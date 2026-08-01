Aaj ka Dhanu Rashifal 1 August 2026: खर्च बढ़ेंगे, लेकिन मेहनत से करियर में मिलेगी सफलता

Aaj Ka Dhanu Rashifal 1 August 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रात्रि 11:08 बजे तक रहेगी, इसके बाद चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी. शतभिषा नक्षत्र रात्रि 8:45 बजे तक रहेगा, फिर पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और शोभन योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे तथा चंद्रमा-राहु के ग्रहण दोष का प्रभाव भी रहेगा. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:15 बजे से 1:30 बजे तक

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 2:30 बजे से 3:30 बजे तक

राहुकाल: सुबह 9:00 बजे से 10:30 बजे तक

शुभ दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस राशिफल

धनु राशि के व्यापारियों के लिए 1 अगस्त का दिन संयम और सही वित्तीय योजना बनाने का संकेत दे रहा है. चंद्रमा तृतीय भाव में होने से आपकी इच्छाशक्ति मजबूत रहेगी और कठिन कार्यों को भी पूरा करने का आत्मविश्वास मिलेगा. हालांकि कारोबार में खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट पर विशेष ध्यान देना जरूरी होगा.

व्यापार में आय और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखें. अनावश्यक खर्च आपकी आर्थिक स्थिति पर दबाव डाल सकते हैं. ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ किया गया कारोबार लंबे समय में लाभ देगा. जरूरतमंद लोगों की सहायता करना और सामाजिक कार्यों में भाग लेना आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह समय सीखने और अपने कौशल को निखारने का है. फिलहाल केवल वेतन पर ध्यान देने के बजाय अपने अनुभव और कार्यकुशलता को बढ़ाने का प्रयास करें. भविष्य में यही अनुभव आपको बेहतर अवसर दिला सकता है.

यदि करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो स्पष्ट योजना बनाकर उस पर लगातार काम करें. धैर्य और मेहनत से किए गए प्रयास आने वाले समय में अच्छे परिणाम देंगे.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में सतर्कता आवश्यक है. खर्चों में वृद्धि होने की संभावना है, इसलिए सोच-समझकर धन खर्च करें. बचत की आदत बनाए रखें और फिलहाल बड़े निवेश से पहले अच्छी तरह विचार करें.

लव और फैमिली राशिफल

परिवार में शुभ वातावरण बना रहेगा. किसी परिचित या रिश्तेदार के यहां मांगलिक या शुभ कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण मिल सकता है. सामाजिक मेलजोल बढ़ेगा और रिश्तों में मधुरता आएगी.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. अधिक भागदौड़ के बीच पर्याप्त आराम करें और संतुलित भोजन लें. मानसिक ऊर्जा बनाए रखने के लिए नियमित योग या ध्यान लाभदायक रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए समय का सही उपयोग करना बेहद जरूरी है. यदि पढ़ाई में किसी विषय को समझने में कठिनाई हो रही है, तो ई-बुक, ऑनलाइन कोर्स या डिजिटल स्टडी मैटेरियल का सहारा लें. नियमित अभ्यास सफलता की कुंजी बनेगा.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: गोल्डन (सुनहरा)

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 6

उपाय

आज भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें और "ॐ नमो नारायणाय" मंत्र का 108 बार जप करें. इसके बाद किसी जरूरतमंद को हल्दी, पीले फल या पीली दाल का दान करें. यह उपाय आर्थिक स्थिरता, करियर में प्रगति, सकारात्मक ऊर्जा और भाग्यवृद्धि के लिए शुभ माना जाता है.

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