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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTarot Rashifal 13 July 2026: मेष से लेकर मीन राशि तक, जानिए किसके खुलेंगे तरक्की के द्वार और किसे रहना होगा सतर्क, पढ़ें टैरो राशिफल

Tarot Rashifal 13 July 2026: मेष से लेकर मीन राशि तक, जानिए किसके खुलेंगे तरक्की के द्वार और किसे रहना होगा सतर्क, पढ़ें टैरो राशिफल

Tarot Rashifal 13 July 2026: टैरो राशिफल, क्या आज पलटेगी आपकी तकदीर? प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा की सटीक गणना से जानिए मेष से मीन तक की सभी 12 राशियों का आज का पूरा भविष्यफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 12 Jul 2026 07:22 PM (IST)
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Tarot Rashifal 13 July 2026: नक्षत्रों और टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, आज का दिन करियर, आर्थिक स्थिति और व्यक्तिगत जीवन के दृष्टिकोण से कैसा रहने वाला है? यह जानने के लिए हमने बात की प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) से.

13 जुलाई 2026, सोमवार का यह दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए नई चुनौतियां और अवसर लेकर आ रहा है. आज के राशिफल में आप जानेंगे कि आपको कार्यक्षेत्र में किन सावधानियों की आवश्यकता है, कहां निवेश करना आपके लिए फायदेमंद होगा और पारिवारिक रिश्तों में आपको किस प्रकार के तालमेल की जरूरत है.

मेष टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के जातक आज कार्यक्षेत्र में विस्तार की योजना बना सकते हैं लेकिन धन की कमी से कुछ हद तक सीमाएं महसूस करेंगे. इसके बावजूद अधीनस्थ कर्मचारियों का पूर्ण सहयोग आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देगा. अपने बजट को व्यवस्थित करने की कोशिश करेंगे ताकि अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगे. यदि आप किसी नई योजना पर विचार कर रहे हैं तो अनुभवी लोगों की सलाह अवश्य लें. पारिवारिक वातावरण सामान्य रहेगा और किसी मित्र या रिश्तेदार से आर्थिक मदद मिलने की संभावना है. खुद को सकारात्मक बनाए रखें क्योंकि आज लिया गया हर छोटा कदम आने वाले समय में लाभ देगा.

वृषभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन कामकाज में प्रगति का संकेत दे रहा है. आप अपने व्यवसाय या नौकरी में नए-नए प्रयोग करेंगे जो आपको नई दिशा देंगे. अनुभवी और जानकार लोगों का साथ आपके काम को और बेहतर बनाएगा. पुराने अटके हुए काम भी धीरे-धीरे पूरे होते नजर आएंगे. धन प्राप्ति के लिए भाग्य का पूरा सहयोग रहेगा. पारिवारिक मामलों में तालमेल बना रहेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन अधिक भागदौड़ से बचें और आज किसी भी निर्णय को सोच-समझकर ही लें.

मिथुन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन विशेष लाभकारी है, खासकर उन लोगों के लिए जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी, ऑडिट या टैक्सेशन जैसे क्षेत्र से जुड़े हैं. आपकी मेहनत रंग लाएगी और मान-सम्मान बढ़ेगा. अन्य व्यापारियों और नौकरीपेशा लोगों के लिए भी दिन अच्छा रहेगा. पुराने निवेशों की समीक्षा के लिए यह समय उचित है, कोई लाभकारी निर्णय लिया जा सकता है. परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा. आर्थिक स्थिति मजबूत दिख रही है परंतु फिजूलखर्ची से बचना जरूरी है. सेहत सामान्य रहेगी लेकिन ज्यादा थकान लेने से बचें.

कर्क टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कर्क राशि के जातकों को आज व्यापार और व्यवसाय में नए अनुबंध मिलने की प्रबल संभावना है. आप आत्मविश्वास के साथ अपने काम को विस्तार देंगे और अपनी बात प्रभावशाली ढंग से रख पाएंगे. सहकर्मियों और साझेदारों से अच्छा सहयोग मिलेगा. हालांकि छोटी-छोटी बातों पर बहस से बचना आपके हित में रहेगा वरना बना बनाया काम बिगड़ सकता है. आर्थिक दृष्टि से दिन बेहद अनुकूल है और किसी पुराने रुके हुए पैसे की प्राप्ति भी संभव है. पारिवारिक मामलों में भी संतुलन बना रहेगा. अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और तनाव से दूर रहें.

सिंह टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के जातक आज अपने प्रतिद्वंदियों के साथ भी सौहार्दपूर्ण व्यवहार करेंगे, जिससे आपके व्यक्तित्व में नई छवि उभरेगी. आप अपने कर्मचारियों से पूरा सहयोग पाएंगे और साथ ही पुराने ऐसे काम जो लाभ नहीं दे रहे हैं, उन्हें बंद करने की दिशा में ठोस निर्णय ले सकते हैं. कार्यक्षेत्र में सकारात्मक बदलाव होंगे. पारिवारिक जीवन में खुशी बनी रहेगी और घर में किसी छोटे आयोजन की योजना बन सकती है. मित्रों से मुलाकात लाभकारी रहेगी. आज खर्चों को लेकर सजग रहें और अनावश्यक शॉपिंग से बचें. आत्मविश्वास से लिए गए निर्णय सफलता दिलाएंगे.

कन्या टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन उत्पादन में वृद्धि और प्रचार-प्रसार पर खर्च करने वाला रहेगा. यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं तो कोई बड़ी सफलता या मान-सम्मान प्राप्त हो सकता है. सरकारी कर्मचारियों को कोई महत्वपूर्ण सूचना या नई जिम्मेदारी मिल सकती है. निर्णय लेते समय बुद्धि और विवेक से काम लें ताकि धन से जुड़े फैसले सही साबित हों. परिवार का माहौल सहयोगी रहेगा और पुराने दोस्तों से मुलाकात संभव है. किसी धार्मिक स्थल की यात्रा भी लाभकारी रहेगी. स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें और खानपान पर ध्यान दें.

तुला टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि तुला राशि के जातक आज पूरी लगन से अपने कार्यों को पूरा करने पर फोकस करेंगे. मार्केटिंग से जुड़े लोगों को कोई बड़ा आर्डर या डील मिलने की संभावना है जिससे लाभ होगा. उच्च अधिकारियों के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे, जिससे भविष्य में भी फायदा होगा. कमाई की स्थिति बेहतर रहेगी लेकिन बेवजह के खर्चों से बचने की कोशिश करें. पारिवारिक जीवन में आपसी तालमेल बना रहेगा और परिवार के किसी सदस्य से कोई खुशखबरी मिल सकती है. सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन अत्यधिक काम से थकान महसूस हो सकती है, इसलिए समय पर आराम भी करें.

वृश्चिक टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियों का भार बढ़ सकता है. एक साथ कई काम पूरे करने होंगे, लेकिन पुराने संबंध और नेटवर्क आज लाभकारी सिद्ध होंगे. यदि आप कोई महत्वपूर्ण कागजात तैयार कराना चाहते हैं तो आज का दिन अनुकूल है. आय के लिहाज से दिन अच्छा रहेगा और लंबे समय के लिए बैंक या निवेश योजनाओं में पैसा लगाना फायदेमंद रहेगा. पारिवारिक मामलों में कोई पुराना विवाद हल हो सकता है. सेहत का ध्यान रखें, खासकर माइग्रेन या थकान से बचें. जरूरत पड़े तो अनुभवी लोगों से सलाह लें.

धनु टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन कामकाज के लिहाज से अच्छा रहेगा. आत्मविश्वास से आप जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी. अधीनस्थ कर्मचारियों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आप अपने प्रोजेक्ट को आसानी से पूरा कर सकेंगे. ध्यान रखें कि आप जितना दूसरों को सम्मान देंगे, उतना ही आपको वापस मिलेगा. आय के मुकाबले खर्च अधिक रह सकते हैं, इसलिए बजट पर ध्यान दें. पारिवारिक मामलों में तालमेल बना रहेगा. किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है. स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें और पर्याप्त आराम लें.

मकर टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के जातकों को आज अपने कर्म पर भरोसा रखना होगा, क्योंकि भाग्य से अधिक कर्म ही आपको सफलता दिलाएंगे. सकारात्मक सोच रखने वाले लोगों का साथ आपके आत्मविश्वास को मजबूत करेगा. आपकी प्रतिभा और मेहनत का लाभ अवश्य मिलेगा. आर्थिक दृष्टि से दिन अच्छा रहेगा और किसी रुके हुए पैसे की प्राप्ति संभव है. पारिवारिक जीवन में शांति बनी रहेगी और किसी बुजुर्ग से सलाह या मार्गदर्शन प्राप्त होगा. विद्यार्थियों के लिए भी समय अनुकूल रहेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा परंतु अत्यधिक काम से थकान हो सकती है, इसलिए समय निकालकर खुद को आराम दें.

कुंभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के जातकों को आज अपनी बातचीत में संयम बनाए रखना होगा, विशेषकर भाई-बहनों से संवाद करते समय शब्दों का चयन सोच-समझकर करें. व्यर्थ के विवादों में उलझने से बचें वरना रिश्तों में खटास आ सकती है. आज किसी पुराने काम से कमीशन के रूप में अच्छी आमदनी होने के संकेत हैं. मानसिक तनाव दूर करने के लिए ध्यान और साधना लाभकारी रहेगी. पारिवारिक माहौल शांत रहेगा लेकिन दोस्तों के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न होगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन नींद पूरी लें. आर्थिक मामलों में कोई नई योजना बन सकती है.

मीन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के जातक आज अपनी मजबूत इच्छाशक्ति से कठिन कामों को भी पूरा कर लेंगे. विदेशी आयात-निर्यात से जुड़े लोगों को भी लाभ मिलने के संकेत हैं. यदि कोई पुराना बकाया पैसा रुका हुआ है तो उसकी प्राप्ति संभव है. पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा और जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. नई योजना बनाने के लिए दिन उत्तम है. स्वास्थ्य का ध्यान रखें और भरपूर पानी पिएं.

यह भी पढ़े- Kal Ka Rashifal 13 July 2026: कल आर्द्रा नक्षत्र का महासंयोग, इन राशियों पर मंडराएगा खतरा; मकर और तुला राशि वालों का चमकेगा भाग्य

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 12 Jul 2026 07:22 PM (IST)
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