Aaj ka Makar Rashifal 1 August 2026: बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिलाएगा लाभ, मेहनत का मिलेगा फल

Aaj Ka Makar Rashifal 1 August 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रात्रि 11:08 बजे तक रहेगी, इसके बाद चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी. शतभिषा नक्षत्र रात्रि 8:45 बजे तक रहेगा, फिर पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और शोभन योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे तथा चंद्रमा-राहु के ग्रहण दोष का प्रभाव भी रहेगा. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:15 बजे से 1:30 बजे तक

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 2:30 बजे से 3:30 बजे तक

राहुकाल: सुबह 9:00 बजे से 10:30 बजे तक

शुभ दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस राशिफल

मकर राशि के व्यापारियों के लिए 1 अगस्त 2026 का दिन प्रगति और नए अवसर लेकर आ सकता है. चंद्रमा द्वितीय भाव में होने से आर्थिक मामलों में थोड़ा उतार-चढ़ाव रहेगा, लेकिन मेहनत का सकारात्मक परिणाम भी मिलेगा. कारोबार में कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन होने की संभावना है, जिससे भविष्य में आय बढ़ सकती है. यदि आप पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े हैं, तो लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान मिलने के संकेत हैं.

हालांकि टैक्स या वित्तीय दस्तावेजों से जुड़े मामलों में लापरवाही न करें. किसी भी कानूनी या टैक्स संबंधी निर्णय से पहले अनुभवी सलाहकार की राय लेना आपके लिए लाभदायक रहेगा. सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने और नए लोगों से संपर्क बढ़ाने से भी व्यापारिक लाभ मिल सकता है.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन जिम्मेदारियों से भरा रहेगा. यदि आपको टीम लीड करने की जिम्मेदारी मिली है, तो उसे पूरी ईमानदारी और आत्मविश्वास के साथ निभाएं. आपकी नेतृत्व क्षमता वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित कर सकती है.

काम के सिलसिले में कोई आधिकारिक यात्रा टल सकती है, लेकिन इससे आपके कार्यों पर कोई विशेष नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा. शोभन योग के प्रभाव से पहले की गई मेहनत का फल मिलने लगेगा और आने वाले समय में करियर में प्रगति के नए अवसर प्राप्त होंगे.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में मिश्रित स्थिति रहेगी. एक ओर आय में वृद्धि के योग बन रहे हैं, वहीं दूसरी ओर धन प्रबंधन में सतर्कता भी जरूरी होगी. टैक्स, निवेश और बैंकिंग से जुड़े मामलों में पूरी सावधानी बरतें.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. इस वीकेंड अपने मधुर व्यवहार और प्यार भरी बातों से परिवार के लोगों का दिल जीतने में सफल रहेंगे. रिश्तों में विश्वास और अपनापन बढ़ेगा. विद्यार्थियों को भी अपनी परेशानियां परिवार के साथ साझा करनी चाहिए, जिससे उन्हें सही मार्गदर्शन मिलेगा.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. काम का दबाव अधिक होने के बावजूद पर्याप्त आराम करें और संतुलित भोजन लें. नियमित योग या हल्का व्यायाम आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए परिवार का सहयोग महत्वपूर्ण रहेगा. यदि पढ़ाई में किसी विषय को लेकर परेशानी है, तो उसे छिपाने के बजाय परिवार या गुरुजनों से चर्चा करें. सही मार्गदर्शन से आपकी कठिनाइयां दूर हो सकती हैं.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: व्हाइट (सफेद)

भाग्यशाली अंक: 2

अशुभ अंक: 5

उपाय

आज भगवान शिव का कच्चे दूध और जल से अभिषेक करें तथा "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जप करें. इसके बाद किसी जरूरतमंद को सफेद चावल, दूध या सफेद वस्त्र का दान करें. यह उपाय आर्थिक स्थिरता, करियर में उन्नति, पारिवारिक सुख और कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए शुभ माना जाता है.

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