Aaj Ka Mesh Rashifal 23 October 2025: आज का दिन साझेदारी, दाम्पत्य और सामाजिक संबंधों के लिए शुभ रहेगा. चन्द्रमा के सप्तम भाव में होने से पति-पत्नी के बीच समझदारी और तालमेल बढ़ेगा.

आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपनी वाणी से दूसरों को प्रभावित करेंगे. पढ़ें आज का मेष राशिफल

आज का मेष परिवार राशिफल

आज परिवार में सामंजस्य बना रहेगा. दाम्पत्य जीवन में प्रेम और रोमांस का माहौल रहेगा. घर के बुजुर्गों के साथ करियर या निवेश को लेकर चर्चा हो सकती है, जिससे आपको आगे बढ़ने की दिशा मिलेगी. पारिवारिक जिम्मेदारियों को आप समझदारी से निभाएंगे.

आज का मेष लव राशिफल

प्रेम जीवन में आज मधुरता बनी रहेगी. साथी के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. अविवाहित जातकों के लिए कोई खास मुलाकात हो सकती है. रिश्ते में विश्वास और संवाद दोनों को प्राथमिकता दें, तभी स्थिरता बनी रहेगी.

आज का मेष व्यापार राशिफल

चन्द्रमा के सप्तम भाव में होने से बिजनेस में तेजी आएगी. आज साझेदारी से लाभ होगा और पुराने संपर्कों से फायदा मिल सकता है. सरकारी कार्यों में देरी से बचें और किसी भी निर्णय को खुद लें. व्यापार विस्तार के संकेत बन रहे हैं.

आज का मेष नौकरी राशिफल

वर्कस्पेस पर आपकी सतर्कता से अच्छे परिणाम मिलेंगे. सहकर्मियों का उत्साह बढ़ेगा और आप नेतृत्व की भूमिका निभा सकते हैं. हालांकि, कुछ तकनीकी या प्रोजेक्ट संबंधी चुनौतियाँ सामने आएंगी, लेकिन आप धैर्य से उन्हें सुलझा लेंगे.

आज का मेष युवा और करियर राशिफल

स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए दिन लाभकारी रहेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को अच्छे संकेत मिलेंगे. हालांकि, समय प्रबंधन की कमी तनाव दे सकती है, इसलिए दिन की योजना बनाकर चलें.

आज का मेष धन राशिफल

आर्थिक दृष्टि से दिन लाभकारी है. साझेदारी से लाभ और नए निवेश के अवसर बनेंगे. परंतु अनावश्यक खर्चों से बचें और बचत को प्राथमिकता दें. परिवार या बिजनेस में निवेश करने से पहले विशेषज्ञ सलाह लें.

आज का मेष हेल्थ राशिफल

सेहत सामान्य रहेगी. योग, प्राणायाम और मेडिटेशन से शारीरिक और मानसिक संतुलन बना रहेगा. पेट संबंधी परेशानी से बचने के लिए खानपान में अनुशासन रखें.

शुभ अंक 2

शुभ रंग क्रीम

अशुभ अंक 1

उपाय हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं तथा "ॐ हनुमते नमः" का 11 बार जप करें.

FAQs

प्रश्न 1 क्या आज मेष राशि वालों को निवेश करना चाहिए?

उत्तर हां, लेकिन किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर ही निवेश करें, जल्दबाजी से बचें.

प्रश्न 2 क्या आज प्रेम प्रस्ताव देने के लिए सही दिन है?

उत्तर हां, ग्रह स्थिति अनुकूल है, आपके भावों को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल सकती है.

प्रश्न 3 स्वास्थ्य के लिए आज कौन-सा योग सबसे उपयुक्त रहेगा?

उत्तर प्राणायाम और सूर्य नमस्कार से ऊर्जा और मन दोनों संतुलित रहेंगे.

