ध्यान दें.

स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा (Health Rashifal)
सेहत के मामले में आज का दिन थोड़ा कमजोर रह सकता है. वर्कप्लेस पर वर्क लोड (काम का बोझ) बहुत ज्यादा होने और मानसिक तनाव के चलते आज आपकी सेहत नरम रहेगी. शारीरिक थकान, बदन दर्द या आंखों में तनाव जैसी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं. सेहत के प्रति लापरवाही बिल्कुल न बरतें. भीतरी ऊर्जा को रीचार्ज करने और मानसिक शांति बनाए रखने के लिए पर्याप्त नींद लें, समय पर भोजन करें और प्राणायाम का सहारा लेते रहें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग: Purple (बैंगनी)
भाग्यशाली अंक: 1
अशुभ अंक: 7
आज का उपाय: बुधवार के दिन भगवान गणेश के मंदिर जाकर उन्हें दूर्वा की 21 गांठें अर्पित करें. इसके साथ ही नारायण कवच का श्रवण करें और बुध ग्रह की शांति के लिए किसी मंदिर में साबुत हरे मूंग का दान करें, इससे कानूनी व टैक्स संबंधी बाधाएं दूर होंगी और सेहत में सुधार होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 01 Jul 2026 03:50 AM (IST)
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