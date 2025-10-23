हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Mesh Rashifal: चंद्रमा के 7वें भाव में होने से प्रेम जीवन में दिखेंगे बेहतर बदलाव! पढ़ें आज का मेष राशिफल

Aaj Ka Mesh Rashifal: चंद्रमा के 7वें भाव में होने से प्रेम जीवन में दिखेंगे बेहतर बदलाव! पढ़ें आज का मेष राशिफल

Today Aries Horoscope 23 October 2025: मेष राशिफल वालों के लिए गुरुवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मेष राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 23 Oct 2025 02:00 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Aaj Ka Mesh Rashifal 23 October 2025: आज का दिन साझेदारी, दाम्पत्य और सामाजिक संबंधों के लिए शुभ रहेगा. चन्द्रमा के सप्तम भाव में होने से पति-पत्नी के बीच समझदारी और तालमेल बढ़ेगा.

आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपनी वाणी से दूसरों को प्रभावित करेंगे. पढ़ें आज का मेष राशिफल

आज का मेष परिवार राशिफल

आज परिवार में सामंजस्य बना रहेगा. दाम्पत्य जीवन में प्रेम और रोमांस का माहौल रहेगा. घर के बुजुर्गों के साथ करियर या निवेश को लेकर चर्चा हो सकती है, जिससे आपको आगे बढ़ने की दिशा मिलेगी. पारिवारिक जिम्मेदारियों को आप समझदारी से निभाएंगे.

आज का मेष लव राशिफल

प्रेम जीवन में आज मधुरता बनी रहेगी. साथी के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. अविवाहित जातकों के लिए कोई खास मुलाकात हो सकती है. रिश्ते में विश्वास और संवाद दोनों को प्राथमिकता दें, तभी स्थिरता बनी रहेगी.

आज का मेष व्यापार राशिफल

चन्द्रमा के सप्तम भाव में होने से बिजनेस में तेजी आएगी. आज साझेदारी से लाभ होगा और पुराने संपर्कों से फायदा मिल सकता है. सरकारी कार्यों में देरी से बचें और किसी भी निर्णय को खुद लें. व्यापार विस्तार के संकेत बन रहे हैं.

आज का मेष नौकरी राशिफल

वर्कस्पेस पर आपकी सतर्कता से अच्छे परिणाम मिलेंगे. सहकर्मियों का उत्साह बढ़ेगा और आप नेतृत्व की भूमिका निभा सकते हैं. हालांकि, कुछ तकनीकी या प्रोजेक्ट संबंधी चुनौतियाँ सामने आएंगी, लेकिन आप धैर्य से उन्हें सुलझा लेंगे.

आज का मेष युवा और करियर राशिफल

स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए दिन लाभकारी रहेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को अच्छे संकेत मिलेंगे. हालांकि, समय प्रबंधन की कमी तनाव दे सकती है, इसलिए दिन की योजना बनाकर चलें.

आज का मेष धन राशिफल

आर्थिक दृष्टि से दिन लाभकारी है. साझेदारी से लाभ और नए निवेश के अवसर बनेंगे. परंतु अनावश्यक खर्चों से बचें और बचत को प्राथमिकता दें. परिवार या बिजनेस में निवेश करने से पहले विशेषज्ञ सलाह लें.

आज का मेष हेल्थ राशिफल

सेहत सामान्य रहेगी. योग, प्राणायाम और मेडिटेशन से शारीरिक और मानसिक संतुलन बना रहेगा. पेट संबंधी परेशानी से बचने के लिए खानपान में अनुशासन रखें.

शुभ अंक 2
शुभ रंग क्रीम
अशुभ अंक 1

उपाय हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं तथा "ॐ हनुमते नमः" का 11 बार जप करें.

FAQs

प्रश्न 1 क्या आज मेष राशि वालों को निवेश करना चाहिए?
उत्तर हां, लेकिन किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर ही निवेश करें, जल्दबाजी से बचें.

प्रश्न 2 क्या आज प्रेम प्रस्ताव देने के लिए सही दिन है?
उत्तर हां, ग्रह स्थिति अनुकूल है, आपके भावों को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल सकती है.

प्रश्न 3 स्वास्थ्य के लिए आज कौन-सा योग सबसे उपयुक्त रहेगा?
उत्तर प्राणायाम और सूर्य नमस्कार से ऊर्जा और मन दोनों संतुलित रहेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यताजानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 23 Oct 2025 02:00 AM (IST)
Aries Horoscope Today Horoscope Aaj Ka Mesh Rashifal Today Aries Horoscope

Frequently Asked Questions

मेष राशि वालों के लिए आज स्वास्थ्य संबंधी क्या सलाह है?

सेहत सामान्य रहेगी। पेट संबंधी परेशानी से बचने के लिए खानपान में अनुशासन रखें।

