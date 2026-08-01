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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Dhanu Rashifal 1 August 2026: खर्च बढ़ेंगे, लेकिन मेहनत से करियर में मिलेगी सफलता

Aaj ka Dhanu Rashifal 1 August 2026: खर्च बढ़ेंगे, लेकिन मेहनत से करियर में मिलेगी सफलता

Sagittarius Horoscope Today: क्या 1 अगस्त 2026 को धनु राशि वालों को करियर और व्यापार में सफलता मिलेगी? जानें बिजनेस, नौकरी, धन, परिवार, शिक्षा और स्वास्थ्य का विस्तृत राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 01 Aug 2026 03:40 AM (IST)
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Aaj Ka Dhanu Rashifal 1 August 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रात्रि 11:08 बजे तक रहेगी, इसके बाद चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी. शतभिषा नक्षत्र रात्रि 8:45 बजे तक रहेगा, फिर पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. 

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और शोभन योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे तथा चंद्रमा-राहु के ग्रहण दोष का प्रभाव भी रहेगा. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:15 बजे से 1:30 बजे तक
लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 2:30 बजे से 3:30 बजे तक
राहुकाल: सुबह 9:00 बजे से 10:30 बजे तक
शुभ दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस राशिफल

धनु राशि के व्यापारियों के लिए 1 अगस्त का दिन संयम और सही वित्तीय योजना बनाने का संकेत दे रहा है. चंद्रमा तृतीय भाव में होने से आपकी इच्छाशक्ति मजबूत रहेगी और कठिन कार्यों को भी पूरा करने का आत्मविश्वास मिलेगा. हालांकि कारोबार में खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट पर विशेष ध्यान देना जरूरी होगा.

व्यापार में आय और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखें. अनावश्यक खर्च आपकी आर्थिक स्थिति पर दबाव डाल सकते हैं. ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ किया गया कारोबार लंबे समय में लाभ देगा. जरूरतमंद लोगों की सहायता करना और सामाजिक कार्यों में भाग लेना आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह समय सीखने और अपने कौशल को निखारने का है. फिलहाल केवल वेतन पर ध्यान देने के बजाय अपने अनुभव और कार्यकुशलता को बढ़ाने का प्रयास करें. भविष्य में यही अनुभव आपको बेहतर अवसर दिला सकता है.

यदि करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो स्पष्ट योजना बनाकर उस पर लगातार काम करें. धैर्य और मेहनत से किए गए प्रयास आने वाले समय में अच्छे परिणाम देंगे.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में सतर्कता आवश्यक है. खर्चों में वृद्धि होने की संभावना है, इसलिए सोच-समझकर धन खर्च करें. बचत की आदत बनाए रखें और फिलहाल बड़े निवेश से पहले अच्छी तरह विचार करें.

लव और फैमिली राशिफल

परिवार में शुभ वातावरण बना रहेगा. किसी परिचित या रिश्तेदार के यहां मांगलिक या शुभ कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण मिल सकता है. सामाजिक मेलजोल बढ़ेगा और रिश्तों में मधुरता आएगी.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. अधिक भागदौड़ के बीच पर्याप्त आराम करें और संतुलित भोजन लें. मानसिक ऊर्जा बनाए रखने के लिए नियमित योग या ध्यान लाभदायक रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए समय का सही उपयोग करना बेहद जरूरी है. यदि पढ़ाई में किसी विषय को समझने में कठिनाई हो रही है, तो ई-बुक, ऑनलाइन कोर्स या डिजिटल स्टडी मैटेरियल का सहारा लें. नियमित अभ्यास सफलता की कुंजी बनेगा.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: गोल्डन (सुनहरा)
भाग्यशाली अंक: 1
अशुभ अंक: 6

उपाय

आज भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें और "ॐ नमो नारायणाय" मंत्र का 108 बार जप करें. इसके बाद किसी जरूरतमंद को हल्दी, पीले फल या पीली दाल का दान करें. यह उपाय आर्थिक स्थिरता, करियर में प्रगति, सकारात्मक ऊर्जा और भाग्यवृद्धि के लिए शुभ माना जाता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 01 Aug 2026 03:40 AM (IST)
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