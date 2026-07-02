Meen Rashifal 2 July 2026: पंचांग के अनुसार आज 2 जुलाई, गुरुवार को सुबह 09:38 तक आषाढ़ कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि रहेगी, इसके बाद तृतीया तिथि की शुरुआत हो जाएगी. नक्षत्रों की बात करें तो सुबह 09:27 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा और फिर श्रवण नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

आज के दिन ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और शंख योग का शानदार संयोग बन रहा है. ज्योतिष विद्या और वास्तु शास्त्र में 25+ वर्षों का अनुभव रखने वाले पंडित सुरेश श्रीमाली जी के विशेष परामर्श के अनुसार, ग्रहों का यह गोचर आपके लाभ और तरक्की के नए रास्ते खोलने वाला साबित होगा. चंद्रमा की स्थिति को देखें तो वे आज पूरे दिन मकर राशि यानी आपके 11वें भाव (लाभ भाव) में संचार करेंगे, जिससे आपका पूरा ध्यान अपनी इनकम (आय) को बढ़ाने की ठोस प्लानिंग पर केंद्रित रहेगा.

शुभ समय (चौघड़िया): आज के दिन किसी भी शुभ कार्य या नई व्यापारिक शुरुआत के लिए दो विशेष मुहूर्त उपलब्ध हैं. सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा और इसके बाद शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा.

राहुकाल: दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय में किसी भी प्रकार के नए या मांगलिक कार्यों को शुरू करने से बचें.

शुभ दिशा: आज के दिन दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए भाग्यशाली और शुभ रहेगा.

बिजनेस और व्यापार राशिफल (Business Rashifal)

व्यापारियों के लिए आज का दिन अपनी स्वतंत्र पहचान बनाने और बड़ा मुनाफा कमाने का रहेगा. जो युवा अपने एंसेस्ट्रल बिजनेस (पैतृक व्यवसाय) से पूरी तरह अलग हटकर कोई नया इंडिपेंडेंट बिजनेस (स्वतंत्र व्यापार) करने के इच्छुक हैं, उनके लिए परिस्थितियां और समय आज बेहद अनुकूल हैं; आप कदम आगे बढ़ा सकते हैं. बाजार में आपकी मेहनत रंग लाएगी और आज बिजनेस में आपको कोई बहुत बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, जिससे आपकी कंपनी की ग्रोथ और साख में जबरदस्त इजाफा देखने को मिलेगा.

फाइनेंस और धन राशिफल (Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपकी संचित पूंजी को बढ़ाने और आय के स्रोतों को मजबूत करने का है. चंद्रमा के ग्यारहवें भाव (लाभ स्थान) में गोचर करने से आपकी आर्थिक योजनाएं सफल होंगी और आय बढ़ाने के लिए किए गए प्रयास सही दिशा में आगे बढ़ेंगे. बड़ा व्यापारिक ऑर्डर मिलने से भविष्य में धन लाभ के मजबूत योग बनेंगे. पैसों के निवेश को लेकर आज आपकी बनाई गई नीतियां आपके बैंक बैलेंस को सुरक्षित और मजबूत रखेंगी.

नौकरी और करियर राशिफल (Job and Career Rashifal)

नौकरीपेशा जातकों और बेरोजगार युवाओं के लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है. जो लोग जॉब सर्चर हैं (नौकरी की तलाश कर रहे हैं), आज उनके हाथ बेहतरीन और बड़े जॉब के ऑफर्स लग सकते हैं. वहीं दफ्तर में किसी बड़ी कॉर्पोरेट मीटिंग के दौरान आज आपके बिहेवियर (व्यवहार) में आए सकारात्मक और परिपक्व बदलावों को लेकर सभी मेंबर्स पूरी तरह हतप्रभ रहेंगे.

जो लोग न्यू एंप्लॉयड पर्सन (नवनियुक्त कर्मचारी) हैं, उन्हें आज ऑफिस में अपने सीनियर्स से मदद लेने में किसी भी तरह का संकोच नहीं करना चाहिए; यदि काम को लेकर मन में कोई भी असमंजस या दुविधा है तो बड़ों की सलाह जरूर लें. वर्कप्लेस पर एंप्लॉयड पर्सन को अपने अपोजिट जेंडर (विपरीत लिंग) के को-वर्कर्स और सीनियर कर्मचारियों का विशेष रूप से सम्मान करने की सलाह दी जाती है.

शिक्षा, कला और खेल राशिफल (Education, Arts and Sports Rashifal)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन कड़े अनुशासन और फोकस को बढ़ाने का है. विशेष रूप से कॉम्पिटिटिव एग्जाम (प्रतियोगी परीक्षाओं) की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स को आज अपनी पढ़ाई पर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत रहेगी, क्योंकि जरा सा भटकाव आपको प्रतियोगिता में पीछे धकेल सकता है. कला और खेल जगत से जुड़े युवाओं को आज अपनी अनूठी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए सीनियर्स का मार्गदर्शन प्राप्त होगा.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love and Family Rashifal)

पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन खुशियों और सामाजिक व्यस्तताओं को बढ़ाने वाला रहेगा. घर के सभी सदस्यों के बीच तालमेल और आपसी प्रेम बहुत बढ़िया रहेगा. आज परिवार के सभी लोगों के साथ मिलकर किसी करीबी रिश्तेदार के यहां मांगलिक कार्यक्रम या उत्सव में जाने की सुंदर प्लानिंग बन सकती है, जिससे पारिवारिक रिश्तों में और मधुरता आएगी. लव और लाइफ पार्टनर के साथ आपके संबंध सौहार्दपूर्ण रहेंगे और वे आपकी हर योजना में आपका पूरा साथ देंगे.

स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा (Health Rashifal)

सेहत के मामले में आज आपको अपनी जीवनशैली पर थोड़ा नियंत्रण रखने की सख्त जरूरत है. घर या बाहर चल रहे मांगलिक कार्यक्रम के माहौल को ध्यान में रखते हुए आपको अपने खान-पान पर खास कंट्रोल करना होगा. बाहरी, तीखा या अत्यधिक गरिष्ठ भोजन करने से आज आपको डाइजेशन (पाचन) की समस्या परेशान कर सकती है, जिससे शारीरिक असहजता रहेगी. भीतरी ऊर्जा को बनाए रखने और पेट के विकारों से बचने के लिए हल्का व संतुलित आहार लें और नियमित रूप से प्राणायाम का सहारा लेते रहें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: Red (लाल)

भाग्यशाली अंक: 3

अशुभ अंक: 9

आज का उपाय: गुरुवार के दिन भगवान गणेश के मंदिर जाकर उन्हें दूर्वा की 21 गांठें अर्पित करें. इसके साथ ही भगवान विष्णु के सम्मुख घी का दीपक जलाकर नारायण कवच का भक्तिभाव से श्रवण करें और माथे पर केसर का तिलक लगाएं, इससे पाचन संबंधी विकार दूर होंगे, कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान बढ़ेगा और नए बिजनेस में सफलता मिलेगी.

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