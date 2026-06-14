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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTarot Rashifal 14 June 2026: मकर राशि वालों को नए निवेश से होगा बड़ा लाभ, धनु का पक्ष लेंगे प्रभावशाली लोग, जानें रविवार का टैरो राशिफल

Tarot Rashifal 14 June 2026: मकर राशि वालों को नए निवेश से होगा बड़ा लाभ, धनु का पक्ष लेंगे प्रभावशाली लोग, जानें रविवार का टैरो राशिफल

Tarot Rashifal 14 June 2026: टैरो राशिफल, मकर को नए निवेश से बड़ा लाभ व धनु की बढ़ेगी सामाजिक प्रतिष्ठा. वृश्चिक की योजनाएं होंगी सफल, सिंह कानूनी विवाद और कर्क राशि वाले प्रॉपर्टी के झगड़ों से बचें.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 14 Jun 2026 01:17 AM (IST)
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Tarot Rashifal 14 June 2026: टैरो रीडिंग, रविवार का दिन मकर, धनु, वृश्चिक और मेष राशि के जातकों के लिए नई योजनाएं बनाने और वित्तीय लाभ कमाने के लिए बेहद शानदार रहने वाला है. मकर राशि के लोगों को नए निवेश से बड़ा मुनाफा और राजकीय कार्यों में सफलता मिलेगी, वहीं धनु राशि वालों का पक्ष समाज के प्रभावशाली लोग लेंगे. वृश्चिक राशि के जातकों को अपनी मेहनत के अनुरूप बेहतरीन सफलता प्राप्त होगी. दूसरी ओर, मिथुन, कर्क और सिंह राशि के जातकों को आज पारिवारिक अशांति, जमीन विवाद और कानूनी झंझटों से विशेष सावधान रहने की सलाह दी गई है.

प्रसिद्ध टैरो एक्सपर्ट नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) के कार्ड विश्लेषण से जानें, आज आपकी राशि के भाग्यफल में क्या खास है.

मेष टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के लोगों को आय अच्छी बनी रहेगी. घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान दें. अध्यात्मिक उन्नति होगी. साथ ही आज आप किसी धार्मिक स्थल पर भी धूमने के लिए जा सकते हैं.

वृषभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के लोगों को कोई नई सूचनाएं और संदेश आपकी महत्वकांक्षाओं को नए पर लग सकते हैं. साथ ही आज आपको यात्राओं की अधिकता के कारण स्वास्थ्य थोड़ा नरम रहने वाला है.

मिथुन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के लोगों को किसी लापरवाही या गलती की वजह से परिवार में अशांति बढ़ सकती है. वित्तीय मामलों में अपको व्यस्तता बनी रहेगी. वैक्टीरिया/संक्रमित रोगो से बचना चाहिए.

कर्क टैरो राशिफल 
कर्क राशि के लोगों के लिए टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि दूसरे लोगों के सामने आप अपने आपको बेहतर ढंग से अभिव्यक्त करेंगे. भूमि या भवन के विवाद के कारण मानसिक अशांति होगी.

सिंह टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के लोगों को सामान्य सी बात पर कानूनी विवाद उत्पन्न हो सकता है. कागजी कामकाजी और रोजमर्रा से कार्यों आप बेहतर ढंग से कर पाएंगे. आज आपके यात्रा के योग बन रहा है.

कन्या टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रही है कि कन्या राशि के लोग इन दिनों काफी ऊंचे ख्यालों में खोएं रहेंगे. साथ ही कुछ कल्पनाएं आपके मन में व्यस्थित कर सकती हैं. नई परियोजनाओं की शुरुआत भी आप आज से कर सकते हैं. दूसरों का सहयोग लेने में हिचक न दिखाएं.

तुला टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के लोगों को इस समय आपको कुछ अवरोधों का सामना करना पड़ सकता है. साथ ही आज आपका दांपत्य जीवन सामान्यत: ठीक रहेगा. नवीन रोजगार प्राप्ति में सहायता मिलेगी.

वृश्चिक टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के लोगों को इस समय नए कार्यों की योजना बनानी चाहिए. ग्रहस्थितियां अनुकूल होने के कारण संघर्ष अनुरुप सफलता का प्रतिशत भी काफी अच्छा रहने वाला है.

धनु टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि बता रही है कि धनु राशि के लोग महत्वपूर्ण पदों पर बैठे प्रभावशाली लोग आपका पक्ष लेंगे. सामाजिक प्रतिष्ठा बढाने हेतु आप प्रयासरत रहेंगे. मन में शांति होगी.

मकर टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के लोगों को वित्तीय कार्य निपटाना और नए निवेश से आपको लाभ हो सकता है. आजीविका के क्षेत्र में परिवर्तन भी देखने को मिलेगा. राजकीय कार्यों में लाभ होगा.

कुंभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कुंभ राशि के लोगों को समय प्रबंधन से कई रुके हुए काम पूरे कर सकते हैं. इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है. अनिश्चितता के कारण मानसिक तनाव की स्थितियां आएगी.

मीन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स के अनुसार, मीन राशि के लोगों को सहयोग और सहभागिता के साथ विरोधों का भी सामना करना पड़ सकता है. व्यवसाय में अत्यंत प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा.

ये भी पढ़ें: Kal Ka Rashifal 14 June 2026: रविवार को वृषभ राशि में चंद्रमा का बड़ा गोचर, इन 4 राशियों के बिजनेस में होगी धनवर्षा, खुलेंगे नई फ्रेंचाइजी के रास्ते!

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 14 Jun 2026 01:17 AM (IST)
Tags :
Horoscope Tarot Horoscope Rashifal Tarot Card Reading
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