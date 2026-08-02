Aaj Ka Kumbh Rashifal 2 August 2026: बिजनेस में बढ़ेगी कमाई, करियर में मिल सकता है बड़ा ऑफर

Aaj Ka Kumbh Rashifal 2 August 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रात्रि 11:16 बजे तक रहेगी, इसके बाद पंचमी तिथि प्रारंभ होगी. पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रात्रि 9:37 बजे तक रहेगा, फिर उत्तराभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, अतिगंड योग और सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा दोपहर 3:27 बजे के बाद मीन राशि में प्रवेश करेंगे. इससे पहले चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष और उसके बाद चंद्रमा-शनि का विष दोष प्रभावी रहेगा. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 12:15 बजे तक

शुभ चौघड़िया: दोपहर 2:00 बजे से 3:00 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 4:30 बजे से 6:00 बजे तक

शुभ दिशा: पश्चिम दिशा

बिजनेस राशिफल

कुंभ राशि के जातकों के लिए 2 अगस्त 2026 का दिन आर्थिक रूप से लाभदायक रहने के संकेत दे रहा है. चंद्रमा आपकी राशि में होने से संवेदनशीलता, रचनात्मक सोच और कल्पनाशीलता बढ़ेगी. व्यापार में धन का प्रवाह अच्छा रहेगा, जिससे भविष्य में बिजनेस विस्तार के लिए फंड तैयार करने में सफलता मिल सकती है.

यदि किसी कानूनी दस्तावेज या बड़े समझौते पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं, तो पहले किसी कानूनी सलाहकार से सलाह अवश्य लें. आर्थिक निर्णय भी सोच-समझकर लें. मल्टीनेशनल कंपनियों से जुड़े व्यापारियों को विदेश यात्रा या अंतरराष्ट्रीय डील का अवसर मिल सकता है.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन नए अवसर लेकर आ सकता है. लेखन, मीडिया या कंटेंट से जुड़े लोगों को किसी प्रतिष्ठित कंपनी से आकर्षक ऑफर मिलने की संभावना है.

कार्यस्थल पर अनावश्यक गतिविधियों में समय और ऊर्जा नष्ट करने से बचें. प्रोफेशनल और पर्सनल जीवन के बीच संतुलन बनाए रखें. अचानक आधिकारिक यात्रा का योग भी बन सकता है, जिससे सप्ताहांत की योजनाएं बदल सकती हैं.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. आय के नए स्रोत बनने की संभावना है और जरूरतमंदों की मदद करने में भी आप सक्षम रहेंगे. भविष्य को ध्यान में रखकर बचत और निवेश की योजना बनाना लाभदायक रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

परिवार में सामंजस्य बना रहेगा और रिश्तों में मधुरता आएगी. घर के सदस्यों के साथ सहयोगात्मक वातावरण रहेगा. आपकी समझदारी से पारिवारिक समस्याओं का समाधान निकल सकता है.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव या अधिक सोच के कारण मन विचलित हो सकता है. ध्यान, योग और पर्याप्त आराम आपको मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करेंगे.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में कम लग सकता है. मानसिक एकाग्रता बढ़ाने के लिए नियमित अध्ययन, ध्यान और समय प्रबंधन पर विशेष ध्यान दें.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: पर्पल

भाग्यशाली अंक: 9

अशुभ अंक: 4

उपाय

आज भगवान शिव का जलाभिषेक करें और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जप करें. इससे मानसिक शांति मिलेगी, निर्णय क्षमता मजबूत होगी और करियर व व्यापार में सफलता के मार्ग प्रशस्त होंगे.

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