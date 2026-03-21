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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTarot Horoscope 21 March 2026: मां चंद्रघंटा की कृपा से किन राशियों के चमकेंगे सितारे? पढ़ें मेष से मीन तक की भविष्यवाणियां

Tarot Horoscope 21 March 2026: मां चंद्रघंटा की कृपा से किन राशियों के चमकेंगे सितारे? पढ़ें मेष से मीन तक की भविष्यवाणियां

Tarot Rashifal 21 March 2026: नवरात्रि का तीसरा दिन और मां चंद्रघंटा का आशीर्वाद! शांति और सफलता की कामना के साथ देखते हैं मेष से मीन तक कैसा रहेगा आपका दिन, पढ़ें आज का टैरो राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 21 Mar 2026 01:58 AM (IST)
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Aaj Ka Tarot Rashifal 21 March 2026: मां चंद्रघंटा को समर्पित नवरात्रि के तीसरे दिन, प्रसिद्ध टैरो रीडर नीतिका शर्मा के मुताबिक, आज करियर, आपसी रिश्तों और पैसों के मामले में सितारों का मिला-जुला असर रहेगा. कुछ राशियों को उनकी पुरानी मेहनत का मीठा फल मिलने वाला है, तो कुछ को शांति और समझदारी से काम लेना होगा.

आइए जानते हैं आपकी राशि के लिए आज कार्ड्स क्या कहते हैं:

मेष टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के जातकों को आज अपनी सेहत को लेकर सावधान रहने की जरूरत है. आपकी बदलते मौसम के कारण तबीयत खराब हो सकती है. किसी बात को लेकर आज आपकी अपने माता- पिता से अनबन होने की संभावना है, अनावश्यक क्रोध न करें. मानसिक दृढ़ता से निर्णय लेकर काम करें.

वृषभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशिवालों को सोच समझकर बोलने की जरूरत है. इस बात का भी ध्यान रखें कि आपकी वाणी से कोई आहत न हो यदि आप अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो आप अच्छे अवसर खो सकते हैं.

कर्क टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के लोगों जातकों का रुका हुआ धन आज वापस हो जाएगा. हालांकि, आपको संतान पक्ष की तरफ से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. कुल मिलाकर देखा जाए तो यह आपके लिए एक मिलाजुला दिन रहने वाला है.

कर्क टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशिवालों के लिए आज का दिन आर्थिक मामलों में काफी अच्छा रहने वाला है. आज आपके लिए आय के नए स्रोत खुलेंगे, आपका शांत चित्त आपको कई परेशानियों से बचाएगा, यश, मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

सिंह टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, सिंह राशिवालों के लिए आज का दिन व्यापार के लिहाज से काफी अच्छा रहने वाला है. व्यापारिक स्थिति आशाजनक रहेगी, किसी नए उत्पाद या सेवा को शुरू करने में सफल हो सकते हैं, कारोबार का विस्तार करने के लिए समय अनुकूल है.

कन्या टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशिवालों के लिए समय बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है. व्यापार मालिकों और नौकरी पेशा दोनों के लिए धन लाभ का समय है, इस अवधि में आप अपने प्रतिस्पर्धियों पर हावी रहेंगे.

तुला टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशिवालों के लिए पारिवारिक सुख और धन में वृद्धि होने वाली है. इस समय आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा और काफी समय से चली आ रही स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी.

वृश्चिक टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशिवालों के लिए मिलाजुला रहेगा. आज आप अपना अधिकतर समय आलस्य के कारण बर्बाद कर देंगे. अपने काम में ध्यान देने से ज्यादा अपने कार्य के विषय में या अपने कार्य स्थान के बारे में अनावश्यक ही चर्चा करते रहने से आप अपना सौ प्रतिशत नहीं दे पाएंगे.

धनु टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स के अनुसार, धनु राशिवालों के लिए आज का दिन आर्थिक मुनाफा दिलाने वाला रहेगा. आज आपको आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है. साथ ही आज आपके लिए आज सभी क्षेत्रों में लाभ प्राप्ति के योग बन रहे हैं, प्रेम संबंधों के प्रति आपका झुकाव अधिक रहेगा.

मकर टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के जातक आज बिजनेस या ऑफिस के किसी काम से लंबी यात्रा पर जा सकते हैं. आपकी यह यात्रा विदेश से जुड़ी हो सकती है. आपको आज यात्राओं से लाभ मिलेगा.

कुंभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशिवालों को आज अपने जीवनसाथी की भावनाओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए. आपकी किस्मत का सितारा बदल रहा है, लेकिन मजबूत इच्छाशक्ति के बिना आप कामयाबी नहीं पा सकेंगे.

मीन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशिवालों के लिए आज किसी भी कार्य में ज्यादा हंसी खुशी दिखाना हानिकारक हो सकता है. आपको अपने परिवार के स्वास्थ्य, बीमारी या अन्य किसी क्षति पर कुछ पैसा खर्च करना पड़ सकता है.

Kal Ka Rashifal 21 March 2026: शनिवार को इन राशियों को मिलेगा लाभ, जानें मेष से मीन तक का भविष्यफल

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 21 Mar 2026 01:58 AM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Aries To Pisces Tarot Card Horoscope Tarot Card Reading

Frequently Asked Questions

आज का टैरो राशिफल किन मामलों में मिला-जुला असर दिखाएगा?

आज का टैरो राशिफल करियर, आपसी रिश्तों और पैसों के मामले में मिला-जुला असर दिखाएगा। कुछ राशियों को मेहनत का फल मिलेगा, तो कुछ को समझदारी से काम लेना होगा।

मेष राशि के जातकों को आज किस बात का ध्यान रखना चाहिए?

मेष राशि के जातकों को आज अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बदलते मौसम से तबीयत खराब हो सकती है। माता-पिता से अनबन से बचने के लिए क्रोध न करें।

वृषभ राशि वालों को वाणी पर नियंत्रण क्यों रखना चाहिए?

वृषभ राशि वालों को वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, ताकि कोई आहत न हो। शब्दों पर नियंत्रण न रखने से अच्छे अवसर खो सकते हैं।

कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन आर्थिक मामलों में कैसा रहेगा?

कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन आर्थिक मामलों में काफी अच्छा रहेगा। आय के नए स्रोत खुलेंगे और यश, मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।

सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन व्यापार के लिहाज से कैसा है?

सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन व्यापार के लिहाज से काफी अच्छा है। व्यापारिक स्थिति आशाजनक रहेगी और कारोबार का विस्तार करने के लिए समय अनुकूल है।

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