हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Tula Rashifal 20 February 2026: तुला राशि कर्ज से मुक्ति और बढ़ता आत्मविश्वास! लाइफ पार्टनर से मिलेगी खुशखबरी

Aaj ka Tula Rashifal 20 February 2026: तुला राशि कर्ज से मुक्ति और बढ़ता आत्मविश्वास! लाइफ पार्टनर से मिलेगी खुशखबरी

Libra Horoscope 20 February 2026: तुला राशिफल वालों के लिए कल का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए शुक्रवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 20 Feb 2026 03:30 AM (IST)
Preferred Sources

Tula Rashifal 20 February 2026 in Hindi: चन्द्रमा 6वें भाव में होने से आज आपको कर्ज से राहत मिलने के संकेत हैं. पुरानी आर्थिक चिंताएं कम हो सकती हैं और आप मानसिक रूप से हल्का महसूस करेंगे. आपकी कुछ लंबित परेशानियां समाप्त हो सकती हैं, जिससे आप टेंशन फ्री रहेंगे. आज का दिन मेहनत और संतुलन से आगे बढ़ने का है.

बिजनेस राशिफल

बिजनेस में ग्रोथ के लिए आपको अपने स्टाफ की जरूरतों और कार्यक्षमता पर ध्यान देना होगा. यदि टीम का मनोबल बढ़ेगा तो उत्पादन और परिणाम बेहतर होंगे. पार्टनरशिप व्यवसाय में सफलता का श्रेय आपको मिल सकता है. आपके अथक प्रयास और रणनीति का सकारात्मक परिणाम दिखाई देगा.

जॉब राशिफल

वर्कप्लेस पर जिस कार्य को आप आसान समझ रहे थे, उसमें कुछ अप्रत्याशित मुश्किलें आ सकती हैं. धैर्य और समझदारी से काम लें. आपके कामकाज से अधिकारी प्रसन्न रहेंगे और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ा हुआ रहेगा. नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं.

लव और फैमिली

लाइफ पार्टनर से कोई अच्छी खबर मिल सकती है, जिससे घर का माहौल खुशनुमा रहेगा. जो लोग सिंगल हैं, उन्हें अच्छे प्रस्ताव मिलने की संभावना है. परिवार के साथ सामंजस्य बना रहेगा.

स्टूडेंट और एजुकेशन

कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स को समय की अहमियत समझनी होगी. फोन पर उतनी ही बात करें जितनी जरूरी हो. फोकस बनाए रखने से सफलता मिलेगी.

हेल्थ

सेहत के मामले में समय अच्छा रहेगा. ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा.

  • भाग्यशाली अंक: 1
  • अनलक्की अंक: 7
  • लक्की रंग: पीला
  • उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का 11 बार जाप करें.

FAQs

1. क्या आज तुला राशि वालों को आर्थिक राहत मिलेगी?
हाँ, कर्ज या आर्थिक दबाव से राहत मिलने के संकेत हैं.

2. क्या नौकरी में सफलता मिलेगी?
अधिकारी आपके काम से खुश हो सकते हैं और नई जिम्मेदारी मिल सकती है.

3. प्रेम संबंधों के लिए दिन कैसा है?
जीवनसाथी से अच्छी खबर मिलेगी और सिंगल लोगों को अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 20 Feb 2026 03:30 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Libra Horoscope Aaj Ka Tula Rashifal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj ka Tula Rashifal 20 February 2026: तुला राशि कर्ज से मुक्ति और बढ़ता आत्मविश्वास! लाइफ पार्टनर से मिलेगी खुशखबरी
Aaj ka Tula Rashifal 20 February 2026: तुला राशि कर्ज से मुक्ति और बढ़ता आत्मविश्वास! लाइफ पार्टनर से मिलेगी खुशखबरी
राशिफल
Aaj ka Virgo Rashifal 20 February 2026: कन्या राशि बिजनेस में नए प्रोडक्ट्स दिलाएंगे बड़ा लाभ, पिता के सहयोग से सुलझेंगी जीवन की जटिल समस्याएं
Aaj ka Virgo Rashifal 20 February 2026: कन्या राशि बिजनेस में नए प्रोडक्ट्स दिलाएंगे बड़ा लाभ, पिता के सहयोग से सुलझेंगी जीवन की जटिल समस्याएं
राशिफल
Aaj ka Singh Rashifal 20 February 2026: सिंह राशि पार्टनरशिप बिजनेस में टारगेट पूरा करना होगा कठिन, सेहत का रखें खास ख्याल
Aaj ka Singh Rashifal 20 February 2026: सिंह राशि पार्टनरशिप बिजनेस में टारगेट पूरा करना होगा कठिन, सेहत का रखें खास ख्याल
राशिफल
Aaj ka Kark Rashifal 20 February 2026: कर्क राशि ऑफिस में अप्रेजल या इंक्रीमेंट का मिल सकता है बड़ा अपडेट
Aaj ka Kark Rashifal 20 February 2026: कर्क राशि ऑफिस में अप्रेजल या इंक्रीमेंट का मिल सकता है बड़ा अपडेट
Advertisement

वीडियोज

Crime News : गैंगस्टर की 'मीठी छुरी' ! | Sansani
Ghaziabad News: स्कूल के बच्चों को जान की नही है परवाह, एक स्कूटी पर कई छात्र है सवार | Indirapuram
Janhit: 2027 के लिए तय हो गया है 'हिंदुत्व' का नया फॉर्मूला? | CM Yogi Bhagwat Meeting | UP News
Mahadangal: बटुकों का सम्मान, UP में 2027 का घमासान ? | Shankaracharya | Brajesh Pathak
AI Impact Summit 2026: AI के क्षेत्र में कॉन्पटीशन भी बहुत है... | Bharat Mandapam
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'आपका देश और मजबूत हुआ', भारत में 114 राफेल फाइटर जेट डील की आलोचना पर फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रों का जवाब
'आपका देश और मजबूत हुआ', भारत में 114 राफेल डील की आलोचना पर फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रों का जवाब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
जापान जाएंगे CM योगी, 600 किमी रफ्तार वाली मैग्लेव में करेंगे सफर, रेल तकनीक से होंगे रूबरू
जापान जाएंगे CM योगी, 600 किमी रफ्तार वाली मैग्लेव में करेंगे सफर, रेल तकनीक से होंगे रूबरू
विश्व
'11 महंगे जेट मार गिराए गए', भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर पर डोनाल्ड ट्रंप के दावे में नया ट्विस्ट 
'11 महंगे जेट मार गिराए गए', भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर पर ट्रंप के दावे में नया ट्विस्ट 
क्रिकेट
पाकिस्तान टीम में कलह, टी20 वर्ल्ड कप के बीच बिगड़े कोच और कप्तान के रिलेशन, जानें पूरा माजरा
पाकिस्तान टीम में कलह, टी20 वर्ल्ड कप के बीच बिगड़े कोच और कप्तान के रिलेशन
बॉलीवुड
संजय दत्त की बेटी बन छाई थी ये एक्ट्रेस, अब केरला स्टोरी 2 आएंगी नजर, दिव्यांका त्रिपाठी संग रहा ये कनेक्शन
संजय दत्त की बेटी बन छाई थी ये एक्ट्रेस, अब केरला स्टोरी 2 आएंगी नजर, दिव्यांका त्रिपाठी संग रहा ये कनेक्शन
इंडिया
'AI बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन...', ऋषि सुनक ने दिल्ली के ट्रैफिक पर कही ऐसी बात, ठहाकों से गूंजा हॉल
'AI बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन...', सुनक ने दिल्ली के ट्रैफिक पर कहा कुछ ऐसा, ठहाकों से गूंजा हॉल
इंडिया
Lawrence Bishnoi Gang: लॉरेश बिश्नोई गैंग की लेडी डॉन नेहा गिरफ्तार, आखिर क्यों कहा जाता था 'मैडम जहर'
लॉरेश बिश्नोई गैंग की लेडी डॉन नेहा गिरफ्तार, आखिर क्यों कहा जाता था 'मैडम जहर'
हेल्थ
Shwaasa AI App: फोन के सामने खांसेंगे, ऐप बता देगा फेफड़ों का हाल! AIIMS ने इस AI ऐप को दी मंजूरी, जानें कैसे काम करता है काम
फोन के सामने खांसेंगे, ऐप बता देगा फेफड़ों का हाल! AIIMS ने इस AI ऐप को दी मंजूरी, जानें कैसे काम करता है काम
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget