Kal Ka Rashifal, 3 July 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार, कल आषाढ़ कृष्ण पक्ष की तृतीया और चतुर्थी तिथि का विशेष संयोग बन रहा है. कल सुबह 11:21 तक तृतीया तिथि रहेगी और इसके बाद चतुर्थी तिथि की शुरुआत हो जाएगी. नक्षत्रों की बात करें तो कल सुबह 11:47 तक श्रवण नक्षत्र रहेगा और इसके बाद धनीष्ठा नक्षत्र लग जाएगा. चंद्रमा कल मध्य रात्रि 12:48 के बाद मकर राशि से निकलकर अपने मित्र ग्रह शनि की राशि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे. आषाढ़ महीने के इस शुक्रवार को चंद्रमा का राशि परिवर्तन कई बड़े उलटफेर करने वाला है.

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, कल शुक्रवार को आकाश मंडल में वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और शंख योग के साथ विष्कुम्भ योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का महासंयोग बन रहा है. इसके अलावा, यदि आपकी राशि मिथुन, कन्या, धनु या मीन है, तो आपको भद्र राजयोग का पूरा सपोर्ट मिलने जा रहा है. ग्रहों के इस अनूठे और पवित्र संयोग से कई राशियों के लंबे समय से अटके हुए कमर्शियल और करियर से जुड़े काम तेजी से गति पकड़ेंगे, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

आइए, प्रसिद्ध ज्योतिष विशेषज्ञों के अनुसार जानते हैं कि कल शुक्रवार को मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के जीवन में करियर, बिजनेस, लव लाइफ और सेहत के मामले में क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं.

कल का पंचांग व शुभ मुहूर्त:

तिथि: सुबह 11:21 तक आषाढ़ कृष्ण पक्ष तृतीया, इसके बाद चतुर्थी तिथि.

सुबह 11:21 तक आषाढ़ कृष्ण पक्ष तृतीया, इसके बाद चतुर्थी तिथि. नक्षत्र: सुबह 11:47 तक श्रवण, इसके बाद पूरे दिन धनीष्ठा नक्षत्र रहेगा.

सुबह 11:47 तक श्रवण, इसके बाद पूरे दिन धनीष्ठा नक्षत्र रहेगा. चन्द्रमा की स्थिति: चंद्रमा कल मध्य रात्रि 12:48 के बाद कुंभ राशि में गोचर करेंगे.

चंद्रमा कल मध्य रात्रि 12:48 के बाद कुंभ राशि में गोचर करेंगे. शुभ चौघड़िया (काम शुरू करने का समय): सुबह 08:15 से सुबह 10:15 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया) और दोपहर 01:15 से दोपहर 02:15 बजे तक (शुभ का चौघड़िया).

सुबह 08:15 से सुबह 10:15 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया) और दोपहर 01:15 से दोपहर 02:15 बजे तक (शुभ का चौघड़िया). राहुकाल (अशुभ समय): सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक (इस समय कोई भी शुभ, मांगलिक या नया काम करने से बचें).

सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक (इस समय कोई भी शुभ, मांगलिक या नया काम करने से बचें). शुभ यात्रा दिशा: कल पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए अत्यंत मंगलकारी और सफल रहेगा.

चंद्रमा के दसवें भाव में होने से कल पिता जी की सटीक सलाह से आप अपने करियर या बिजनेस में कुछ बिल्कुल नया और इनोवेटिव कर पाएंगे. विष्कुम्भ और सर्वार्थ सिद्धि योग बनने से कल व्यापारियों का मार्केट में लंबे समय से अटका हुआ वह पुराना पैसा वापस आएगा जिसे आप पूरी तरह भूल चुके थे; इससे आपकी वर्किंग कैपिटल में सुपर बूस्ट (Working Capital Boost) लगेगा.

बिजनेस: कल मार्केट में आपकी अनूठी कार्यशैली आपके पोर्टफोलियो को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी; ग्राहकों का अटूट विश्वास आपकी काउंटर सेल में भारी इजाफा करेगा. आपके ब्रांड की वैल्यू मार्केट में तेजी से फैलेगी और बड़े निवेशक (इन्वेस्टर) आपकी योजनाओं पर पैसा लगाने के लिए कतार में खड़े नजर आएंगे.

करियर: ऑफिस में कल आपकी धाक जमेगी और आपके धुर विरोधी भी आपकी कार्यक्षमता का लोहा मानेंगे. टॉप मैनेजमेंट कल आपको किसी बड़े और मुख्य डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी सौंप सकता है, जिससे आपकी सैलरी में भारी बढ़ोतरी के रास्ते खुलेंगे. आपके सटीक डिसीजन लेने की क्षमता कंपनी को बड़े नुकसान से बचा लेगी.

यूथ: न्यू जॉब के प्रस्तावों में कल आपको अपनी शर्तों पर काम करने (जॉब ऑन योर ओन टर्म्स) का शानदार मौका मिल सकता है; वर्क-लाइफ बैलेंस बेहतरीन बना रहेगा. अविवाहितों के लिए विवाह के प्रपोजल आएंगे, जिसमें रिश्तेदारों का फुल सपोर्ट मिलेगा. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को कोई बड़ी गुड न्यूज़ मिल सकती है.

शुभ रंग: व्हाइट | शुभ अंक: 1 | अशुभ अंक: 8

वृषभ राशि (Taurus)

चंद्रमा के नवम भाव में होने से कल आपके भीतर आध्यात्मिक ज्ञान और सकारात्मकता बढ़ेगी. ग्रह गोचर पूरी तरह आपके अनुकूल होने से कल आपकी कंपनी के शेयर भाव रिकॉर्ड स्तर (Company Share Touch Record High) को छू सकते हैं, जो आपके चेहरे की रौनक को वापस लौटाएगा.

बिजनेस: नई फ्रेंचाइजी या शोरूम खोलने के लिए कल साइन किया गया कोई भी कमर्शियल एग्रीमेंट भविष्य के लिए सोना साबित हो सकता है; इसके लिए कल सुबह 08:15 से 10:15 और दोपहर 01:15 से 02:15 बजे का समय सबसे शुभ रहेगा. अंतरराष्ट्रीय तनाव के बीच आपके प्रोडक्ट्स उभरेंगे, कूटनीतिक समझौतों का फायदा व्यापार विस्तार आसान करेगा.

करियर: किसी पुराने क्लाइंट के जरिए कल आपको ऐसा बड़ा ऑर्डर मिलेगा जो पुराने सारे नुकसान की भरपाई कर देगा और आपके बैक-लॉग टारगेट्स को कंप्लीट कर देगा. ऑफिस का जूनियर स्टाफ आपको एक रोल मॉडल (आइडियल) की तरह देखेगा. नई आधुनिक टेक्नोलॉजी सीखने की आपकी ललक आपको ऑफिस में सबसे अलग रखेगी.

यूथ: कल घर में किसी मांगलिक उत्सव या नन्हे मेहमान के आगमन को लेकर गंभीर चर्चा हो सकती है; लव पार्टनर के साथ सोलमेट वाली फीलिंग आएगी. छात्रों को कल कोई बड़ा एजुकेशनल अवॉर्ड मिल सकता है; खिलाड़ी अपनी बेहतरीन स्टैमिना से सबको हैरान करेंगे.

शुभ रंग: गोल्डन | शुभ अंक: 3 | अशुभ अंक: 8

मिथुन राशि (Gemini)

चंद्रमा के अष्टम भाव में होने से कल यात्रा के दौरान किसी बाहरी व्यक्ति से अकारण तीखी बहस या झगड़ा होने की आशंका है, संयम रखें. कल नौकरीपेशा लोगों को सलाह दी जाती है कि अपनी ईमानदारी को लेकर थोड़ा प्रैक्टिकल रहें; कुछ कलीग्स आपकी बातों को तोड़-मरोड़ कर बॉस के सामने पेश कर सकते हैं, जिससे आपकी इमेज को ठेस पहुंच सकती है.

बिजनेस: कल मार्केट में वेंडर्स और डीलर पार्टनर्स के साथ प्रोडक्ट डिस्प्ले और डिजिटल एडवरटाइजमेंट के पैसों के हिसाब-किताब को लेकर हल्की कड़वाहट आ सकती है. नई लॉजिस्टिक पॉलिसी और बढ़ते फ्यूल चार्जेस की वजह से कल आपके प्रॉफिट मार्जिन में गिरावट (Dip in Profit Margin) आ सकती है, जो थोड़ी टेंशन बढ़ाएगी.

करियर: मार्केट में डिमांड-सप्लाई चेन गड़बड़ा जाने से आपके पास स्टॉक तो भरपूर होगा लेकिन खरीदारों की चुप्पी आपको थोड़ा परेशान करेगी. टॉप मैनेजमेंट कल अचानक आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी से हटा सकता है, जिससे आपके ईगो को ठेस पहुंच सकती है. डेडलाइन मिस होने का डर रहेगा.

सावधान: यदि आपने हाल ही में किसी न्यू जॉब के लिए इंटरव्यू दिया है, तो कल उसके रिजल्ट के लिए आपको 'वेट एंड वॉच' करना होगा. सामान्य और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र कल कंसंट्रेशन की भारी कमी के चलते याद किया हुआ भूल सकते हैं. खिलाड़ी मांसपेशियों में खिंचाव से बचें.

शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 5 | अशुभ अंक: 7

कर्क राशि (Cancer)

चंद्रमा के सप्तम भाव में होने से कल लव लाइफ और मैरिड लाइफ में पार्टनर्स के बीच गजब की बॉन्डिंग और मधुरता देखने को मिलेगी. जो लोग पिछले काफी समय से जॉब स्विच करने या बेहतर कंपनी में जाने का सोच रहे हैं, कल उन्हें देश की किसी नामी प्रतिष्ठित कंपनी से बुलावा (Interview Call from Top Brand) आ सकता है.

बिजनेस: अंतरराष्ट्रीय अस्थिरता के बावजूद आपके लॉजिस्टिक संपर्क आपको मार्केट में सुरक्षित रास्ता दिलाने में सफल रहेंगे. गवर्नमेंट द्वारा आपके कुछ मुख्य प्रोडक्ट्स पर टैक्स कम करने से बड़ी राहत मिलेगी; टैक्स रिफंड का पुराना अटका पैसा कल वापस आने से पैसों की किल्लत दूर होगी और मुनाफे का मार्जिन बढ़ेगा.

करियर: आपकी सिक्स्थ सेंस कल निवेश के बिल्कुल सही मौके पहचान लेगी; जिस स्टॉक में आपने लंबे समय से भरोसा जताया था, कल वहां से अचानक भारी मुनाफे की लहर आएगी. ऑफिस में कल आपके सुझावों और प्लानिंग को विशेष महत्व दिया जाएगा; सीनियर मैनेजमेंट आपकी सलाह पर बड़े फैसले लेगा.

यूथ: नई टेक्नोलॉजी पर आपकी मजबूत पकड़ आपको टीम में सबसे अलग बना देगी; पुराने किसी अटके हुए प्रोजेक्ट को अपनी सूझबूझ से सुलझाने के लिए आपको विशेष सम्मान मिल सकता है. अविवाहितों के लिए विवाह का सम्मानजनक प्रस्ताव आएगा. खिलाड़ी पुरानी चोट से उबरकर शानदार वापसी करेंगे.

शुभ रंग: रेड | शुभ अंक: 9 | अशुभ अंक: 2

सिंह राशि (Leo)

चंद्रमा के छठे भाव में होने से कल आप अपने विरोधियों और गुप्त शत्रुओं की चालों को पूरी तरह नाकाम करने में सफल रहेंगे. बिजनेसमैन को कल स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से विशेष सब्सिडी या टैरिफ में बड़ी छूट (Government Subsidy & Tariff Relief) मिल सकती है; इससे आपकी नई मशीनरी लगाने या फैक्ट्री विस्तार की ओवरऑल लागत काफी कम हो जाएगी.

बिजनेस: नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर बन रहे नए व्यापारिक गलियारे कल आपकी सप्लाई चेन को और भी ज्यादा मजबूत, सुरक्षित और तेज बना देंगे. आपकी गहरी रिसर्च ही कल आपको मार्केट में चल रही उथल-पुथल से दूर रखेगी; बाजार में आपकी साख एक भरोसेमंद सलाहकार के रूप में स्थापित होगी.

करियर: ऑफिस में कल आपकी अनूठी वर्किंग स्टाइल बॉस का ध्यान आपकी तरफ आकर्षित करेगी; खासकर कठिन और पेचीदा प्रोजेक्ट्स को व्यवस्थित तरीके से निपटाने की आपकी कला सबको प्रभावित करेगी. को-वर्कर्स आपके पास गाइडेंस के लिए आएंगे. कल आपको किसी बड़ी ट्रेनिंग का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा.

वास्तु टिप: परिवार, प्रेम और संबंधों में मधुरता के लिए कल अपने घर की उत्तर दिशा की दीवार पर हरियाली या प्रकृति का सुंदर चित्र लगाएं; यह मानसिक शांति और समृद्धि लेकर आएगा. छात्रों को कल किसी जटिल समस्या का समाधान आसानी से मिल जाएगा; कोच की मदद से खिलाड़ियों की तकनीक सुधरेगी.

शुभ रंग: स्काई ब्लू | शुभ अंक: 4 | अशुभ अंक: 9

कन्या राशि (Virgo)

चंद्रमा के पांचवें भाव में होने से कल अचानक सोशल मीडिया या ऑफिशियल मीटिंग के दौरान किसी पुराने खास परिचित से मुलाकात होने के मजबूत योग हैं. अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों या ऑनलाइन मीटिंग्स के जरिए कल आपके हाथ कोई बड़ी विदेशी फ्रेंचाइजी या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क (Foreign Franchise/Distribution Deal) लग सकता है, जिससे बिजनेस का कायाकल्प होगा.

बिजनेस: बैंकिंग और टैक्स विभाग से कल आपको कोई बहुत सुखद समाचार मिलेगा, जिससे आपका पुराना अटका हुआ रिफंड या फंड पूरी तरह क्लियर हो जाएगा. इस विकट आर्थिक परिस्थिति के मध्य भी आप अपने बिजनेस को एक कुशल नाविक की तरह संतुलन में रखेंगे; आपकी पब्लिक रिलेशन स्किल्स नए लॉन्ग-टर्म क्लाइंट्स दिलाएंगी.

करियर: कल आपकी प्रेजेंटेशन का विजुअल और कंटेंट इतना प्रभावशाली होगा कि कॉरपोरेट क्लाइंट्स बिना किसी सवाल के तुरंत बड़ी डील साइन कर देंगे. आपका फ्रेंडली और हंसमुख नेचर ऑफिस के तनावपूर्ण माहौल को हल्का कर देगा, जिससे टीम की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी. नई टीम का नेतृत्व करने का प्रस्ताव मिल सकता है.

यूथ: कार्यस्थल पर ऑफिस की गंदी राजनीति से ऊपर उठकर कल आपकी एक पूरी तरह निष्पक्ष और ईमानदार छवि बनेगी, जिससे सीनियर मैनेजमेंट खुश रहेगा. खेल के मैदान पर कल आपकी शानदार टीम स्पिरिट आपकी टीम को एक बड़ी और ऐतिहासिक जीत दिलाएगी.

शुभ रंग: पिंक | शुभ अंक: 7 | अशुभ अंक: 1

चंद्रमा के चतुर्थ भाव में होने से कल घर की किसी महिला सदस्य की सेहत अचानक थोड़ी नासाज हो सकती है, उनका ख्याल रखें. कल आपका मन मुख्य काम में कम और भविष्य के करियर की चिंताओं में ज्यादा भटक सकता है; इसलिए बॉस या कलीग्स के सामने अपनी प्रेजेंटेशन देने से पहले डेटा को दो बार क्रॉस-चेक (Cross-Check Data before Presentation) जरूर कर लें.

बिजनेस: कल मार्केट में अचानक किसी बड़ी पार्टी या क्लाइंट द्वारा पेंडिंग ऑर्डर को कैंसिल करना आपके लिए किसी पहाड़ के टूटने से कम नहीं रहेगा; आपको भारी वित्तीय हानि का सामना करना पडे़गा. ग्रह गोचर आपके फेवर में न होने से, जिस स्टॉक में आप तेजी की उम्मीद कर रहे थे, वहां से अचानक डिमांड गायब होने की आशंका है. सप्लाई चेन डगमगाएगी.

करियर: कल ऑफिस की गॉसिप और बैक-बाइटिंग से पूरी तरह दूरी बनाकर रखें; आपकी किसी पुरानी बात को तोड़-मरोड़ कर बॉस के सामने पेश करने से आपकी छवि धूमिल हो सकती है. डे-एंडिंग में अचानक कोई पेंडिंग टास्क या अर्जेंट फाइल आपके सिर आ सकती है, जिसके चलते देर रात तक ऑफिस रुकना पड़ेगा.

सावधान: अत्यधिक काम के चलते कल आपके कई निजी पारिवारिक कार्यक्रम रद्द हो सकते हैं, जिससे घर वाले नाराज होंगे. विवाहित लोगों के मध्य ईगो (अहंकार) की लड़ाई होने के संकेत हैं; प्रेम प्रस्तावों के मामले में युवाओं को निराशा मिल सकती है. खिलाड़ियों को टखने या पैर में चोट लगने का भय है, सावधानी बरतें.

शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 3 | अशुभ अंक: 6

वृश्चिक राशि (Scorpio)

चंद्रमा के तीसरे भाव में होने से कल संकट के समय रिश्तेदारों और करीबियों से बड़ी वित्तीय मदद मिलेगी. बुधादित्य, वाशि और सुनफा योग के बनने से कल आपके व्यापार विस्तार और एक्सपेंशन (Business Expansion Strong Signs) के प्रबल योग हैं; विदेशी कंपनियों के साथ नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने से आपका सालाना टर्नओवर दोगुना हो सकता है.

बिजनेस: कल आपका बिजनेस सेंटीमेंट बहुत बड़ी कॉर्पोरेट सोच के साथ मेल खाएगा और आप लॉन्ग-टर्म निवेश में बड़ी बाजी मारेंगे; बाजार में आपकी छवि एक दूरदर्शी बिजनेसमैन के रूप में उभरेगी. गवर्नमेंट द्वारा टैक्स और सब्सिडी में कुछ विशेष छूट मिलने से आप मार्केट में अपने प्रोडक्ट की पकड़ मजबूत कर लेंगे.

करियर: बॉस कल आपकी डिप्लोमेसी और पूरी टीम को साथ लेकर चलने की कला के पूरी तरह कायल हो जाएंगे; किसी विवादित प्रोजेक्ट को सुलझाने का पूरा क्रेडिट कल आपको मिलेगा. यदि आप फ्रीलांसिंग या स्टार्टअप का सोच रहे हैं, तो कल आपको पहला बड़ा अंतरराष्ट्रीय क्लाइंट मिल सकता है. नेटवर्किंग मजबूत होगी.

यूथ: कल आपको किसी बड़ी कॉरपोरेट कॉन्फ्रेंस में मुख्य एंकर या स्पीकर के रूप में इनवाइट किया जा सकता है. परिवार के साथ धार्मिक यात्रा की योजना सफल होगी. विदेश में जाकर उच्च शिक्षा (Higher Education Abroad) का सपना देख रहे छात्रों को कल वीजा या एडमिशन की बड़ी खुशखबरी मिल सकती है.

शुभ रंग: रेड | शुभ अंक: 9 | अशुभ अंक: 3

धनु राशि (Sagittarius)

चंद्रमा के दूसरे भाव में होने से कल आपको पैसों के लेन-देन, निवेश और वित्तीय मामलों में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए. पिछले महीने (लास्ट मंथ) में किए गए आपके कड़े और अथक परिश्रम के चलते कल आपको बहुत सुखद परिणाम वेतन वृद्धि और इंक्रीमेंट (Salary Increment News) के रूप में सामने आ सकते हैं; बॉस आपकी डेडिकेशन की सार्वजनिक प्रशंसा करेंगे.

बिजनेस: मुश्किल आर्थिक समय में भी कल व्यापारियों की 'जीरो-एरर पॉलिसी' (Zero-Error Policy) कॉरपोरेट क्लाइंट्स को आपकी तरफ तेजी से आकर्षित करेगी, जिससे विदेशी मार्केट में आपके प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी. बाजार से अटका पुराना धन वापस मिलने से आप अपने पुराने कर्ज चुकाने में पूरी तरह सफल रहेंगे.

करियर: आपकी राजनीतिक और रणनीतिक सोच मार्केट की अस्थिरता पर भारी पड़ेगी; मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े लोगों के लिए कल बड़ी कमर्शियल डील क्लोज करने का दिन है; इसके लिए कल सुबह 08:15 से 10:15 और दोपहर 01:15 से 02:15 बजे का समय सबसे सही रहेगा. कंपनी को बड़े वित्तीय नुकसान से बचाने में आपका अहम रोल रहेगा.

यूथ: ऑफिस में मैनेजमेंट द्वारा कल आपको कंपनी की किसी बड़ी कॉर्पोरेट पॉलिसी को रिडिजाइन करने की मुख्य जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है. पारिवारिक उत्तरदायित्वों को निभाने में जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा. कैंपस प्लेसमेंट (Campus Placement) में छात्रों को प्रतिष्ठित कंपनियों में इंटर्नशिप मिल सकती है.

शुभ रंग: ब्लू | शुभ अंक: 7 | अशुभ अंक: 4

मकर राशि (Capricorn)

चंद्रमा कल आपकी ही राशि में गोचर करेंगे, जिससे आपका मन पूरी तरह शांत, प्रफुल्लित और खुशनुमा रहेगा. टेक और स्टार्टअप (Tech & Startup Funding) से जुड़े युवाओं को कल मार्केट से कोई बहुत बड़ी फंडिंग या एंजेल इन्वेस्टर मिल सकता है; आपकी बिल्कुल नई सोच बाजार में एक नया ट्रेंड सेट करेगी, जिससे साख बढ़ेगी.

बिजनेस: कूटनीतिक संबंधों का फायदा कल आपको बड़े एक्सपोर्ट ऑर्डर्स के रूप में मिलेगा, जिससे वैश्विक स्तर पर आपकी ब्रांड इमेज मजबूत होगी. डिजिटल इंडिया मुहिम के तहत कल आपको सरकारी टैरिफ में विशेष छूट मिलने की संभावना है; बिजनेस को ऑटोमेट करने के लिए पूर्व में किया गया निवेश सफल रहेगा.

करियर: ऑफिस में कल आपको अपने तरीके से काम करने की पूरी आजादी मिलेगी; टॉप मैनेजमेंट आपको किसी फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट का मुख्य इंचार्ज बना सकता है. आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस कल आपको करियर के नए और अनछुए अवसर प्रदान करेगी; साथ ही आपकी यूनिक अप्रोच के लिए विशेष बोनस मिल सकता है.

यूथ: लव लाइफ में कल दोस्ती और रोमांस का बेहतरीन तालमेल देखने को मिलेगा; रिश्तेदारों के साथ संबंधों में सकारात्मक बदलाव आएंगे. छात्रों को कल मेंटर्स की तरफ से कोई विशेष प्रोजेक्ट मिल सकता है; खिलाड़ी आधुनिक तकनीक और टूल्स का पूरा लाभ मैदान पर उठाएंगे.

शुभ रंग: ब्राउन | शुभ अंक: 1 | अशुभ अंक: 8

कुंभ राशि (Aquarius)

चंद्रमा के बारहवें भाव में होने से कल विदेशी संपर्कों या अनजान लोगों के साथ ऑनलाइन डील्स करने से बड़ा व्यापारिक नुकसान हो सकता है. कल ग्रह गोचर आपके विपरीत होने से प्रोजेक्ट्स में आपकी एक छोटी सी भी तकनीकी गलती कंपनी को बहुत बड़ा वित्तीय नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए हर फाइल को री-चेक करें.

बिजनेस: कल मार्केट की स्थिरता आपके पक्ष में नहीं रहेगी, छोटे ट्रेडर्स अपनी पोजीशन से हाथ धो सकते हैं. फॉरेन मार्केट में अस्थिरता आपके एक्सपोर्ट ऑर्डर्स को अधर में लटका सकती है; कच्चे तेल की कीमतों में आया उछाल आपके ट्रांसपोर्टेशन के खर्च को बढ़ा देगा. ग्राहकों का भरोसा कम होने से बिक्री गिरेगी; बजट प्रभावित होगा.

करियर: ऑफिस में कलीग्स और को-वर्कर्स के साथ संवाद की कमी (कम्युनिकेशन गैप) कल किसी बड़े प्रोजेक्ट में देरी का मुख्य कारण बनेगी. सीनियर अधिकारियों के साथ किसी नीति पर असहमति आपकी नौकरी के लिए खतरा पैदा कर सकती है; अपनी राय थोपने की कोशिश न करें. आपकी मेहनत का क्रेडिट कोई और ले जा सकता है.

सावधान: कल कार्यस्थल पर आपकी ईमानदारी को कुछ लोग आपकी 'कमजोरी' समझने की भूल कर सकते हैं, सजग रहें. लाइफ पार्टनर के साथ पुराने घरेलू विवाद दोबारा उभर सकते हैं; रिश्तेदारों का हस्तक्षेप व्यक्तिगत जीवन में कड़वाहट पैदा कर सकता है. प्रतियोगी छात्रों को याद रखने में कठिनाई होगी.

शुभ रंग: ऑरेंज | शुभ अंक: 2 | अशुभ अंक: 7

मीन राशि (Pisces)

चंद्रमा के ग्यारहवें भाव में होने से कल आपको अपने सभी व्यावसायिक और पारिवारिक कर्तव्यों को पहचान कर उन्हें पूरा करना चाहिए. कल नौकरीपेशा लोगों का ऑफिस में काम पूरी तरह 'साइलेंट वर्क' रहेगा, लेकिन आपके द्वारा डिलीवर किए गए प्रोजेक्ट्स के रिजल्ट्स बाजार में जमकर 'शोर' मचाएंगे, जिससे आपका दबदबा बढ़ेगा.

बिजनेस: कल आपका वर्षों का बिजनेस को लेकर तजुर्बा और अनुभव आपको गलत व फ्रॉड लोगों से बचाएगा, जिससे आप घाटे वाले सौदों से बहुत आसानी से बच जाएंगे. इंटरनेशनल अप्स-डाउन के चलते आपकी सर्विस और प्रोडक्ट की क्वालिटी डिमांड अचानक फॉरेन मार्केट्स में बढ़ जाएगी; विदेशी क्लाइंट्स खुद पहल करेंगे.

करियर: आपकी गजब की इमेजिनेशन पावर और क्रिएटिविटी को देखते हुए कल बॉस आपके साथ एक बड़ी स्पेशल मीटिंग फिक्स कर सकते हैं; टॉप मैनेजमेंट कल आपको कंपनी का 'क्रिएटिव हेड' का प्रतिष्ठित पद ऑफर कर सकता है. आर्थिक पक्ष कल बहुत मजबूत रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा.

यूथ: कल माता जी के साथ क्वालिटी समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी; लव लाइफ में एक रूहानी जुड़ाव महसूस करेंगे और घर में आध्यात्मिक शांति का वास होगा. कलाकारों को कल समाज को बड़ा संदेश देने वाला एक बेहतरीन मंच मिलेगा; खिलाड़ियों को कोच से जीत का गुरुमंत्र हासिल होगा.

शुभ रंग: सिल्वर | शुभ अंक: 6 | अशुभ अंक: 3

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