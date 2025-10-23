Aaj Ka Mithun Rashifal: संतान पक्ष से मिलेगी खुशखबरी, बिजनेस में बरतें सावधानी, पढ़ें आज का मिथुन राशिफल
Today Gemini Horoscope 23 October 2025: मिथुन राशिफल वालों के लिए गुरुवार दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मिथुन राशिफल.
Aaj Ka Mithun Rashifal 23 October 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा पंचम भाव में होने से संतान सुख और रचनात्मकता से जुड़ी खुशखबर मिल सकती है. आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन निर्णय लेने से पहले परिस्थितियों को परखना जरूरी रहेगा.
दिन मिश्रित परिणाम वाला है, इसलिए हर काम में संतुलन और धैर्य रखें.
आज का मिथुन परिवार राशिफल
आज परिवार में हंसी-खुशी का माहौल रहेगा. अत्यधिक व्यस्तता के बावजूद परिवार के साथ समय बिताने से मन हल्का होगा. संतान से जुड़ी कोई शुभ सूचना घर में उत्साह बढ़ा सकती है. बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके आत्मविश्वास को और मजबूत करेगा.
आज का मिथुन लव राशिफल
पार्टनर के साथ समय बिताना अच्छा रहेगा, लेकिन गुस्से और गलतफहमी से बचें. कपल्स के बीच किसी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं, जिन्हें बातचीत से सुलझाना बेहतर रहेगा. सिंगल लोगों को नया कनेक्शन मिल सकता है, पर जल्दबाजी न करें.
आज का मिथुन व्यापार राशिफल
बिजनेस में किसी मीटिंग या बातचीत से पहले पूरी तैयारी कर लें. साझेदारी में विवाद या असहमति की संभावना है, इसलिए व्यवहार में संयम रखें. किसी नई डील को फाइनल करने से पहले दस्तावेजों को दोबारा जांच लें.
आज का मिथुन नौकरी राशिफल
ऑफिस में फाइनेंस या पेमेंट से जुड़े मामलों में सावधानी रखें. कोई पुराना प्रोजेक्ट दोबारा शुरू हो सकता है. सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, जिससे कार्य में प्रगति होगी. कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारी आपकी मेहनत को पहचानेंगे.
आज का मिथुन युवा और करियर राशिफल
कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स को सफलता के लिए पहले से रणनीति बनानी होगी. पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने के लिए ध्यान और योग का सहारा लें. रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े युवाओं को नई प्रेरणा मिलेगी.
आज का मिथुन हेल्थ राशिफल
आज आपको सेहत के प्रति सतर्क रहना चाहिए. नींद की कमी और तनाव से बचें. सुबह प्राणायाम और हल्का व्यायाम दिनभर के लिए एनर्जी देगा.
- शुभ अंक: 9
- शुभ रंग: नेवी ब्लू
- अशुभ अंक: 6
आज का मिथुन उपाय
गुरुवार को पीले वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें. इससे बुद्धि, स्वास्थ्य और निर्णय शक्ति में सुधार होगा.
FAQs
प्र. आज मिथुन राशि वालों को क्या सावधानी रखनी चाहिए?
उत्तर किसी के साथ पार्टनरशिप या वित्तीय डील करते समय जल्दबाजी न करें.
प्र. आज किस दिशा में यात्रा शुभ रहेगी?
उत्तर पश्चिम दिशा की यात्रा से लाभ मिलेगा.
प्र. आज मिथुन राशि का लकी कलर और अंक क्या है?
उत्तर लकी कलर नेवी ब्लू और लकी अंक 9 रहेगा.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
