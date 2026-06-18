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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Tula Rashifal 18 June 2026: तुला राशि व्याघात और गजकेसरी योग से व्यापार में होगी बंपर वृद्धि, विज्ञापन जोखिम से मजबूत होगा आर्थिक पक्ष

Aaj ka Tula Rashifal 18 June 2026: तुला राशि व्याघात और गजकेसरी योग से व्यापार में होगी बंपर वृद्धि, विज्ञापन जोखिम से मजबूत होगा आर्थिक पक्ष

Libra Horoscope 18 June 2026: तुला राशि वालों को विदेशी कंपनियों से मिलेगा रिमोट वर्क का बड़ा ऑफर, क्या गुरुवार को टीम का नेतृत्व करने से चमकेगी आपकी मैनेजमेंट स्किल्स? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

Reported By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 18 Jun 2026 03:30 AM (IST)
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Aaj ka Tula Rashifal 18 June 2026: आज शाम 06:59 तक द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि फिर पंचमी तिथि रहेगी. आज सुबह 11:32 तक पुष्य नक्षत्र फिर आश्लेषा नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, बुधादित्य योग, व्याघात  योग का साथ मिलेगा. 

चन्द्रमा कर्क राशि में रहेंगे. शुभ समय: सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक रहेगा. आज आप दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन तिजोरी को बंपर आर्थिक लाभ से भरने और व्यापार विस्तार का साबित होगा. व्याघात और व्याघात  योग बनने से बिजनेस में अत्यधिक वृद्धि के लिए बाजार की सभी परिस्थितियां पूरी तरह आपके पक्ष में रहेंगी. बिजनेसमैन को आज अपने व्यापार के बड़े स्तर पर एडवर्टाइजमेंट (विज्ञापन और मार्केटिंग) के लिए थोड़ा-बहुत आर्थिक जोखिम (Risk) उठाना पड़ सकता है, जो आगे चलकर बहुत ज्यादा फलदायी रहेगा; आपका आर्थिक पक्ष पहले से कहीं ज्यादा सुदृढ़ और मजबूत बनेगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों और विशेष रूप से टेक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए गुरुवार का दिन करियर में बंपर उछाल और बड़ा प्रतिष्ठित पद दिलाने वाला साबित होगा. आज दफ्तर में आपको किसी बहुत बड़े 'नए प्रोजेक्ट या नई टीम का नेतृत्व' (Team Leadership) करने का शानदार मौका मैनेजमेंट की तरफ से मिल सकता है, जहाँ आपकी गजब की मैनेजमेंट स्किल्स (प्रबंधन क्षमता) की सीनियर्स द्वारा खुली सराहना होगी. 

जो लोग विशेष रूप से आईटी (IT) या टेक सेक्टर (Tech Sector) में कार्यरत हैं, आज उन्हें किसी बड़ी प्रतिष्ठित 'विदेशी कंपनी' (Foreign Company) से घर बैठे काम करने के लिए बहुत ही शानदार 'रिवॉर्ड के साथ रिमोट वर्क का ऑफर' (Remote Work Offer) अचानक मिल सकता है; इसलिए अपनी ईमेल और प्रोफेशनल पोर्टफोलियो को लगातार चेक करते रहें. वर्कप्लेस पर आपकी दृढ़ता, अद्भुत कार्यक्षमता और अकाट्य तर्क शक्ति की अधिकारियों द्वारा काफी सराहना होने वाली है, जिससे पूरा दिन शुभ रहेगा.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन स्वर्ण अक्षरों में सफलता दर्ज कराने का साबित होगा. दसवां चंद्रमा कर्मक्षेत्र को मजबूत करेगा. स्टूडेंट्स के लिए आज का समय पूरी तरह अनुकूल और सर्वोत्तम है; आज आपकी एकाग्रता बहुत मजबूत रहने से आपको अपनी पढ़ाई और आने वाले मुख्य एग्जाम्स में काफी बड़ी और शानदार सफलता आसानी से मिल जाएगी.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियां और अपनों के साथ आनंदमय पल बिताने का है. आज आपकी कुंडली में वाशि योग सक्रिय रहने से, आपकी फैमिली और आपका घर-परिवार ही आज के दिन आपकी सबसे पहली मुख्य 'प्राथमिकता' (Priority) रहेगा. ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि संडे या गुरुवार के इस खुशनुमा दिन कुछ पल सुकून के अपनी फैमिली के साथ बैठकर जरूर बिताएं, जिससे घर में आपसी स्नेह बढ़ेगा; बड़ों के आदर्शों पर चलें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज दसवें चंद्रमा के प्रभाव से आपकी सेहत काफी मजबूत, सुदृढ़ और अच्छी बनी रहेगी. विदेशी कंपनी से रिमोट वर्क का ऑफर मिलने और टीम लीडर बनने की बंपर खुशियों के कारण आप मानसिक रूप से पूरी तरह फ्रेश, संतुष्ट और खुद को तनावमुक्त महसूस करेंगे.

भाग्यशाली रंग: सिल्वर
भाग्यशाली अंक: 7
अशभ अंक: 9
आज का विशेष उपाय: तुला राशि के जातक आज दसवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और व्याघात व व्याघात  योग की महाशुभता पाने के लिए मां महालक्ष्मी की विशेष वंदना करें. आज के दिन संध्या समय मां लक्ष्मी के सम्मुख देशी घी का दीपक जलाएं, उन्हें गुलाब का इत्र अर्पित करें और कनकधारा स्तोत्र का श्रद्धापूर्वक पाठ करें. दक्षिण दिशा की यात्रा पर निकलने से पहले बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 18 Jun 2026 03:30 AM (IST)
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