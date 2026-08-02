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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Meen Rashifal 2 August 2026: बिजनेस में रहें सतर्क, प्रमोशन में हो सकती है देरी

Aaj Ka Meen Rashifal 2 August 2026: बिजनेस में रहें सतर्क, प्रमोशन में हो सकती है देरी

Pisces Horoscope Today: क्या 2 अगस्त 2026 को मीन राशि वालों को बिजनेस और नौकरी में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? जानें व्यापार, करियर, धन, परिवार, शिक्षा और स्वास्थ्य का विस्तृत राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 02 Aug 2026 03:55 AM (IST)
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Aaj Ka Meen Rashifal 2 August 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रात्रि 11:16 बजे तक रहेगी, इसके बाद पंचमी तिथि प्रारंभ होगी. पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रात्रि 9:37 बजे तक रहेगा, फिर उत्तराभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. 

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, अतिगंड योग और सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा दोपहर 3:27 बजे के बाद मीन राशि में प्रवेश करेंगे. इससे पहले चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष और उसके बाद चंद्रमा-शनि का विष दोष प्रभावी रहेगा. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 12:15 बजे तक
शुभ चौघड़िया: दोपहर 2:00 बजे से 3:00 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 4:30 बजे से 6:00 बजे तक
शुभ दिशा: पश्चिम दिशा

बिजनेस राशिफल

मीन राशि के जातकों के लिए 2 अगस्त 2026 का दिन धैर्य और समझदारी के साथ आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है. चंद्रमा द्वादश भाव में होने से योजनाओं में उतार-चढ़ाव और नए संपर्कों में दूरी आने की संभावना बन सकती है. व्यापार में सफलता के लिए मेहनत और समर्पण सबसे बड़ा मंत्र रहेगा.

यदि नया व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो पहले उससे जुड़ी सभी जानकारियां अच्छी तरह जुटा लें. सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी सतर्क रहें. दोपहर 3:27 बजे तक चंद्रमा-राहु ग्रहण दोष और उसके बाद चंद्रमा-शनि विष दोष के प्रभाव से किसी कारोबारी पार्टी के साथ मार्जिन या भुगतान को लेकर विवाद हो सकता है. ऐसे में संयम और शांति बनाए रखना आपके हित में रहेगा.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन मेहनत और अनुशासन की परीक्षा लेने वाला रहेगा. आपके कार्य और समर्पण का मूल्यांकन हो रहा है, इसलिए हर जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाएं. प्रमोशन या ट्रांसफर से जुड़ी योजनाओं में फिलहाल देरी हो सकती है.

कार्यस्थल पर आलस्य से बचें, क्योंकि समय पर काम पूरा न करने से आपकी छवि प्रभावित हो सकती है. मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े लोगों का किसी मित्र या सहयोगी से मतभेद हो सकता है, जिसे बातचीत से सुलझाना बेहतर रहेगा.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें. किसी भी नए निवेश या बड़े खर्च से पहले सभी पहलुओं की जांच करें. व्यापार में उतार-चढ़ाव के बावजूद धैर्य बनाए रखने से भविष्य में लाभ मिलने की संभावना रहेगी.

लव और फैमिली राशिफल

पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर परिवार के बड़े सदस्यों के साथ महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है. आपसी समझ और संवाद से विवाद टल सकते हैं. परिवार में शांति बनाए रखने के लिए धैर्य और संयम जरूरी रहेगा.

हेल्थ राशिफल

अधिक यात्रा के कारण थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त आराम करें, संतुलित भोजन लें और शरीर को ऊर्जा देने वाली दिनचर्या अपनाएं.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों को लक्ष्य पर पूरा ध्यान बनाए रखने की आवश्यकता है. नियमित अध्ययन और समय का सही उपयोग करने से भविष्य में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: सिल्वर
भाग्यशाली अंक: 1
अशुभ अंक: 6

उपाय

आज भगवान शिव का अभिषेक करें और जरूरतमंदों को सफेद वस्तुओं का दान करें. साथ ही महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय जल्दबाजी से बचें. इससे मानसिक तनाव कम होगा, पारिवारिक विवाद शांत होंगे और कार्यक्षेत्र में सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना बढ़ेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 02 Aug 2026 03:55 AM (IST)
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