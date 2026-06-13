Kal Ka Rashifal, 14 June 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार, कल ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और अमावस्या तिथि का विशेष संयोग बन रहा है. कल दोपहर 12:20 तक चतुर्दशी तिथि रहेगी और इसके बाद अमावस्या तिथि की शुरुआत हो जाएगी. नक्षत्रों की बात करें तो कल रात्रि 10:14 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा और इसके बाद मृगशिरा नक्षत्र लग जाएगा. चंद्रमा कल पूरे दिन अपनी उच्च स्थिति में वृषभ राशि में संचार करेंगे, जिससे कई राशियों के लिए संडे का यह वीकेंड बड़ा धन लाभ और मानसिक शांति लेकर आ रहा है.

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, कल आकाश मंडल में वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और शंख योग के साथ धृति योग का महासंयोग बन रहा है. इसके अलावा, यदि आपकी राशि मेष, कर्क, तुला या मकर है, तो आपको रूचक और हंस योग का सीधा फायदा मिलेगा, वहीं मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि वालों को भद्र राजयोग का पूरा सपोर्ट मिलने जा रहा है.

आइए, प्रसिद्ध ज्योतिष एवं कुंडली विश्लेषक डॉ. अनीष व्यास (पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान) के अनुसार जानते हैं कि कल रविवार को मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के जीवन में करियर, बिजनेस, लव लाइफ और सेहत के मामले में क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं.

कल का पंचांग व शुभ मुहूर्त:

तिथि: दोपहर 12:20 तक द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी, इसके बाद अमावस्या तिथि.

दोपहर 12:20 तक द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी, इसके बाद अमावस्या तिथि. नक्षत्र: रात्रि 10:14 तक रोहिणी, इसके बाद पूरे दिन मृगशिरा नक्षत्र रहेगा.

रात्रि 10:14 तक रोहिणी, इसके बाद पूरे दिन मृगशिरा नक्षत्र रहेगा. चन्द्रमा की स्थिति: चंद्रमा कल पूरे दिन वृषभ राशि में गोचर करेंगे.

चंद्रमा कल पूरे दिन वृषभ राशि में गोचर करेंगे. शुभ चौघड़िया (काम शुरू करने का समय): सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया) और दोपहर 02:00 से दोपहर 03:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया).

सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया) और दोपहर 02:00 से दोपहर 03:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया). राहुकाल (अशुभ समय): दोपहर 04:30 से शाम 06:00 बजे तक (इस समय कोई भी शुभ या नया काम करने से बचें).

दोपहर 04:30 से शाम 06:00 बजे तक (इस समय कोई भी शुभ या नया काम करने से बचें). शुभ यात्रा दिशा: कल पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए अत्यंत मंगलकारी और सफल रहेगा.

चंद्रमा के दूसरे भाव में होने से कल आपको अपने नैतिक मूल्यों को पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए. यदि आपके किसी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो कोर्ट जाने के बजाय मीडिएशन (मध्यस्थता) या सेटलमेंट की कोशिश करें, समय और पैसा दोनों बचेंगे.

बिजनेस: डेली नीड्स के बिजनेस को लेकर दिन की शुरुआत में थोड़े चिंतित रह सकते हैं, लेकिन दोपहर बाद धन का आगमन होने से आपकी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी. व्यापार में कोई शुभ समाचार मिलेगा, लेकिन अपने पार्टनर और कर्मचारियों की गतिविधियों पर पैनी नजर रखें.

करियर: ऑफिस में कल आपको अपनी मर्जी से काम करने की पूरी आजादी मिलेगी, जिससे आप बेहतरीन रिजल्ट (Excellent Results) दे पाएंगे. पुरानी फाइलें क्लियर होंगी. बॉस आपके काम को देखकर कल आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकते हैं. मूर्खों के साथ गॉसिप में समय बर्बाद न करें.

फैमिली: संडे की शाम को आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ एक बढ़िया और यादगार समय बिता सकते हैं. छात्रों और कलाकारों के लिए दिन मध्यम फलदायी रहेगा.

शुभ रंग: सिल्वर | शुभ अंक: 5 | अशुभ अंक: 4

वृषभ राशि (Taurus)

चंद्रमा कल आपकी ही राशि में गोचर करेंगे, जिससे आपका मन पूरी तरह शांत और प्रसन्नचित्त रहेगा. नई ब्रांच खोलने या फ्रेंचाइजी मॉडल (Franchise Model) पर काम करने के लिए संडे का यह दिन बेहद उत्तम है.

बिजनेस: व्यापारियों के लिए कल पेंडिंग पेमेंट्स कलेक्ट करने का बेस्ट दिन है. जो क्लाइंट्स लंबे समय से पैसा नहीं दे रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करें या लीगल नोटिस की बात करें, पेमेंट तुरंत क्लियर हो जाएगी. पुराने निवेश से आज तगड़ा मुनाफा होगा.

करियर: धृति योग बनने से वर्कप्लेस पर आपका सकारात्मक दृष्टिकोण आपको करियर में काफी आगे ले जाएगा. आप अपनी अनूठी कार्यशैली से सभी को कायल करने में सफल रहेंगे, लेकिन विरोधियों से सतर्क रहें. मार्केटिंग से जुड़े लोगों का ध्यान कल भटक सकता है.

फैमिली व लव: पारिवारिक और वैवाहिक जीवन पूरी तरह सामंजस्यपूर्ण रहेगा. माता-पिता या ससुराल पक्ष से आपको विशेष आशीर्वचन मिलेंगे. कल मार्केट में शॉपिंग के दौरान युवाओं के जीवन में प्रेम संबंधों की शुरुआत हो सकती है. छात्र पढ़ाई पर फोकस कर पाएंगे.

शुभ रंग: ऑरेंज | शुभ अंक: 2 | अशुभ अंक: 6

मिथुन राशि (Gemini)

चंद्रमा के बारहवें भाव में होने से कल आपको अपने फालतू के खर्चों को कम करने की सख्त जरूरत है. बिज़नेस में कल कोई इनसाइडर थ्रेट (Insider Threat) हो सकता है, कर्मचारियों की गलत हरकतों से डेटा लीक, फ्रॉड या चोरी का कोई संकेत मिल सकता है, इसलिए बहुत सावधान रहें.

बिजनेस: व्यापार में काम सामान्य गति से आगे नहीं बढ़ेगा, जिससे कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. अपने महत्वपूर्ण कार्यों को कल स्थगित न करें, अन्यथा जटिल स्थिति बन सकती है. मार्केट में किसी शॉप ओनर से वैचारिक मतभेद या विवाद की आशंका है.

करियर: नई टेक्नोलॉजी को समय पर न सीख पाने के कारण कल आप खुद को जूनियर स्टाफ से पीछे महसूस करेंगे, इसलिए खुद को अपग्रेड करने की जरूरत है. वर्कस्पेस पर प्रोजेक्ट डिले हो सकते हैं. विरोधी आपके खिलाफ साजिश रच सकते हैं, अलर्ट रहें.

सावधान: करियर को लेकर कल फैमिली द्वारा आपको कुछ कड़वी बातें कही जा सकती हैं, जो भविष्य में नई दिशा देंगी. कठोर शब्दों के इस्तेमाल से कल आपके माता-पिता या जीवनसाथी का दिल दुख सकता है, पारिवारिक कलह से दूर रहें. खिलाड़ी गलत संगत से बचें.

शुभ रंग: ऑफ व्हाइट | शुभ अंक: 7 | अशुभ अंक: 1

कर्क राशि (Cancer)

चंद्रमा के ग्यारहवें भाव में होने से कल आपको अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास करने चाहिए. ऑफिस में कल आपका वर्क एक्सीलेंस (Work Excellence) रहेगा, कोई डीप-डाइव एनालिसिस या आपकी कोर स्ट्रेंथ मैनेजमेंट के सामने शाइन करेगी, जिससे आपकी रेपुटेशन मजबूत होगी.

बिजनेस: व्यापार में कुछ शुरुआती परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप पूरे आत्मविश्वास से बिजनेस को पटरी पर ले आएंगे. प्रॉफिट में कुछ और कैपिटल जोड़कर बिजनेस में री-इन्वेस्ट करने की शानदार प्लानिंग कल बन सकती है. आपकी नई सेल्स स्ट्रेटजी विरोधियों को पस्त कर देगी.

करियर: नौकरीपेशा लोगों के सैलरी स्ट्रक्चर में सुधार की बातचीत चल सकती है, कंपनी की तरफ से इंश्योरेंस और मेडिकल बेनिफिट्स बढ़ाए जा सकते हैं. कार्यस्थल पर आपको अनुशासन सिद्ध करने का बेहतरीन अवसर मिलेगा.

सावधान: कल आपकी कोई मूल्यवान वस्तु या गैजेट खोने की संभावना है, अपना सामान बहुत सावधानी से रखें. संतान के साथ संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा होगी. धृति योग के प्रभाव से स्टूडेंट्स चिंताओं को दूर करके सफलता हासिल करेंगे.

शुभ रंग: पिंक | शुभ अंक: 8 | अशुभ अंक: 7

सिंह राशि (Leo)

चंद्रमा के दसवें भाव में होने से कल आपको अपने पिता के आदर्शों पर चलना चाहिए. बिजनेसमैन कल इंटरनेशनल मार्केट पर गहराई से रिसर्च करें; एक्सपोर्ट ऑपोर्चुनिटीज (Export Opportunities) और क्रॉस-बॉर्डर ई-कॉमर्स आपके बिज़नेस ग्रोथ में बहुत काम आने वाले हैं.

बिजनेस: आपके द्वारा किए गए अथक प्रयासों से आपको और आपकी पार्टी को बड़ा लाभ हासिल होगा. कल आप किसी ऑनलाइन प्रोजेक्ट या डिजिटल स्टार्टअप पर अपना पैसा और समय लगा सकते हैं. निवेश करने के लिए कल सुबह 10:15 से 12:15 और दोपहर 02:00 से 03:00 का समय सबसे भाग्यशाली रहेगा.

करियर: ऑफिस में कल आपके जूनियर्स आपको अपना आदर्श मानेंगे, जिससे कार्यस्थल पर आपका एक अलग और सम्मानजनक औरा बनेगा. नौकरीपेशा लोग पूरी एकाग्रता और दक्षता के साथ अपने पेशेवर प्रोजेक्ट को समय से पहले पूरा कर लेंगे, जिससे सीनियर्स का भरोसा बढ़ेगा. टीम मेंबर्स आपकी राय को पत्थर की लकीर मानेंगे.

यूथ: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र कल आलस्य का पूरी तरह त्याग करके अपने फील्ड में बेहतर करने में जुटे रहेंगे. पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा.

शुभ रंग: गोल्डन | शुभ अंक: 6 | अशुभ अंक: 9

कन्या राशि (Virgo)

चंद्रमा के नवम भाव में होने से कल आपकी सोशल लाइफ बहुत अच्छी रहेगी. बिजनेसमैन और युवाओं के लिए कल स्टार्टअप इकोसिस्टम (Startup Ecosystem) से जुड़ने का बेहतरीन दिन है; नए इनोवेटिव आइडियाज, नए कनेक्शन्स और फंडिंग की बड़ी ऑपोर्चुनिटीज कल आपको मिल सकती हैं.

बिजनेस: धृति योग के बनने से कल बिजनेस में बड़े सौदे आपको बहुत बड़ा वित्तीय लाभ दे सकते हैं. हार्डवेयर या कंस्ट्रक्शन मटेरियल के काम में मार्केट में भारी मांग रहेगी, जिससे आपका स्टॉक तुरंत खाली हो जाएगा और कैश फ्लो तेजी से बढ़ेगा. दूसरों के काम में हस्तक्षेप न करें.

करियर: ऑफिस में कल आपको कोई बेहतरीन ट्रैवल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है; यदि कोई क्लाइंट विजिट, कॉन्फ्रेंस या ट्रेनिंग प्रोग्राम का मौका मिल रहा है, तो तुरंत 'हां' बोलिए, इससे आपका प्रोफेशनल नेटवर्क एक्सपैंड होगा. मीटिंग में आपकी वर्किंग स्टाइल विरोधियों को शांत कर देगी. मैनेजमेंट आपको नई टीम का मेंटर नियुक्त कर सकता है.

सलाह: प्रतियोगी छात्र कल ग्रुप डिस्कशन (GD) या पर्सनल इंटरव्यू की तैयारी करें, करंट अफेयर्स पढ़ें और मिरर प्रैक्टिस करें, सफलता निश्चित है. घर के बड़े-बुजुर्गों के साथ बैठकर उनसे ज्ञान लें.

शुभ रंग: क्रीम | शुभ अंक: 4 | अशुभ अंक: 3

चंद्रमा के अष्टम भाव में होने से कल ननिहाल या ददियाल पक्ष में किसी बात को लेकर थोड़ा मनमुटाव होने की आशंका है. आज ऑफिस में ओवरटाइम (Overtime) का मुद्दा आपको बहुत सता सकता है, एक्स्ट्रा काम का क्रेडिट न मिलने से निराशा होगी; इसलिए प्रोफेशनल लाइफ में बाउंड्री सेट करना और "ना" बोलना सीखें.

बिजनेस: ग्रह स्थिति अनुकूल न होने से कल आपको अपने आलस्य को त्याग कर कड़ी मेहनत करनी होगी. फैमिली बिजनेस में हिस्सेदारी को लेकर आपसी मतभेद की सिचुएशन बन सकती है. क्लाइंट्स के साथ बातचीत में कड़वाहट आने से एक चलता-फिराता कॉन्ट्रैक्ट आपके हाथ से निकल सकता है, वाणी पर संयम रखें.

करियर: वर्कप्लेस पर आपको अपनी नियमित गतिविधियों में अतिरिक्त प्रयास करना होगा, क्योंकि अचानक वर्कलोड बढ़ सकता है. किसी प्रोजेक्ट के डिले होने से मन थोड़ा परेशान रहेगा.

सलाह: लव लाइफ के चक्कर में पड़कर अपना कीमती समय बर्बाद न करें, बल्कि अपने करियर को संवारने में लग जाएं, यही आपके भविष्य के लिए सही है. सेहत को दुरुस्त रखने के लिए छात्र योग और प्राणायाम का सहारा लें.

शुभ रंग: नेवी ब्लू | शुभ अंक: 9 | अशुभ अंक: 2

वृश्चिक राशि (Scorpio)

चंद्रमा के सप्तम भाव में होने से कल पति-पत्नी के बीच आपसी बॉन्डिंग बेहद मजबूत होगी. बिजनेसमैन के लिए कल कस्टमर एक्सपीरियंस पर्सनलाइजेशन (Customer Experience Personalization) का शानदार दिन है; हर कस्टमर को स्पेशल फील कराएं, जैसे उन्हें बर्थडे डिस्काउंट या स्पेशल ऑफर्स देकर अपनी ओर अट्रैक्ट करें.

बिजनेस: पैरेंटल या पुश्तैनी बिजनेस में कल आपके हाथ बड़ा प्रॉफिट लग सकता है. व्यापार-व्यवसाय में मनोनुकूल लाभ होगा और आय में वृद्धि होगी. काम करने के तरीके में बदलाव लाने से वेस्टेज बहुत कम होगा, जिससे आपके नेट प्रॉफिट मार्जिन में बढ़ोतरी होगी. फॉरेन डील फाइनल करने के लिए समय उपयुक्त है.

करियर: जो लोग इस डिजिटल युग में खुद को ढालना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले टेक्नोलॉजी के मामले में खुद को अपडेट करना होगा, तभी करियर में आगे बढ़ पाएंगे. वर्कस्पेस पर बॉस या पिता से सलाह लेना आपके लिए गेम-चेंजर साबित होगा. प्रमोशन के लिए अभी थोड़ी और मेहनत करनी होगी.

छात्र व फैमिली: परिवार में दोपहर तक हालात थोड़े तनावपूर्ण रह सकते हैं, शांति बनाए रखें. दूर-दराज रहने वाले प्रतियोगी छात्र ऑनलाइन स्टडी में आ रही जटिल समस्याओं को कल अपनी सूझबूझ से आसानी से निपटा लेंगे.

शुभ रंग: पिंक | शुभ अंक: 5 | अशुभ अंक: 7

धनु राशि (Sagittarius)

चंद्रमा के छठे भाव में होने से कल आपको किसी पुरानी बीमारी या शारीरिक कष्ट से पूरी तरह छुटकारा मिल जाएगा. बिजनेसमैन के लिए कल सोशल मीडिया पर नए यूजर्स को जनरेट करने और अपने डिजिटल कंटेंट को प्रमोट (Digital Content Promotion) करने का सबसे बेस्ट दिन है.

बिजनेस: कल आपकी मार्केटिंग टीम बहुत मजबूत रहेगी, जिससे धन लाभ के नए रास्ते खुलेंगे. कस्टमर्स खुद आपके रिव्यू, फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर शेयर करेंगे. बिजनेस को चमकाने के लिए आप पहले से अधिक सचेत रहेंगे और पुरानी गलतियों को सुधारेंगे. एनजीओ या सोशल वर्क वालों को बड़ी डोनेशन मिल सकती है.

करियर: आपकी जॉब प्रोफाइल में कल स्थिरता आएगी, जो लोग जॉब सिक्योरिटी को लेकर लंबे समय से परेशान थे, उन्हें बड़ी राहत मिलेगी. वर्कस्पेस पर किसी भी प्रकार की अप्रिय चर्चा या ऑफिस पॉलिटिक्स में शामिल होने से पूरी तरह बचें, केवल अपने काम पर ध्यान दें.

लव व यूथ: धृति योग बनने से दाम्पत्य जीवन में आपका लाइफ पार्टनर कल आपको कोई बहुत बड़ी खुशखबरी सुना सकता है. छात्र, कलाकार और खिलाड़ी अपने करियर को और बेहतर बनाने में अपनी पूरी ताकत झोंकते नजर आएंगे.

शुभ रंग: ब्राउन | शुभ अंक: 8 | अशुभ अंक: 3

मकर राशि (Capricorn)

चंद्रमा के पांचवें भाव में होने से कल आपको एक अच्छे और अनुशासित छात्र की तरह दिन गुजारना चाहिए. नया स्टार्टअप शुरू करने या अपने पुराने ट्रेडिशनल बिजनेस में ए.आई. एंड टेक (AI & Tech Integration) जोड़ने से मार्केट में आपकी एक नई और विशिष्ट पहचान बनेगी.

बिजनेस: बिजनेस में कल कर्मचारियों की तरफ से कोई बेहद सकारात्मक खबर मिलेगी, जिससे शाम तक आपका सारा मानसिक तनाव दूर हो जाएगा. बिजनेसमैन आने वाले हफ़्ते की प्लानिंग और स्ट्रेटेजी आज ही तैयार कर लें. मार्केटिंग से जुड़े लोगों को अपना शेड्यूल कल थोड़ा टाइट रखना पड़ेगा.

करियर: आपके काम में 'परफेक्शन' को कल ऑफिस में खूब सराहा जाएगा. बॉस आपके द्वारा बनाई गई प्रेजेंटेशन को पूरी टीम के लिए एक 'मॉडल' के रूप में इस्तेमाल करेंगे. वीकेंड होने के बावजूद कल काम का प्रेशर काफी कम रहेगा, जिससे आप पेंडिंग पर्सनल काम भी ऑफिस के साथ मैनेज कर लेंगे.

यूथ: कलाकार और खिलाड़ी कल अपने फील्ड में बेहद चुस्त और जोश में रहेंगे, आपकी ऊर्जा का स्तर बहुत ऊंचा होगा. ग्रह स्थिति पक्ष में होने से जीवन में पुराने प्यार की वापसी हो सकती है.

शुभ रंग: रेड | शुभ अंक: 7 | अशुभ अंक: 5

कुंभ राशि (Aquarius)

चंद्रमा के चतुर्थ भाव में होने से कल घर के रिनोवेशन या कंस्ट्रक्शन के काम में थोड़ी समस्या या रुकावट आ सकती है. प्राइवेट जॉब कर रहे लोगों को कल ऑफिस में अपना रोल चेंज होने या जॉब प्रोफाइल बदलने (Role Change) का डर सता सकता है; शांत रहकर अपना काम करते रहें.

बिजनेस: व्यापार के क्षेत्र में कल का दिन थोड़ा चिंता और विवाद देने वाला रह सकता है. मार्केट में फंसी हुई पुरानी उधारी वापस न मिलने से आपके कष्ट थोड़े बढ़े रहेंगे. फैमिली बिजनेस में गलतफहमी के चलते बातचीत बंद हो सकती है. ओवर-स्टॉकिंग से बचें, वरना पैसा ब्लॉक हो जाएगा.

करियर: जो लोग करियर या जॉब में अपनी पूरी पहचान नहीं बना पा रहे हैं, वे कल शांत मन से सोचें कि कहां गलती हो रही है और उसमें सुधार करें. रोजगार के लिहाज से दिन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेगा. वर्कप्लेस पर क्रोध बिल्कुल न करें, रिलेशन खराब हो सकते हैं.

सावधान: वैवाहिक और पारिवारिक जीवन में थोड़ा तनाव रह सकता है, आपकी आक्रामक वाणी पार्टनर को नाराज कर सकती है. खिलाड़ी ट्रैक पर जी-जान लगाने के बावजूद अपना पिछला रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएंगे, जिससे थोड़ी निराशा हो सकती है.

शुभ रंग: पर्पल | शुभ अंक: 9 | अशुभ अंक: 1

मीन राशि (Pisces)

चंद्रमा के तीसरे भाव में होने से कल आपके साहस, पराक्रम और कॉन्फिडेंस में जबरदस्त वृद्धि होगी. कल आपकी टीम आपको लीडर मानकर काम करेगी और आप अपनी लीडरशिप में एक बेहद कठिन डेडलाइन को आसानी से अचीव कर लेंगे, जिससे आपकी सैलरी हाइक और इंक्रीमेंट (Salary Hike) पक्की हो जाएगी.

बिजनेस: धृति योग बनने से बिजनेस में पैसों से जुड़ी कोई बड़ी समस्या कल आसानी से हल हो जाएगी, जिससे मानसिक टेंशन दूर होगी और आगे की नई प्लानिंग बना पाएंगे. फैमिली बिजनेस में माता-पिता के सहयोग से बड़ा लाभ कमाएंगे. कल की गई डील्स से इन्वेस्टर्स काफी प्रभावित होंगे, जिससे फंडिंग मिलने के रास्ते खुलेंगे.

करियर: वर्कस्पेस पर आपको अपनी स्किल्स को संवारने के कई बेहतरीन मौके मिलेंगे, जिन्हें आप आसानी से भुना लेंगे. नौकरीपेशा लोग बेहद सकारात्मक सोच के साथ अपने लंबित और रुके हुए कार्यों को पूरा करने में व्यस्त रहेंगे.

यूथ व लव: प्रतियोगी छात्र कल क्रिएटिव थिंकिंग और इनोवेशन पर काम करें; कोई भी मुश्किल प्रॉब्लम लेकर उसके 10 अलग सॉल्यूशंस सोचें. आपको अपनी इच्छाओं के बारे में फैमिली से खुलकर बात कर लेनी चाहिए. लवर के साथ बदलते मौसम को लेकर शॉपिंग होगी, जिससे खर्च बढ़ेगा.

शुभ रंग: ब्राउन | शुभ अंक: 4 | अशुभ अंक: 9

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