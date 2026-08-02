Aaj Ka Meen Rashifal 2 August 2026: बिजनेस में रहें सतर्क, प्रमोशन में हो सकती है देरी

Aaj Ka Meen Rashifal 2 August 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रात्रि 11:16 बजे तक रहेगी, इसके बाद पंचमी तिथि प्रारंभ होगी. पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रात्रि 9:37 बजे तक रहेगा, फिर उत्तराभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, अतिगंड योग और सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा दोपहर 3:27 बजे के बाद मीन राशि में प्रवेश करेंगे. इससे पहले चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष और उसके बाद चंद्रमा-शनि का विष दोष प्रभावी रहेगा. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 12:15 बजे तक

शुभ चौघड़िया: दोपहर 2:00 बजे से 3:00 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 4:30 बजे से 6:00 बजे तक

शुभ दिशा: पश्चिम दिशा

बिजनेस राशिफल

मीन राशि के जातकों के लिए 2 अगस्त 2026 का दिन धैर्य और समझदारी के साथ आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है. चंद्रमा द्वादश भाव में होने से योजनाओं में उतार-चढ़ाव और नए संपर्कों में दूरी आने की संभावना बन सकती है. व्यापार में सफलता के लिए मेहनत और समर्पण सबसे बड़ा मंत्र रहेगा.

यदि नया व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो पहले उससे जुड़ी सभी जानकारियां अच्छी तरह जुटा लें. सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी सतर्क रहें. दोपहर 3:27 बजे तक चंद्रमा-राहु ग्रहण दोष और उसके बाद चंद्रमा-शनि विष दोष के प्रभाव से किसी कारोबारी पार्टी के साथ मार्जिन या भुगतान को लेकर विवाद हो सकता है. ऐसे में संयम और शांति बनाए रखना आपके हित में रहेगा.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन मेहनत और अनुशासन की परीक्षा लेने वाला रहेगा. आपके कार्य और समर्पण का मूल्यांकन हो रहा है, इसलिए हर जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाएं. प्रमोशन या ट्रांसफर से जुड़ी योजनाओं में फिलहाल देरी हो सकती है.

कार्यस्थल पर आलस्य से बचें, क्योंकि समय पर काम पूरा न करने से आपकी छवि प्रभावित हो सकती है. मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े लोगों का किसी मित्र या सहयोगी से मतभेद हो सकता है, जिसे बातचीत से सुलझाना बेहतर रहेगा.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें. किसी भी नए निवेश या बड़े खर्च से पहले सभी पहलुओं की जांच करें. व्यापार में उतार-चढ़ाव के बावजूद धैर्य बनाए रखने से भविष्य में लाभ मिलने की संभावना रहेगी.

लव और फैमिली राशिफल

पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर परिवार के बड़े सदस्यों के साथ महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है. आपसी समझ और संवाद से विवाद टल सकते हैं. परिवार में शांति बनाए रखने के लिए धैर्य और संयम जरूरी रहेगा.

हेल्थ राशिफल

अधिक यात्रा के कारण थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त आराम करें, संतुलित भोजन लें और शरीर को ऊर्जा देने वाली दिनचर्या अपनाएं.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों को लक्ष्य पर पूरा ध्यान बनाए रखने की आवश्यकता है. नियमित अध्ययन और समय का सही उपयोग करने से भविष्य में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: सिल्वर

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 6

उपाय

आज भगवान शिव का अभिषेक करें और जरूरतमंदों को सफेद वस्तुओं का दान करें. साथ ही महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय जल्दबाजी से बचें. इससे मानसिक तनाव कम होगा, पारिवारिक विवाद शांत होंगे और कार्यक्षेत्र में सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना बढ़ेगी.

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